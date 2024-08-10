Жена Тикнизяна: «Раньше Наир меня в 3:30 отвозил на работу, а сейчас встает и укачивает сына. Потрясающий отец. Видит, какая я уставшая, и говорит: «Посиди, отдохни»

Жена Наира Тикнизяна рассказала, какой он отец.

Защитник «Локомотива» и Яна Ромашкина поженились в прошлом году, в мае 2024 года у них родился сын Леон. Ранее Ромашкина рассказывала, что муж просыпается в 3:30 утра, чтобы отвезти ее на работу.

«Изменилась ли ситуация сейчас? У него ничего не поменялось. Раньше он меня в 3:30 отвозил на работу, сейчас он в 3:30 встает, укачивает сына и опять ложится спать. Его режим на самом деле не особо изменился. Он тогда не спал и сейчас не спит.

Какой Наир отец? Вообще потрясающий! Честно, мне так повезло! Очень хороший в плане того, что он всегда мне: «Любимая, посиди, отдохни, я все сделаю, сам пойду погуляю».

Он после тренировки уставший приезжает, видит, как я целый день носилась с ребенком на руках, какая я уставшая, я часто с ним одна остаюсь, няня только тогда, когда мне куда-то нужно уезжать, и говорит: «Посиди, отдохни, полежи на диване. Я посуду помою, с ребенком пойду погуляю».

И подгузники меняет, и смесью кормит, и смесь разводит. Уже все знает, как что делать. Готовая нянька. Я считаю, ему очень хорошо бы подошла эта профессия», – рассказала Ромашкина в эфире «Локомотив Live».