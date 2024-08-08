«Барселона» заключила сделку с Aramark – поставщик услуг кейтеринга станет акционером Barça Vision. Соглашение позволит каталонцам завершить сезон-2023/24 без убытков
«Барселона» подписала соглашение с компанией Aramark.
Американская компания, ранее сотрудничавшая с клубом в сфере кейтеринга, станет акционером Barça Vision (Bridgeburg Invest) и новым партнером проекта Espai Barça.
Как отмечает Mundo Deportivo, сделка с Aramark позволит «Барселоне» завершить сезон-2023/24 без убытков. Благодаря этому команда сможет тратить средства на подписание игроков по правилу «1 к 1».
«Барселона» согласовала финансирование Espai Barça: 1,45 млрд евро, 20 инвесторов, платежи в течение 24 лет
Вот если бы эту сделку заключил Реал, тогда - гениальный менеджмент, учитесь как делать деньги…
Королевские двойные стандарты
Сказал будто с какой-то шарашкиной конторой подписали.
Достаточно просто иметь координатора судей в лице Карлоса Михеа Давиллы и засланного казачка президента Тебаса))
Ни слова про возвращение к правилу 1:1 ни у Барсы, ни у ЛаЛиги - так что это просто подсчёты Mundo Deportivo, а не официальная информация :(