Медведев о возможном сезоне «Зенита» без поражений: «Рекорды не самоцель, главное – добиться чемпионского титула»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Р-Спорт Футбол

Александр Медведев высказался о целях «Зенита» в текущем сезоне.

Петербургский клуб выиграл все 4 матча в Мир РПЛ на старте текущего сезоне с разницей мячей 14:0. 

«Хорошее начало сезона, результативная атака, надежная оборона, красивый и классный футбол.

Но тренерский штаб и все игроки знают, над чем надо продолжать упорно работать. Рекорды не самоцель, главное – добиться чемпионского титула», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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16 комментариев
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Ответ Доктор Верховцев
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Уже трещат. Первыми бегут в комментарии, чтобы рассказать как у них нет комплексов перед гегемоном.
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+11
Да хорош уже, когда об этом стали говорить в прошлый раз, так сразу проиграли Ахмату в 19 туре, для начала надо первый круг попытаться закончить без проигрышей
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Сейчас Зенит и Спартак 10-кратные чемпионы России по футболу. Выиграет Зенит чемпионат и станет обладателем ещё двух рекордов: 7 раз подряд и 11-кратным в итоге. А пока надо готовиться к каждой игре и решать задачи шаг за шагом двигаясь к общему успеху.
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Перепись стартовала, вот первая парочка подтянулась, у ковида явно уведомления на новости с тегом "Зенит" стоят))
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Ответ Клирик
Комментарий удален модератором
Хватит ныть
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+3
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Комментарий удален модератором
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