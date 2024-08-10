Жена Тикнизяна: «Раньше Наир меня в 3:30 отвозил на работу, а сейчас встает и укачивает сына. Потрясающий отец. Видит, какая я уставшая, и говорит: «Посиди, отдохни»

Теги Локомотив премьер-лига Россия светская хроника Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

Жена Наира Тикнизяна рассказала, какой он отец.

Защитник «Локомотива» и Яна Ромашкина поженились в прошлом году, в мае 2024 года у них родился сын Леон. Ранее Ромашкина рассказывала, что муж просыпается в 3:30 утра, чтобы отвезти ее на работу.

«Изменилась ли ситуация сейчас? У него ничего не поменялось. Раньше он меня в 3:30 отвозил на работу, сейчас он в 3:30 встает, укачивает сына и опять ложится спать. Его режим на самом деле не особо изменился. Он тогда не спал и сейчас не спит.

Какой Наир отец? Вообще потрясающий! Честно, мне так повезло! Очень хороший в плане того, что он всегда мне: «Любимая, посиди, отдохни, я все сделаю, сам пойду погуляю».

Он после тренировки уставший приезжает, видит, как я целый день носилась с ребенком на руках, какая я уставшая, я часто с ним одна остаюсь, няня только тогда, когда мне куда-то нужно уезжать, и говорит: «Посиди, отдохни, полежи на диване. Я посуду помою, с ребенком пойду погуляю».

И подгузники меняет, и смесью кормит, и смесь разводит. Уже все знает, как что делать. Готовая нянька. Я считаю, ему очень хорошо бы подошла эта профессия», – рассказала Ромашкина в эфире «Локомотив Live».

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72 комментария
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Ну и в чем он каблук? Помогать своей жене со своим же ребенком - база. Или надо как среднестатистический российский отец залипать в телеке и не знать даже даты рождения ребенка?😃
+95
-21
+74
Ответ kokakoka
Так написали "жена Тикнизяна", будто это какой-то неизвестный человек. Это как жена Бекхэма или бывшая жена Тарасова
Неизвестная она. Только благодаря Тикнизяну о ней и слышно.
+43
-9
+34
Ответ Born is the King
3:30? Где она работает?
Матч ТВ. Утренний эфир.
+29
-2
+27
Так написали "жена Тикнизяна", будто это какой-то неизвестный человек.
Это как жена Бекхэма или бывшая жена Тарасова
+27
-6
+21
Ответ kokakoka
Так написали "жена Тикнизяна", будто это какой-то неизвестный человек. Это как жена Бекхэма или бывшая жена Тарасова
жена бэкхема вполне, себе бренд, а кто такая ромашкина я в душе не понимаю
+25
-4
+21
Расписание дня жены Тикнизяна:
08:00 - "Посиди".
09:30 - "Отдохни"
12:00 - "Полежи на диване"
14:00 - Приходит няня, и можно ехать, давать интервью.
18:00 - Приездает муж. Можно отдохнуть.
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+17
Галактионов Тикнизяну- посиди , отдохни.
+17
-1
+16
Не комментарии ,а авоська оскорблений
+15
-2
+13
3:30? Где она работает?
+19
-8
+11
Ответ qwaza
Тикнизяны не могут позволить себе посудомоечную машину? Сколько сейчас вообще футболисты получают, бедняги? Прожиточный минимум есть? Хотя, возможно, кто-то звездит.
Ни посудомойку, ни няню (только по крайне необходимости). Прям семья от народа. Ценим таких футболистов.
+11
-1
+10
Не удивлюсь если через год-два подаст на развод с формулировкой какой ужасный отец
+7
-1
+6
Подожди тут люди еще в себя не пришли что не Иван у вас и не Дима)
+7
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+5
Ответ Антон Фалафель
Гордится своим каблуком.
ты то бы понятно не встал, храпел бы до обеда, пусть жена возится
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Ответ Alek88
жена бэкхема вполне, себе бренд, а кто такая ромашкина я в душе не понимаю
По какому принципу ты решил запятые разбросать?
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Гордится своим каблуком.
+39
-34
+5
Что-то подсказывает что она брешет. Наверняка нянька с ними живёт
+5
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Тикнизяны не могут позволить себе посудомоечную машину?
Сколько сейчас вообще футболисты получают, бедняги? Прожиточный минимум есть?
Хотя, возможно, кто-то звездит.
+7
-3
+4
Ответ Alexander Kulkov
Ну и в чем он каблук? Помогать своей жене со своим же ребенком - база. Или надо как среднестатистический российский отец залипать в телеке и не знать даже даты рождения ребенка?😃
База - это проецировать свои семейные проблемы на всех остальных. "Среднестатистический" отец у него, лол
+9
-5
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Прям таки идеальный муж Тикнизян....
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Ночью не спит, днём не бегает.
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)) Поэтому и не играет. Вряд ли ведущая устаёт больше спортсмена, да и режим у него. Хотя, зависит от того, какой спортсмен.
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Жене говорит «посиди»…я на матче посижу отдохну..
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Ответ daniil_35
«Любимая, посиди, отдохни, я все сделаю, сам пойду погуляю», – это тупо цель каждой особи женского пола сейчас, причем даже без ребенка нужно им давать ничего не делать #каблучян
Ну скажем конкретно Яна реально пашет
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Ответ AF
Догадаться трудно? Ещё и оленя такого окучила 🤣 спортсмены по развитию 12-13 летние
Некоторые комментаторы на таком же уровне
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Ответ schwein
Ни посудомойку, ни няню (только по крайне необходимости). Прям семья от народа. Ценим таких футболистов.
Прослезился аж.
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Ответ qwaza
Тикнизяны не могут позволить себе посудомоечную машину? Сколько сейчас вообще футболисты получают, бедняги? Прожиточный минимум есть? Хотя, возможно, кто-то звездит.
Возможно помою посуду означает загрузить посудомойку 🤷‍♂️
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Ответ evil_bear
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Ответ Alexander Kulkov
Ну и в чем он каблук? Помогать своей жене со своим же ребенком - база. Или надо как среднестатистический российский отец залипать в телеке и не знать даже даты рождения ребенка?😃
Это что за отец такой? Ваш или сам?
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Ответ Badmurza
База - это проецировать свои семейные проблемы на всех остальных. "Среднестатистический" отец у него, лол
Ну вот те, кто Тикнизяна называют каблуком и проецируют. Норм челы бы порадовались, что есть хорошие мужики среди футболистов, а не сыпали бы желчью. Конечно, соеднестатистические отцы в России пьют пиво и забивают на детей, тут даже к гадалке не ходи)
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Ответ Alexander Kulkov
Ну и в чем он каблук? Помогать своей жене со своим же ребенком - база. Или надо как среднестатистический российский отец залипать в телеке и не знать даже даты рождения ребенка?😃
Не много на себя взял за среднестатистического отца? У самого есть дети?
+2
-2
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