Медведев о возможном сезоне «Зенита» без поражений: «Рекорды не самоцель, главное – добиться чемпионского титула»

Александр Медведев высказался о целях «Зенита» в текущем сезоне.

Петербургский клуб выиграл все 4 матча в Мир на старте текущего сезоне с разницей мячей 14:0.

«Хорошее начало сезона, результативная атака, надежная оборона, красивый и классный футбол.

Но тренерский штаб и все игроки знают, над чем надо продолжать упорно работать. Рекорды не самоцель, главное – добиться чемпионского титула», – сказал председатель правления « » .