«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений в матче с «Динамо»
«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков в матче с «Динамо».
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Встреча команд в Санкт-Петербурге в 4-м туре Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.
«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с «Динамо», – сказал Григорьянц.
Ведь за это желудей не отсыплют ))
А во второй раз Спартак оштрафовали на 20 т.р. (после третьего тура)
Спартаку например постоянно выносили последние предупреждения)))
Спартак который квалификации Ле и ЛЧ не мог пройти несколько раз и уволил 20+ тренеров ?
Или Локомотив который позориться на каждой пресс конференции со своими болельщиками?
Или ЦСКА который просто за несколько лет стал абсолютным средняком даже в рпл, занимли 3-4 места в ЛЕ ?!
Не мне, кузьмичу, рассуждать конечно, но было, как сейчас говорит молодежь, крипово)
Было 2 матча без зрителей!
Выпустили лишнего лигионера
И кинули петарду, только не нашли кто)
Или ты этого не знал?)))