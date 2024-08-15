Наир Тикнизян: «Я высыпаюсь. Только результативность снизилась, сразу припоминают, что я жену ночью провожал на работу. Забивал – никого не смущало»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

Наир Тикнизян высказался о реакции болельщиков на свою результативность.

Яна Ромашкина, жена футболиста, ранее рассказала: «Раньше Наир меня в 3:30 отвозил на работу, а сейчас встает и укачивает сына. Потрясающий отец. Видит, какая я уставшая, и говорит: «Посиди, отдохни».

– Болельщики волнуются: высыпаешься? Не у всех молодых отцов это получается.

– Конечно, я высыпаюсь.

Когда есть какая‑то черная полоса, все начинают придираться к мелочам. А когда белая – все все воспринимают как должное.

Когда я регулярно забивал, отдавал, я жену действительно провожал на работу ночью, и никого это не смущало.

Как только результативность снизилась, все мне те слова начали припоминать, – сказал полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

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26 комментариев
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Поэтому, Наир, не нужно рассказывать людям лишних подробностей из семейной жизни. Все, что ты скажешь, всегда будет использовано против тебя )))
+94
-1
+93
Ответ Alexevar Vitaliysson
Кстати говорят раньше люди дробили сон. Ложились с заходом солнца, в середине ночи просыпались, пару часов бодрствовали а потом снова спать
кто такую ерунду говорит?
+28
0
+28
В ночную смену на завод?
+26
-2
+24
Да поймал звездняк, вот и игра сразу ухудшилась.
Слишком поверил в себя. Хотя игрок средний.
+16
-2
+14
13 голов на взрослом уровне за 5 сезонов… «регулярно» забивал ??)
+12
0
+12
А жена у него из золота? На такси или на общественном транспорте не может до работы доехать
+9
0
+9
Наверно, трудно быть каблуком и одновременно соблюдать режим.
+10
-3
+7
Ну так всегда. Когда у того же Слуцкого карьера была на подъеме и появлялись новости, что он принял участие в КВН, то все писали: "Викторович - красава! Крутой тренер и с чувством юмора порядок!" Но когда результаты Рубина при нем начали скатываться вниз, то ему в каждой новости за этот КВН и прилетало, типа "Ха-ха, не тренер, а клоун"
+6
0
+6
Ответ Плацкарт Вагоныч
Поэтому, Наир, не нужно рассказывать людям лишних подробностей из семейной жизни. Все, что ты скажешь, всегда будет использовано против тебя )))
святые слова!)
+5
0
+5
Ответ Плацкарт Вагоныч
Поэтому, Наир, не нужно рассказывать людям лишних подробностей из семейной жизни. Все, что ты скажешь, всегда будет использовано против тебя )))
100%
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+5
Сказочный кловун.
+6
-1
+5
Ответ Больное животное
кто такую ерунду говорит?
Есть такая техника, помогает творческим людям активировать работу мозга.
+5
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+5
Хотел в Зенит в прошлом году, 120 миллионов в год показалось мало, теперь грустный пылит за 60 миллионов. Жена пилит, что денег на сиделку нет, сам вставай говорит.
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+3
Ответ muniain al-bilbaui
да вроде всё правильно, был режим- забивал и отдавал. как устроился в первую смену таксистом, режим пропал и последовало снижение формы, результативности и так далее. тяжело быть скудоумным футболистом, обласканным зарплатой в несколько миллионов рублей
У тебя довольно большие проблемы с причинно-следственной связью)
+4
-2
+2
Ответ d_mon_spb
В ночную смену на завод?
так рано просыпаются обычно на дойку коров
+3
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+2
Кстати говорят раньше люди дробили сон. Ложились с заходом солнца, в середине ночи просыпались, пару часов бодрствовали а потом снова спать
+5
-4
+1
Высыпается на играх.
+3
-2
+1
да вроде всё правильно, был режим- забивал и отдавал. как устроился в первую смену таксистом, режим пропал и последовало снижение формы, результативности и так далее. тяжело быть скудоумным футболистом, обласканным зарплатой в несколько миллионов рублей
+5
-4
+1
Ответ Юрий Плотников
Один не трахается за двое суток до матча,второй жену провожает...Или они бараны,несущие бред или я стареть начал?( В смысле "раньше такой херни не было"
Было и раньше, помню игроков сборной Бразилии спрашивали на тему секса до матча то ли на ЧМ 2002, то ли на ЧМ 2006. Бразилов на эту тему вообще часто спрашивают)
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Наир, счастье любит тишину. Никогда и никому не надо рассказывать о семье, взаимоотношениях и т.д.. Зависить от чужого мнения, зависть это страшно.
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Если бы жена была нормальным человеком, не эгоисткой, то отговорила бы его вставать так рано. Все-таки, для профессионального спортсмена режим - первостепенное дело. А сама могла бы и на такси, и водителя нанять, да хоть сама за рулем доехать.
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Спишь, Раим?
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Чем меньше личного рассказываешь чужим людям, тем лучше.
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Средний игрок. В Европе затерялся бы если только не секунде или терсере.
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