Рафинья и де Йонг отказываются уходить из «Барсы», что мешает клубу подписывать новичков. Каталонцы могут расстаться с Роке
Рафинья и Френки де Йонг не хотят уходить из «Барселоны».
По информации As, каталонский клуб должен продавать игроков ради усиления состава и готов рассмотреть вариант с продажей бразильца и нидерландца.
Однако сами футболисты непреклонны в своем желании остаться в «Барсе» и поручили агентам игнорировать обращения от клуба с предложениями о трансферах. В случае с де Йонгом ситуацию усложняет и его травма. У Рафиньи есть предложение из Саудовской Аравии, однако он не заинтересован в переходе.
Что касается Рональда Араухо, то его агенты не возражали против трансфера, если предложение будет привлекательным для игрока. Однако сейчас защитник восстанавливается от травмы, из-за которой не сможет играть до января.
Чтобы позволить себе новые трансферы, «блауграна» должна будет расстаться с другими игроками – например, Витором Роке. Агент бразильского форварда уже уведомил клуб о готовности прекратить сотрудничество, если новый главный тренер Ханс-Дитер Флик не будет рассчитывать на 19-летнего футболиста.
Возможно ради трансферов Канселу, Уильямса и Ольмо придётся Ямаля загнать в ПСЖ.. Других игроков, которых можно за приличные деньги продать, в Барсе нет..
Плюс, Хави его видел каждый день на тренировках и , видимо, и там тожн он не смог доказать свой уровень.
В позавчерашнем матче с Сити он был абсолютно худшим игроком среди всех и терялся даже на фоне кучи молодых игроков из кантеры Барсы.
Так что заканчивай с демогогией, если матчи вполглаза смотришь.
Буду рад , если он всё-таки заиграет , но пока выглядит всё печально.
Непонятно пока за что там платили 40 млн и еще гонялись за этим парнем