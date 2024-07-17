Генсек РФС: «УЕФА открыто говорит, что неучастие клубов РПЛ привело к падению интереса к Лиге чемпионов по России» 

Максим Митрофанов рассказал о падении интереса к Лиге чемпионов в России.

– В целом интерес болельщиков к чемпионов сильно падает. И это в том числе отражено в статистике УЕФА (улыбается). Которая прямо это констатировала, что неучастие российских клубов привело к падению интереса к Лиге чемпионов. В частности, на российском рынке.

— Рынок все-таки что-то решает?

— Конечно, решает. Поэтому любые аналитики могут все, что угодно, анализировать. Но сам УЕФА открыто говорит о падении интереса по России. И прямо пишет, что это связано с неучастием российских клубов.

Такое же падение интереса есть по Голландии — притом что мало голландских клубов участвует в Лиге чемпионов — и по Бразилии, что связывают с уменьшающимся количеством звездных бразильских игроков, выступающих в Лиге чемпионов.

И компенсируют они эти потери огромным интересом, который возник два года назад в Индонезии. Там вдруг неожиданно больше чем на 1000% людей стало смотреть Лигу чемпионов. И за счет этого остался в нулях, – сказал генеральный секретарь РФС.

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