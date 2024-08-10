Жена Тикнизяна о сыне Леоне: «К фамилии Тикнизян никакой Дима или Ваня не подойдет. Имя должно быть европейское. Леон – красиво. Лев»

Жена Наира Тикнизяна рассказала, почему они решили назвать сына Леон.

Тикнизян и Ромашкина поженились в прошлом году, а в мае 2024 года у них родился ребенок. Тогда пара «не распространяла имя».

«Понятное дело, что к фамилии Тикнизян никакой, условно, Дима или Ваня не подойдет. Поэтому для нас в первую очередь должно было имя быть европейское, чтобы оно и в России было созвучно с другими именами детей, и в мире в целом.

Леон – красиво. Лев. Наир его иногда Лео называет», – рассказала телеведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина в эфире «Локомотив Live».