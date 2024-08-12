«Барса» не рассчитывает на Роке и готова продать его или отдать в аренду. Уход форварда не поможет разгрузить платежку клуба – его не зарегистрировали
«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке в предстоящем сезоне.
Как пишет Marca, руководство «Барселоны» приняло окончательное решение расстаться с форвардом. Решающим фактором стало мнение Ханса-Дитера Флика – Роке не впечатлил главного тренера каталонцев во время предсезонного турне в США.
Спортивный директор «Барселоны» Деку уже сообщил о решении клуба агенту Андре Кюри, представляющему интересы Роке – на встрече также присутствовал отец игрока. Сообщается, что каталонцы рассматривают возможность как продажи, так и аренды Роке, оценивая бразильца примерно в 30 млн евро.
Отмечается, что уход Роке не поможет клубу сократить зарплатную ведомость, поскольку бразилец не зарегистрирован на следующий сезон.
Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» зимой 2024 года за 30+30 млн евро. В прошлом сезоне 19-летний форвард провел за клуб 14 матчей в Ла Лиге, отметившись 2 голами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Больше всего улыбнул коммент от одного из пользователей, который написал: "Супер топ на долгие годы, унижением Реала не будет ни конца ни края". 😄😂
Ответ на трансфер Эндрика в Реал..
Зато теперь Ларпота каждый день с утра звонит Боули, рассказывая насколько Роке лучше Смородина и Осинхена..
Хотя уже все привыкли.
Теперь надо Левандовски вытурить :)
Очень интересная мысль.
Причём первые признаки того, что что-то идёт не так - появились ещё в конце осени прошлого года, когда Эндрика вызвали в сборную на официальные игры как раз вместо Роке, который ранее ездил на товарищеские.
Ну ты, видимо, один из немного адекватных болельщиков.
хаха