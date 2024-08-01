Рафинья и де Йонг отказываются уходить из «Барсы», что мешает клубу подписывать новичков. Каталонцы могут расстаться с Роке

Рафинья и Френки де Йонг не хотят уходить из «Барселоны».

По информации As, каталонский клуб должен продавать игроков ради усиления состава и готов рассмотреть вариант с продажей бразильца и нидерландца.

Однако сами футболисты непреклонны в своем желании остаться в «Барсе» и поручили агентам игнорировать обращения от клуба с предложениями о трансферах. В случае с де ситуацию усложняет и его травма. У Рафиньи есть предложение из Саудовской Аравии, однако он не заинтересован в переходе.

Что касается , то его агенты не возражали против трансфера, если предложение будет привлекательным для игрока. Однако сейчас защитник восстанавливается от травмы, из-за которой не сможет играть до января.

Чтобы позволить себе новые трансферы, «блауграна» должна будет расстаться с другими игроками – например, . Агент бразильского форварда уже уведомил клуб о готовности прекратить сотрудничество, если новый главный тренер Ханс-Дитер Флик не будет рассчитывать на 19-летнего футболиста.