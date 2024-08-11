«😔😔🤬🤬». Роша показал травмированную ногу с наложенными швами после фола Сперцяна

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Краснодар Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян Футбол

Виллиан Роша выложил фотографию травмированной голени.

Защитник ЦСКА сопроводил публикацию эмодзи: «😔😔🤬🤬».

Ранее стало известно, что игроку пришлось наложить на ногу четыре шва.

Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча 4-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после чего не смог продолжить игру. Хавбек «быков» Эдуард Сперцян попал бразильцу шипами в ногу, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

Фото: инстаграм Виллиана Роши

Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»

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43 комментария
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Жёстко, конечно это красная карточка, главный арбитр и судьи ВАР допустили грубую ошибку. Роше скорейшего выздоровления и возвращения в строй!
+45
-13
+32
Ответ Сергей Калашников
Был бы нормальный щиток, травму вообще не получил. Может теперь будут думать о щитках, а не эимтации
щиток спереди, а ему заехали в ногу с боку, сбив щиток - думать не пробовал? или ты в футбол только во сне играл?...
+31
-2
+29
Ответ <Inter>
Может всё же стоит носить нормальные щитки, чтобы минимизировать подобные моменты? А то футболисты совсем перестали носить полноценный щитки
может ему вообще в сапогах играть? в тех, железных, которые рыцари носили... и что по твоему "нормальные щитки"? ты их вообще хоть раз в жизни видел? или так, что б Сперцяна отмазать ляпнул?
+33
-6
+27
Ответ Сергей Калашников
Был бы нормальный щиток, травму вообще не получил. Может теперь будут думать о щитках, а не эимтации
Все пытаетесь на щитки спихнуть, чтоб своего армяна оборзевшего защитить?
+36
-14
+22
Впечатление что комментарии писали не любители футбола, а кровожадные почитатели ММА. Даже коммент с пожеланием скорейшего выздоровления пострадавшему Роше заминусовали.
+17
-4
+13
Краснодар становится мерзким клубом😎
+21
-10
+11
Я желаю ему выздоровления. Но:
1. Щитки надо нормальные носить как раньше были, что за щитки размером с ладошку?
2. Давайте будем честны, грубости от Сперцяна не было, Роша сам ударил по мячу и дальше в ногу Сперцяна, который ее высоко задрал - за это он должен был получить ЖК, как за нанесение травмы случайное.
+22
-13
+9
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Я желаю ему выздоровления. Но: 1. Щитки надо нормальные носить как раньше были, что за щитки размером с ладошку? 2. Давайте будем честны, грубости от Сперцяна не было, Роша сам ударил по мячу и дальше в ногу Сперцяна, который ее высоко задрал - за это он должен был получить ЖК, как за нанесение травмы случайное.
Роша сам ударил по ноге Сперцяна? Это как носом нанёс удар по кулаку? Как-то массово люди разум теряют.
+14
-6
+8
Сперцян в этом матче вообще играть не должен был. Его ещё с Факелом должны были удалить. Там чистейшая вторая жёлтая была.
+6
0
+6
Какой ветеринар накладывал швы ? ?
+11
-6
+5
Ответ chatone gpt0ne
может ему вообще в сапогах играть? в тех, железных, которые рыцари носили... и что по твоему "нормальные щитки"? ты их вообще хоть раз в жизни видел? или так, что б Сперцяна отмазать ляпнул?
Да сразу в гипсе.
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какой ветеринар накладывал швы ? ?
ветеринар из коровника похоже )
+4
-1
+3
Ответ angry horse
Краснодар становится мерзким клубом😎
Он им уже стал. Это еще по играм с Зенитом было видно, когда Перейра едва не сломал ногу Оздоеву(опять же даже без желтой, что характерно), а вся скамейка Краснодара чуть не выбежала на поле обвинять Оздоева в симуляции или в весенней игре этого года, когда было запредельное количество симуляций и провокаций на поле.
+8
-5
+3
Ответ mallowan
Все пытаетесь на щитки спихнуть, чтоб своего армяна оборзевшего защитить?
Я вообще не понимая, почему вы его так не любите, он пытался дотянуться до мяча. А после матча попросил прощение и пожелал скорейшего выздоравления
+3
-1
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Впечатление что комментарии писали не любители футбола, а кровожадные почитатели ММА. Даже коммент с пожеланием скорейшего выздоровления пострадавшему Роше заминусовали.
Так он скорее не выздоровеет от этих комментов. Зачем лицемерить
+3
-2
+1
Ответ angry horse
Краснодар становится мерзким клубом😎
но зато какой парк у них
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какой ветеринар накладывал швы ? ?
паталогоанатом...
+2
-1
+1
Ответ Z1980
ветеринар из коровника похоже )
с ипподрома
+1
0
+1
Ответ Iamliam
Желтая скорее всего(но и ее почему-то не показали). Красная за умышленную грубость, а тут игровой эпизод был.
игровой эпизод это когда оба борются за мяч или играют в данном случае в мяч а тут не было борьбы армяшка просто вытянул ногу
+2
-1
+1
Ответ nCuXpalata13
Уже по трансляции было понятно, что должна была быть КК, может хоть теперь ЭСК постфактум вынесет вердикт и отстранит Эдуарда на срок, равный сроку восстановления Роши?
Это кк, и дисква на 2-5 матчей. Но не как не на срок восстановления, это бред какой то
+2
-1
+1
Мне кажется, вообще довольно простой момент. Накладка, один успел сыграть в мяч, другой — нет. Шипы в голеностоп. Роша был первым на мяче, Сперцян не успел, это всегда фол и желтая карточка. Красной тут и в помине нет.
+3
-2
+1
Как будто бы Сперцяну судьи позволяют чуть больше, чем другим игрокам
+2
-1
+1
Думаю, Эдуард это сделал не сперцяльно
+2
-1
+1
А армянин извинился?
+1
0
+1
Может всё же стоит носить нормальные щитки, чтобы минимизировать подобные моменты? А то футболисты совсем перестали носить полноценный щитки
+29
-28
+1
Ответ ks1923
Роша сам ударил по ноге Сперцяна? Это как носом нанёс удар по кулаку? Как-то массово люди разум теряют.
тебя минусуют те, кто играет в футбол) диванные пиволюбители плюсуют)
0
0
0
Ответ angry horse
Краснодар становится мерзким клубом😎
Как Атлетико Мадрид или как сборная Аргентины? Уточняйте степень мерзости😁
+7
-7
0
Ответ chatone gpt0ne
может ему вообще в сапогах играть? в тех, железных, которые рыцари носили... и что по твоему "нормальные щитки"? ты их вообще хоть раз в жизни видел? или так, что б Сперцяна отмазать ляпнул?
Так будь добр, расскажи людям, которые в этом плохо разбираются. Есть щитки с защитой голеностопа, там где швы, они уже защищают. А у Роши максимально маленькие, без защиты голеностопа. Обвязываются вокруг ноги, что они защищают я не знаю. Самый центр кости. И??? В щитках, которые защищают голеностоп очень неудобно играть?
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Ответ Z1980
ветеринар из коровника похоже )
из конюшни
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какой ветеринар накладывал швы ? ?
Конский
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