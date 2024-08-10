Жена Тикнизяна о сыне Леоне: «К фамилии Тикнизян никакой Дима или Ваня не подойдет. Имя должно быть европейское. Леон – красиво. Лев»
Жена Наира Тикнизяна рассказала, почему они решили назвать сына Леон.
Тикнизян и Ромашкина поженились в прошлом году, а в мае 2024 года у них родился ребенок. Тогда пара «не распространяла имя».
«Понятное дело, что к фамилии Тикнизян никакой, условно, Дима или Ваня не подойдет. Поэтому для нас в первую очередь должно было имя быть европейское, чтобы оно и в России было созвучно с другими именами детей, и в мире в целом.
Леон – красиво. Лев. Наир его иногда Лео называет», – рассказала телеведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина в эфире «Локомотив Live».
Абдулхамид Тикнизян. Как вам?
Фахруддин Тикнизян.
Святогуб Тикнизян вообще топ
Дми́трий (см. также Деметрий) — распространённое мужское имя греческого происхождения. Видимо, Греция - не Европа, по мнению жены Тикнизяна.
Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает «помилованный Богом». Насчет Израиля - ОК, это, скорее, Ближний Восток. Но, простите, такие версии имени Иоанн, как Джон, Иоганн (Себастьян Бах, например, или Штраус), - это что, тоже не европейские имена?
В общем, это их с Наиром дело. Лёва так Лёва :)
Дмитрий - древнегреческое, от Деметриа.
И где футболисты находят таких откровенных пустышек?