Наир Тикнизян: «Я высыпаюсь. Только результативность снизилась, сразу припоминают, что я жену ночью провожал на работу. Забивал – никого не смущало»
Наир Тикнизян высказался о реакции болельщиков на свою результативность.
Яна Ромашкина, жена футболиста, ранее рассказала: «Раньше Наир меня в 3:30 отвозил на работу, а сейчас встает и укачивает сына. Потрясающий отец. Видит, какая я уставшая, и говорит: «Посиди, отдохни».
– Болельщики волнуются: высыпаешься? Не у всех молодых отцов это получается.
– Конечно, я высыпаюсь.
Когда есть какая‑то черная полоса, все начинают придираться к мелочам. А когда белая – все все воспринимают как должное.
Когда я регулярно забивал, отдавал, я жену действительно провожал на работу ночью, и никого это не смущало.
Как только результативность снизилась, все мне те слова начали припоминать, – сказал полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян.
Слишком поверил в себя. Хотя игрок средний.