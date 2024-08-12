Медведев о возможном сезоне «Зенита» без поражений: «Рекорды не самоцель, главное – добиться чемпионского титула»
Александр Медведев высказался о целях «Зенита» в текущем сезоне.
Петербургский клуб выиграл все 4 матча в Мир РПЛ на старте текущего сезоне с разницей мячей 14:0.
«Хорошее начало сезона, результативная атака, надежная оборона, красивый и классный футбол.
Но тренерский штаб и все игроки знают, над чем надо продолжать упорно работать. Рекорды не самоцель, главное – добиться чемпионского титула», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.