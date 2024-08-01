Рафинья и де Йонг отказываются уходить из «Барсы», что мешает клубу подписывать новичков. Каталонцы могут расстаться с Роке

Теги Рафинья Барселона Ла Лига Френки де Йонг Рональд Араухо Витор Роке Футбол

Рафинья и Френки де Йонг не хотят уходить из «Барселоны».

По информации As, каталонский клуб должен продавать игроков ради усиления состава и готов рассмотреть вариант с продажей бразильца и нидерландца.

Однако сами футболисты непреклонны в своем желании остаться в «Барсе» и поручили агентам игнорировать обращения от клуба с предложениями о трансферах. В случае с де Йонгом ситуацию усложняет и его травма. У Рафиньи есть предложение из Саудовской Аравии, однако он не заинтересован в переходе. 

Что касается Рональда Араухо, то его агенты не возражали против трансфера, если предложение будет привлекательным для игрока. Однако сейчас защитник восстанавливается от травмы, из-за которой не сможет играть до января. 

Чтобы позволить себе новые трансферы, «блауграна» должна будет расстаться с другими игроками – например, Витором Роке. Агент бразильского форварда уже уведомил клуб о готовности прекратить сотрудничество, если новый главный тренер Ханс-Дитер Флик не будет рассчитывать на 19-летнего футболиста. 

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
все любят Барселону. семья, как-никак.
+75
-3
+72
Де Йонг заявлялся как новая суперзвезда Барсы на годы, а теперь в неликвид превратился.
+39
-7
+32
Барса видимо на долгие годы превратилась в колхоз…
+25
-2
+23
Ответ dr. cage
Да, не прёт Лапорте.. Араухо и Гиви как назло поломаны.. На Педри и Роке больше спроса нет.. А Леву, Де Йонга, Рафинью и Гюндогана с их личками из Барсы только свободными агентами теперь вынесешь.. Возможно ради трансферов Канселу, Уильямса и Ольмо придётся Ямаля загнать в ПСЖ.. Других игроков, которых можно за приличные деньги продать, в Барсе нет..
с Гиви понятно, а что скажешь про Моторолу?
+16
-5
+11
Ответ Этот Райола хочет денег
Де Йонг заявлялся как новая суперзвезда Барсы на годы, а теперь в неликвид превратился.
У них каждое новое приобретение такое ))) плюс каждый воспитанник ))
+17
-7
+10
Барса не хочет строить команду из имеющихся хороших игроков , барса ждет чуда от прихода какого нибудь супермена которого не существует в природе
+10
0
+10
Бедный Роке. Так жалко парня. Так его хотели, а через полгода пытаются выкинуть в Саудовскую Аравуию. А парень, между прочим, хочет карьеру построить, а не тупо бабки заработать. Вот и вся разница с Реалом. Давайте, жду минусов и возражений
+21
-13
+8
Де Йонгу даже столько в Аравии не заплатят, сколько он в каталонском мешке получает
+15
-7
+8
Да, не прёт Лапорте.. Араухо и Гиви как назло поломаны.. На Педри и Роке больше спроса нет.. А Леву, Де Йонга, Рафинью и Гюндогана с их личками из Барсы только свободными агентами теперь вынесешь..

