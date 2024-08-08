«Барселона» заключила сделку с Aramark – поставщик услуг кейтеринга станет акционером Barça Vision. Соглашение позволит каталонцам завершить сезон-2023/24 без убытков

Теги Барселона Ла Лига бизнес деньги Футбол

«Барселона» подписала соглашение с компанией Aramark.

Американская компания, ранее сотрудничавшая с клубом в сфере кейтеринга, станет акционером Barça Vision (Bridgeburg Invest) и новым партнером проекта Espai Barça.

Как отмечает Mundo Deportivo, сделка с Aramark позволит «Барселоне» завершить сезон-2023/24 без убытков. Благодаря этому команда сможет тратить средства на подписание игроков по правилу «1 к 1».

«Барселона» согласовала финансирование Espai Barça: 1,45 млрд евро, 20 инвесторов, платежи в течение 24 лет

28 комментариев
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Ответ Эксперт Спортс
Так это хорошо или нет фаны Реала?) Вы же любите читать новости и давать советы руководству Барсы)
Это позор для Барсы.
Вот если бы эту сделку заключил Реал, тогда - гениальный менеджмент, учитесь как делать деньги…
Королевские двойные стандарты
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Ответ Антон Терехов
Такими темпами скоро с АО "Волоколамский пластилин" договор заключат
Где смеяться? Это довольно известная компания с 260 тысяч персонала в 14 странах по миру, с доходом в 19 млрд.
Сказал будто с какой-то шарашкиной конторой подписали.
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Такими темпами скоро с АО "Волоколамский пластилин" договор заключат
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Ответ |Matador|
Судя по тексту Барса опять продала акции. Лапортыч работает по принципу - после нас хоть потоп.
Это история по сути еще 2 летней давности. Сделку заключили с другой компанией, но она не смогла оплатить. Теперь договорились с другими и вроде, как они уже произвели перевод. Вторая часть денег от них же будет 60 млн и переведут они в течении календарного года.
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Интересно, какие детали у сделки. Раз появится возможность «1 к 1» - значит, это ещё один шаг к оздоровлению клуба. Волнения хейтеров на ветке об этом говорит
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Ответ Гномович!
Spotify, 1XBET, WhiteBit, VeganNation, теперь и это...Барса продолжает пробивать дно.
Куда-то не туда Барселона полезла)))
Достаточно просто иметь координатора судей в лице Карлоса Михеа Давиллы и засланного казачка президента Тебаса))
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Ответ Tristan...
Интересно, какие детали у сделки. Раз появится возможность «1 к 1» - значит, это ещё один шаг к оздоровлению клуба. Волнения хейтеров на ветке об этом говорит
Нелюбители Барсы точно знают сколько денег у Барсы, больше всех переживают и очень им не спится от рычагов по ночам
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Ответ Антон Терехов
Такими темпами скоро с АО "Волоколамский пластилин" договор заключат
Вы бы сначала почитали про компанию Aramark.
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Перечитал заявление Барсы на официальном сайте - там только про Amarak/Bridgeburg Invest

Ни слова про возвращение к правилу 1:1 ни у Барсы, ни у ЛаЛиги - так что это просто подсчёты Mundo Deportivo, а не официальная информация :(
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Барселона движется к выздоровлению
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Ответ Эксперт Спортс
Так это хорошо или нет фаны Реала?) Вы же любите читать новости и давать советы руководству Барсы)
Плохо то, что в очередной раз в новостях Барсы и Реала оперируют понятиями "прибыль", "убыток". Ну не может у них быть прибыли и убытков. Есть только доход и отрицательный/положительный баланс.
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Ответ Антон Терехов
Такими темпами скоро с АО "Волоколамский пластилин" договор заключат
Вам пора и нам пора! С Вентиляторным заводом заключать договора!! (С)
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Ответ Антон Терехов
Такими темпами скоро с АО "Волоколамский пластилин" договор заключат
А почему нет?
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Не поможет. Стадион нужен
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Ответ Tristan...
Интересно, какие детали у сделки. Раз появится возможность «1 к 1» - значит, это ещё один шаг к оздоровлению клуба. Волнения хейтеров на ветке об этом говорит
К сожалению, про 1:1 упоминает лишь Mundo Deportivo (на основе своих собственных расчётов) - официальные сайты Барсы и ЛаЛиги молчат (что логично - первым надо получить деньги (а то ведь был уже прецедент с немецкой конторой), вторым подтвердить получение и произвести расчёты).
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Ответ Рафаэль Рафаэль
Не поможет. Стадион нужен
есть
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Ответ akaAzazello
Перечитал заявление Барсы на официальном сайте - там только про Amarak/Bridgeburg Invest Ни слова про возвращение к правилу 1:1 ни у Барсы, ни у ЛаЛиги - так что это просто подсчёты Mundo Deportivo, а не официальная информация :(
Aramark
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Ответ Sports/ru
Aramark
спасибо за исправление.
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