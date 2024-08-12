«Барса» не рассчитывает на Роке и готова продать его или отдать в аренду. Уход форварда не поможет разгрузить платежку клуба – его не зарегистрировали

«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке в предстоящем сезоне.

Как пишет Marca, руководство «Барселоны» приняло окончательное решение расстаться с форвардом. Решающим фактором стало мнение Ханса-Дитера Флика – не впечатлил главного тренера каталонцев во время предсезонного турне в США.

Спортивный директор «Барселоны» уже сообщил о решении клуба агенту Андре Кюри, представляющему интересы Роке – на встрече также присутствовал отец игрока. Сообщается, что каталонцы рассматривают возможность как продажи, так и аренды Роке, оценивая бразильца примерно в 30 млн евро.

Отмечается, что уход Роке не поможет клубу сократить зарплатную ведомость, поскольку бразилец не зарегистрирован на следующий сезон.

Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» зимой 2024 года за 30+30 млн евро. В прошлом сезоне 19-летний форвард провел за клуб 14 матчей в , отметившись 2 голами. Его подробную статистику можно найти здесь.