«Барселона» заключила сделку с Aramark – поставщик услуг кейтеринга станет акционером Barça Vision. Соглашение позволит каталонцам завершить сезон-2023/24 без убытков

«Барселона» подписала соглашение с компанией Aramark.

Американская компания, ранее сотрудничавшая с клубом в сфере кейтеринга, станет акционером Barça Vision (Bridgeburg Invest) и новым партнером проекта Espai Barça.

Как отмечает Mundo Deportivo, сделка с Aramark позволит «Барселоне» завершить сезон-2023/24 без убытков. Благодаря этому команда сможет тратить средства на подписание игроков по правилу «1 к 1».

«Барселона» согласовала финансирование Espai Barça: 1,45 млрд евро, 20 инвесторов, платежи в течение 24 лет