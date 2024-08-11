«😔😔🤬🤬». Роша показал травмированную ногу с наложенными швами после фола Сперцяна

Виллиан Роша выложил фотографию травмированной голени.

Защитник ЦСКА сопроводил публикацию эмодзи: «😔😔🤬🤬».

Ранее стало известно, что игроку пришлось наложить на ногу четыре шва.

Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча 4-го тура Мир с « » (1:2), после чего не смог продолжить игру. Хавбек «быков» попал бразильцу шипами в ногу, после чего у началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.

Фото: инстаграм Виллиана Роши

Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»