«😔😔🤬🤬». Роша показал травмированную ногу с наложенными швами после фола Сперцяна
Виллиан Роша выложил фотографию травмированной голени.
Защитник ЦСКА сопроводил публикацию эмодзи: «😔😔🤬🤬».
Ранее стало известно, что игроку пришлось наложить на ногу четыре шва.
Футболист получил повреждение в конце первого тайма матча 4-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2), после чего не смог продолжить игру. Хавбек «быков» Эдуард Сперцян попал бразильцу шипами в ногу, после чего у Роши началось кровотечение. Позднее он покинул пределы стадиона на костылях.
Фото: инстаграм Виллиана Роши
Эдуард Сперцян: «Хотел бы извиниться перед Рошей, я не такой игрок. Даже подумал, что это красная, посмотрев повтор. Когда эпизод закончился, подбежал к нему и увидел кровь, выглядело страшно!»
1. Щитки надо нормальные носить как раньше были, что за щитки размером с ладошку?
2. Давайте будем честны, грубости от Сперцяна не было, Роша сам ударил по мячу и дальше в ногу Сперцяна, который ее высоко задрал - за это он должен был получить ЖК, как за нанесение травмы случайное.