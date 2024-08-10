Жена Тикнизяна о сыне Леоне: «К фамилии Тикнизян никакой Дима или Ваня не подойдет. Имя должно быть европейское. Леон – красиво. Лев»

Теги Локомотив премьер-лига Россия светская хроника Матч ТВ Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

Жена Наира Тикнизяна рассказала, почему они решили назвать сына Леон.

Тикнизян и Ромашкина поженились в прошлом году, а в мае 2024 года у них родился ребенок. Тогда пара «не распространяла имя».

«Понятное дело, что к фамилии Тикнизян никакой, условно, Дима или Ваня не подойдет. Поэтому для нас в первую очередь должно было имя быть европейское, чтобы оно и в России было созвучно с другими именами детей, и в мире в целом.

Леон – красиво. Лев. Наир его иногда Лео называет», – рассказала телеведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина в эфире «Локомотив Live».

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202 комментария
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Да много чего подходит.
Абдулхамид Тикнизян. Как вам?
Фахруддин Тикнизян.
Святогуб Тикнизян вообще топ
+267
-17
+250
Европейское имя к армянской фамилии подходит лучше русского. Ок, так и запишем.
+187
-7
+180
А чем Дима и Ваня не европейские имена?
+96
-5
+91
Ответ Great ManUtd
А чем Дима и Ваня не европейские имена?
Эт да.

Дми́трий (см. также Деметрий) — распространённое мужское имя греческого происхождения. Видимо, Греция - не Европа, по мнению жены Тикнизяна.

Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает «помилованный Богом». Насчет Израиля - ОК, это, скорее, Ближний Восток. Но, простите, такие версии имени Иоанн, как Джон, Иоганн (Себастьян Бах, например, или Штраус), - это что, тоже не европейские имена?

В общем, это их с Наиром дело. Лёва так Лёва :)
+74
-5
+69
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+66
-7
+59
Ромашкина, а пафоса, как будто Романова, не меньше.
+58
-1
+57
Тинкизян же известная европейская фамилия...
+51
0
+51
Ответ Андрей Тихонов
Европейское имя к армянской фамилии подходит лучше русского. Ок, так и запишем.
Как говорил Мартиросян, в армении гамлетов, генрихов и прочих "европейских" имен больше, чем армянских. Но лично меня прикалывают всякие Дима, Саша и тд. Прям в паспорте, Саша Арутюнян, например. ) Такие местные традиции.
+53
-4
+49
Ответ Дядя ТУРА
Да много чего подходит. Абдулхамид Тикнизян. Как вам? Фахруддин Тикнизян. Святогуб Тикнизян вообще топ
Вполне европейские имена сейчас 🤓
+45
-2
+43
Европейское то тут при чем? Армянское в самый раз :)
+38
-3
+35
Ответ Metalloid
Как говорил Мартиросян, в армении гамлетов, генрихов и прочих "европейских" имен больше, чем армянских. Но лично меня прикалывают всякие Дима, Саша и тд. Прям в паспорте, Саша Арутюнян, например. ) Такие местные традиции.
У меня на работе клиентка была отчество Сережаевна
+34
-1
+33
Вместо Вани можно было бы тогда Хуан. Хуан Тикнизян – звучит.
+32
-1
+31
Ответ Metalloid
Ромашкина, а пафоса, как будто Романова, не меньше.
Рассуждает даже не как Романова, а как Гольштейн-Готторпская.
+26
-1
+25
Хз о чём она, но Иван Тикнизян нормально звучит.
+27
-3
+24
Ответ Дядя ТУРА
Да много чего подходит. Абдулхамид Тикнизян. Как вам? Фахруддин Тикнизян. Святогуб Тикнизян вообще топ
Лучше всего подходят Ашот и Карен
+26
-3
+23
она хорошо подумала сказав это ?
+27
-4
+23
Это те же армяне, которые своих детей Гамлетами, Шекспирами называют, но не могут назвать Дмитрий или Иван? Понятно)
+25
-3
+22
Иоганн Себастьян Тикнизян
+24
-2
+22
Адольф вполне по-европейски
+26
-4
+22
Это она думает, что сына зовут Леон или Лев. На самом деле малыш носит простое армянское имя Левон. Вот и весь сказ. А ей блондинке рассказали теорию европейского имени.))
+20
0
+20
Иван Баграмян - «неевропейское» имя и армянская фамилия, звучит гордо и естественно, но откуда ей такое знать
+21
-3
+18
Назвать могут как хотят, другое дело, с таким презрением сказать, что никакие Дима и Ваня...и подобострастие, что имя должно быть обязательно европейским)) Если бы она знала немного историю имен...))) Особенно про Иоанна, Джованни и Деметрия ей не рассказывайте
+16
0
+16
А вообще - чем матрёнистее мать, тем анжелистее дочь. Народная. мудрость.
+15
0
+15
Ответ Guillermo
Комментарий удален модератором
Пивослав
+15
-1
+14
Европейское имя сейчас Мохаммед, но никак не Леон
+13
-3
+10
Ответ Stewart Крепкий
она хорошо подумала сказав это ?
Она думала со всей силы.
+10
0
+10
Яна натрашкина, ой, простите, ромашкина. Ничего нового.
+12
-3
+9
Иван - древнеиудейское имя Иоанн.
Дмитрий - древнегреческое, от Деметриа.
И где футболисты находят таких откровенных пустышек?
+10
-1
+9
Ответ Дядя ТУРА
Да много чего подходит. Абдулхамид Тикнизян. Как вам? Фахруддин Тикнизян. Святогуб Тикнизян вообще топ
Святогуб в честь мамы?
+8
0
+8
Ответ Алексей Мишин
🚑 🚑 🚑
И после таких слов эта Ромашкина продолжит работать на нашем скрепном Матч тв?
+11
-3
+8
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