«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений в матче с «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС Футбол

«Зенит» оштрафован за поведение болельщиков в матче с «Динамо».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча команд в Санкт-Петербурге в 4-м туре Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0.

«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое скандирование болельщиками оскорбительных выражений в матче с «Динамо», – сказал Григорьянц.

55 комментариев
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По сложившейся традиции текст кричалки почему не публикуете?
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Что именно кричали, публиковать не будем, да?
Ведь за это желудей не отсыплют ))
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москва теперь что скажет? зенит никогда не оштрафуют?
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Как можно штрафовать за красивое слово Маяк!
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Ответ karl gustav
Вы не понимаете! Это другое!
Самое прикольное, что Зенит единственный клуб который играл без зрителей.
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Ответ Kanye East_1116222356
москва теперь что скажет? зенит никогда не оштрафуют?
Вы не понимаете! Это другое!
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Ответ Loel1
А почему не на 2 рубля?
А почему ты не задал этот вопрос когда за тоже самое нарушение на ту же сумму штрафовали Спартак?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
При этом за аналогичное другие клубы штрафуют на 45 т.₽ :)
Эм, После первого тура Спартак и Локомотив штрафовали тоже на 10 т.р.
А во второй раз Спартак оштрафовали на 20 т.р. (после третьего тура)
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Ответ Kanye East_1116222356
москва теперь что скажет? зенит никогда не оштрафуют?
Эта новость останется незамеченной. Не ломать же в конце концов стройную теорию о купленных судьях и "кабинетных чемпионствах" из-за подобной мелочи )
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Ответ Всё знаю
А за что играли без зрителей?)
Так у нас же админресурс, все купленно, нас вообще не должны наказывать, а судьи ставить по 5 пеналити и удалять соперников в каждом матче)))
Спартаку например постоянно выносили последние предупреждения)))
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кДк обиделось
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Ответ D-M
Комментарий удален модератором
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Ответ Всё знаю
А за что играли без зрителей?)
Например из-за симуляции Антонины Шуниной, которая чуть не умерла от малюсенькой петарды.
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Ответ Всё знаю
Так я спрашиваю, за что играли без зрителей? Помнится выпустили лишнего легионера и ничего) Никакого технаря не получили) Только судью потом наказали) Но тут всё без админресурса обошлось))) Честно-честно)))
На момент лишнего легионера на было наказания в регламенте. Самое большое наказание которое можно было впаять, это 50 тыс. А впаяли 500 тыс. Так что и тут ты в пролёте. Зенит наказывают жешче всех команд, тут и технари и игры без зрителей.
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Ответ Всё знаю
Так я спрашиваю, за что играли без зрителей? Помнится выпустили лишнего легионера и ничего) Никакого технаря не получили) Только судью потом наказали) Но тут всё без админресурса обошлось))) Честно-честно)))
Судей у нас только одна команда наказывать может, как и снимать с должности руководителя судейского корпуса и эта команда из Москвы)
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Ответ Oliver Kromwel
Комментарий скрыт
Динамо которое уже 100 лет без трофеев ?
Спартак который квалификации Ле и ЛЧ не мог пройти несколько раз и уволил 20+ тренеров ?
Или Локомотив который позориться на каждой пресс конференции со своими болельщиками?
Или ЦСКА который просто за несколько лет стал абсолютным средняком даже в рпл, занимли 3-4 места в ЛЕ ?!
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Ну теперь точно перестанут кричать. Такой удар по бюджету.
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культурная столица, с оформившими допуск, якобы воспитанными людьми, и как ваш допуск?, оградил мамаш с детьми от оскорбительных криков, за что вы так ратовали при вводе сего допуска на матчи
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Надо было на 1000 р штрафовать )))
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Уморительно смотрится на фоне штрафа 250к для медиалиги.
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Ответ Рагнар Лодброк
Г-н Орлов вы ли это ?
Ага, это я😁
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Если честно, я был несколько озадачен, услышав этот чисто виражный заряд со стороны непонятных ребят с непонятными тряпочками около бывшей фанатской трибуны.
Не мне, кузьмичу, рассуждать конечно, но было, как сейчас говорит молодежь, крипово)
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Факел оштрафовали на сумму в полтора раза больше, например, наверное, кто больше зарабатывает, тот больше платит!
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Ответ Всё знаю
То есть загавар против зенита у нас?)))) Бедненькие))) Так за что матч без зрителей был-то?)
Заговор у тебя в голове)))
Было 2 матча без зрителей!
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Ответ Всё знаю
Так за что? Или вас учат сливаться от вопросов?
Тебе уже ответили, изучи матчасть
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Ответ Всё знаю
Я вроде спрашивал за что зенит наказали. Стрелочник ты наш интернетный )
Все знаю, за что наказали...
Выпустили лишнего лигионера
И кинули петарду, только не нашли кто)
Или ты этого не знал?)))
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Слово Динамо это уже оскорбительно
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Комментарий удален модератором
Ответ D-M
Комментарий удален модератором
Кто бы говорил. Вы чемпионство на блюдечке с золотой каёмочкой отдали в конце прошлого сезона. В итоге остался маяк и жемчужина.
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Ответ Зайцев Руслан
Поэтому они "д-мо"
что такое д-мо?
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