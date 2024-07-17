Генсек РФС: «УЕФА открыто говорит, что неучастие клубов РПЛ привело к падению интереса к Лиге чемпионов по России»
Максим Митрофанов рассказал о падении интереса к Лиге чемпионов в России.
– В целом интерес болельщиков к Лиге чемпионов сильно падает. И это в том числе отражено в статистике УЕФА (улыбается). Которая прямо это констатировала, что неучастие российских клубов привело к падению интереса к Лиге чемпионов. В частности, на российском рынке.
— Рынок все-таки что-то решает?
— Конечно, решает. Поэтому любые аналитики могут все, что угодно, анализировать. Но сам УЕФА открыто говорит о падении интереса по России. И прямо пишет, что это связано с неучастием российских клубов.
Такое же падение интереса есть по Голландии — притом что мало голландских клубов участвует в Лиге чемпионов — и по Бразилии, что связывают с уменьшающимся количеством звездных бразильских игроков, выступающих в Лиге чемпионов.
И компенсируют они эти потери огромным интересом, который возник два года назад в Индонезии. Там вдруг неожиданно больше чем на 1000% людей стало смотреть Лигу чемпионов. И за счет этого УЕФА остался в нулях, – сказал генеральный секретарь РФС.
ЛЧ будет на Okko – эксклюзивно. Для «Матча» оказалось слишком дорого
Для тебя, думаю, станет открытием, но сравнительно маленькая, отнюдь неигровая Италия приносит среднему разработчику игр столько же, сколько и великая, огромная и киберкотлетная Россия. Почему? Потому что итальянцы платят. Те десятки тысяч проданных копий в Италии приносят столько же, сколько и сотни тысяч скачанных с торрентов/купленных по 90% скидке через 2 года после релиза копий в РФ.