Возможно ради трансферов Канселу, Уильямса и Ольмо придётся Ямаля загнать в ПСЖ.. Других игроков, которых можно за приличные деньги продать, в Барсе нет..
+11
-6
+5
Ответ Дай Пять!
ну ольмо и вильямс реально усилят барсу. ольмо так вообще идеальная ложная девятка был бы. другое дело нафига они тратились на того же роке и ряд других игроков. они каждое окно хватали все что не попадя, вместо того чтобы использовать свою ведиколепную школу и копить для таких окон как это, когда они реально могут качественно однозначно усилиться на долгое время
Да Роке толком еще не играл , но все фанаты барсы уже наперед его похоронили, если бы по первым 5-7 матчам реал своих новичков оценивал , не получился бы такой крутой состав нынешнего реала
+6
-1
+5
Ответ dr. cage
Да, не прёт Лапорте.. Араухо и Гиви как назло поломаны.. На Педри и Роке больше спроса нет.. А Леву, Де Йонга, Рафинью и Гюндогана с их личками из Барсы только свободными агентами теперь вынесешь.. Возможно ради трансферов Канселу, Уильямса и Ольмо придётся Ямаля загнать в ПСЖ.. Других игроков, которых можно за приличные деньги продать, в Барсе нет..
Осталось найти того кто дал Леве, Рафинье и Гюндогану такие зарплаты...
+4
0
+4
не ну, если Барселона может продать такого Рафинью из тега и может получить себе деньги, то это хорошо
+3
0
+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Де Йонг заявлялся как новая суперзвезда Барсы на годы, а теперь в неликвид превратился.
так если не заиграл на уровень суперзвезды (собсно, как и все из того Аякса - де Лигт, Антони...), что с ним делать? нафиг он нужен с ЗП 40М?
+7
-4
+3
Спортс в тэгах кажется не того Рафинью отметил
+3
0
+3
Парни красавцы, банкрота нужно доить до талого.
+2
0
+2
Ответ Elmurat Uziyev
Барса не хочет строить команду из имеющихся хороших игроков , барса ждет чуда от прихода какого нибудь супермена которого не существует в природе
ну ольмо и вильямс реально усилят барсу. ольмо так вообще идеальная ложная девятка был бы. другое дело нафига они тратились на того же роке и ряд других игроков. они каждое окно хватали все что не попадя, вместо того чтобы использовать свою ведиколепную школу и копить для таких окон как это, когда они реально могут качественно однозначно усилиться на долгое время
+3
-1
+2
Ответ Николай Корягин
Спортс в тэгах кажется не того Рафинью отметил
Это у них классика
+2
0
+2
бездарная трансферная политика
+3
-1
+2
Ответ dem
Барса видимо на долгие годы превратилась в колхоз…
Конечно, Бартомеу и Лапорта сделали всё возможное для этого.
+3
-2
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
О да. Месси кстати тоже очень любит, до сих пор десятки миллионов евро клуб ему выплачивает)
Да Месси настолько велик, что у кринжатиков с декабря 2022 года все еще полыхает)
+4
-3
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Враньё! Ему не дал шансов Хави, а когда парень играл, то был как минимум не хуже, чем Левандовски.
Да что ты несёшь. Шансы ему давали и не один, где он проявил себе хорошо лишь в одном матче, выйдя на замену. Всё остальное ... бегал как питбуль не понтяно куда и непонятно зачем, сплошные фолы и непонимания действий партнеров.
Плюс, Хави его видел каждый день на тренировках и , видимо, и там тожн он не смог доказать свой уровень.
В позавчерашнем матче с Сити он был абсолютно худшим игроком среди всех и терялся даже на фоне кучи молодых игроков из кантеры Барсы.

Так что заканчивай с демогогией, если матчи вполглаза смотришь.
Буду рад , если он всё-таки заиграет , но пока выглядит всё печально.
Непонятно пока за что там платили 40 млн и еще гонялись за этим парнем
+2
-1
+1
Ответ Святослав Федорович
Бедный Роке. Так жалко парня. Так его хотели, а через полгода пытаются выкинуть в Саудовскую Аравуию. А парень, между прочим, хочет карьеру построить, а не тупо бабки заработать. Вот и вся разница с Реалом. Давайте, жду минусов и возражений
Как будто у Реала не было Эдегоров. Повезло ещё парнишке, что добрый бегемот на его пути повстречался и спас его карьеру😼
+1
0
+1
Ответ Этот Райола хочет денег
Де Йонг заявлялся как новая суперзвезда Барсы на годы, а теперь в неликвид превратился.
Ну почему неликвид, норм леквид, просто ему такую личку как в барсе вряд ли предложат, а на счет заинтересованности я думаю проблем не будет.
+1
0
+1
Ответ Jaska_1324
не ну, если Барселона может продать такого Рафинью из тега и может получить себе деньги, то это хорошо
Было бы не плохл XD
+1
0
+1
Де Йонгу пусть всю зп вернут которую ему должны еще со времен ковида
+2
-1
+1
Развели ромашку, отказываются - не отказываются. Толку нет от них. На стройку отправьте - Камп Ноу. Сами убегут, до канадской границы)
+1
0
+1
Ответ Roman
Де Йонгу даже столько в Аравии не заплатят, сколько он в каталонском мешке получает
Так зарплата такая у него только на бумаге, барсуки ему отсрочки каждый год пихают)
+2
-2
0
В случае Де Йонга дело ещё и в том что Барса ему торчит отложенную зарплату в ковидный период. Собственно по этой причине в прошлый раз сорвался трансфер в МЮ. Насколько понимаю ему эти деньги до сих пор не выплатили.
0
0
0
Ответ Дай Пять!
ну ольмо и вильямс реально усилят барсу. ольмо так вообще идеальная ложная девятка был бы. другое дело нафига они тратились на того же роке и ряд других игроков. они каждое окно хватали все что не попадя, вместо того чтобы использовать свою ведиколепную школу и копить для таких окон как это, когда они реально могут качественно однозначно усилиться на долгое время
Барса не купит, ни Ольмо, ни Нико. Лапорта балабол
0
0
0
Они уже купили Уильямса, кто в курсе?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий