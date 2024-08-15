«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений в матче с «Динамо»

«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков в матче с «Динамо».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча команд в Санкт-Петербурге в 4-м туре Мир завершилась победой « » со счетом 1:0.

«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с « », – сказал Григорьянц.