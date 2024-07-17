Генсек РФС: «УЕФА открыто говорит, что неучастие клубов РПЛ привело к падению интереса к Лиге чемпионов по России» 

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА бизнес телевидение Максим Митрофанов Политика Футбол

Максим Митрофанов рассказал о падении интереса к Лиге чемпионов в России.

– В целом интерес болельщиков к Лиге чемпионов сильно падает. И это в том числе отражено в статистике УЕФА (улыбается). Которая прямо это констатировала, что неучастие российских клубов привело к падению интереса к Лиге чемпионов. В частности, на российском рынке.

— Рынок все-таки что-то решает?

— Конечно, решает. Поэтому любые аналитики могут все, что угодно, анализировать. Но сам УЕФА открыто говорит о падении интереса по России. И прямо пишет, что это связано с неучастием российских клубов. 

Такое же падение интереса есть по Голландии — притом что мало голландских клубов участвует в Лиге чемпионов — и по Бразилии, что связывают с уменьшающимся количеством звездных бразильских игроков, выступающих в Лиге чемпионов. 

И компенсируют они эти потери огромным интересом, который возник два года назад в Индонезии. Там вдруг неожиданно больше чем на 1000% людей стало смотреть Лигу чемпионов. И за счет этого УЕФА остался в нулях, – сказал генеральный секретарь РФС.

ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого

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43 комментария
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Но только на групповых стадиях
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Так и видишь его снисходительную улыбку на слове "Индонезия", тогда как страна с населением вдвое больше России и ВВП больше Франции ценна для рекламодателей УЕФА очевидно ничуть не меньше.
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потеря потерь
+24
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+18
Ответ iwannahaveanick
Но только на групповых стадиях
до 4го тура
+15
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+15
лигу чемпионов смотрю всегда вне зависимости от участия клубов из России. ну а если быть точнее то никогда не смотрел выступление российских клубов в ЛЧ
+31
-18
+13
Ответ Aggrrist
Ну Россия тоже почти в 2 раза больше населения чем во Франции и ВВП больше.
А плетажеспособность ниже даже чем у тебя кто получает пособие по безработице. Что для рекламодателей еще важнее
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(улыбается)
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бюджетный бредоносец
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Ответ iwannahaveanick
Но только на групповых стадиях
Верно подмечено 😏😏😏
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Ответ R. Giskard Reventlov
Рынок 2% прям до фига решает
Если эти 2% перевести в деньги, то очень даже....
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Рынок 2% прям до фига решает
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Падение рынка в России < увеличение общего рынка - других чинуш у них для вас нет.
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В среднем по стране за "наших" всегда чуть больше болеют людей, посторонних не так сильно увлеченных футболо, ну кроме разве фанатов европейских грандов. И тем более аудитория и рейтинги прибавляли истинные фанаты Зенита, Локо, ЦСКА, участвовашие в ЛЧ. Но это не определяюще, потому как разница скорее в десятых долях процента. Лига это прежде возможность посмотреть элитные клубы и классные матчи.
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Ответ Manasci
Так и видишь его снисходительную улыбку на слове "Индонезия", тогда как страна с населением вдвое больше России и ВВП больше Франции ценна для рекламодателей УЕФА очевидно ничуть не меньше.
Ну Россия тоже почти в 2 раза больше населения чем во Франции и ВВП больше.
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Ответ Mikl_5555
ну да скучаем,что не можем увидеть как миллиардный зенит копеечный вардер раскатывает..
Или Баварию Мюнхен.
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Ответ dirty_bit
(улыбается)
Нраитса
+2
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Ответ Владимир Чен
бюджетный бредоносец
скрепыш
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Ответ Aggrrist
Ну Россия тоже почти в 2 раза больше населения чем во Франции и ВВП больше.
Циферки населения и ВВП ничего не значат.

Для тебя, думаю, станет открытием, но сравнительно маленькая, отнюдь неигровая Италия приносит среднему разработчику игр столько же, сколько и великая, огромная и киберкотлетная Россия. Почему? Потому что итальянцы платят. Те десятки тысяч проданных копий в Италии приносят столько же, сколько и сотни тысяч скачанных с торрентов/купленных по 90% скидке через 2 года после релиза копий в РФ.
+2
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Ответ Manasci
Так и видишь его снисходительную улыбку на слове "Индонезия", тогда как страна с населением вдвое больше России и ВВП больше Франции ценна для рекламодателей УЕФА очевидно ничуть не меньше.
Не смущает, что ВВП на душу населения там в три раза ниже, чем в РФ?
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Интерес на уровне, а вот то что ЛЧ не будет на общедоступных каналах - конкретно политическое решение.
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ну да скучаем,что не можем увидеть как миллиардный зенит копеечный вардер раскатывает..
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Что в общем то нормально. Большинство болельщиков любят свое, что можно посмотреть вживую, придти на стадион и прочее . А не то, что где то там, что ты никогда в глаза не видел, только по картинке тв, или был за всю жизнь на одном матче пока в отпуск ездил .
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Только одна поправочка в групповых стадиях
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Так и вижу ты как болельщики по всей Европе бьются в истерике без возможности наблюдать игру Караваева и Мостового. Уверен, смотрят пиратские сопкасты чемпионата России
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Когда уже наконец они на коленях приползут чтоб мы вернулись??
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Ответ Rafael Nadal Parero
до 4го тура
Минимум до 2 тура 😏😏😏 максимум до 3 тура .
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А где этот отчёт можно посмотреть? Или он секретный? Или там вообще про украинские клубы говорилось.
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Ответ R. Giskard Reventlov
Рынок 2% прям до фига решает
А что за цифра в 2%? Откуда и что она значит?
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Неслучайно Митрофанушку "толстым школьником" в Зените называли.
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Неучастие клубов РПЛ в лиге чемпионов - старая, добрая традиция... Если говорить о тех стадиях, которые интересны болельщикам.
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