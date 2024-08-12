«Барса» не рассчитывает на Роке и готова продать его или отдать в аренду. Уход форварда не поможет разгрузить платежку клуба – его не зарегистрировали

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Андре Кюри Витор Роке Футбол

«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке в предстоящем сезоне.

Как пишет Marca, руководство «Барселоны» приняло окончательное решение расстаться с форвардом. Решающим фактором стало мнение Ханса-Дитера Флика – Роке не впечатлил главного тренера каталонцев во время предсезонного турне в США.

Спортивный директор «Барселоны» Деку уже сообщил о решении клуба агенту Андре Кюри, представляющему интересы Роке – на встрече также присутствовал отец игрока. Сообщается, что каталонцы рассматривают возможность как продажи, так и аренды Роке, оценивая бразильца примерно в 30 млн евро.

Отмечается, что уход Роке не поможет клубу сократить зарплатную ведомость, поскольку бразилец не зарегистрирован на следующий сезон.

Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» зимой 2024 года за 30+30 млн евро. В прошлом сезоне 19-летний форвард провел за клуб 14 матчей в Ла Лиге, отметившись 2 голами. Его подробную статистику можно найти здесь.

39 комментариев
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Зашел сейчас на новость годичной давности когда объявили о его трансфере, контракт до 2031 года отступные 500 млн и куча кулесов ликуют в комментах. В итоге все это закончилось ничем и очень печально для самого Роке.

Больше всего улыбнул коммент от одного из пользователей, который написал: "Супер топ на долгие годы, унижением Реала не будет ни конца ни края". 😄😂
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Чисто трансфер, чтоб Деку заработал на откатах
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Ответ Папа Футбола
Зашел сейчас на новость годичной давности когда объявили о его трансфере, контракт до 2031 года отступные 500 млн и куча кулесов ликуют в комментах. В итоге все это закончилось ничем и очень печально для самого Роке. Больше всего улыбнул коммент от одного из пользователей, который написал: "Супер топ на долгие годы, унижением Реала не будет ни конца ни края". 😄😂
Болельщикам Барселоны не привыкать и я в их числе, трансферы в большинстве своём не продуманы и неоправдано дорогие, тренеры меняются как перчатки, каждый выстраивает свою команду, а нам остаётся только надеяться и верить, что команда вернётся и станет прежней, сильной и всепобеждающей!!!
+18
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+15
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Для болельщиков фк Негрейры вообще грех даже упоминать Баварию, которая надругалась над меньшинствами
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Я с каждой новости про Барселону с года так 2017-го все больше и больше ****. ***** это как ***** возможно, так ***** распоряжаться клубом и **** ограниченными финансовыми возможностями…
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Ответ Serkan_Ballboy
Чисто трансфер, чтоб Деку заработал на откатах
Лапорта тоже в этом замешан 100%, был бы умнее назначил бы Пуйоля, который на смерть бился за Барсу когда играл за него вместо афериста Деку.
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Чисто лапортовский трансфер на показуху..
Ответ на трансфер Эндрика в Реал..

Зато теперь Ларпота каждый день с утра звонит Боули, рассказывая насколько Роке лучше Смородина и Осинхена..
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Какого тогда подписали 🤦‍♂️
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Если честно даже Пау Виктор больше впечатлил, чем Роке. Этакий маломобильный толстожопик.
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Ответ Папа Футбола
Зашел сейчас на новость годичной давности когда объявили о его трансфере, контракт до 2031 года отступные 500 млн и куча кулесов ликуют в комментах. В итоге все это закончилось ничем и очень печально для самого Роке. Больше всего улыбнул коммент от одного из пользователей, который написал: "Супер топ на долгие годы, унижением Реала не будет ни конца ни края". 😄😂
Задним числом все умны. Наверное аналогичные каменты можно и о Азаре найти.
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Ответ Pucheslav
"Толстожопики" как раз таки обычно мобильные. Взять того же Стерлинга или Ньонто из Лидса и сборной Италии
Да вот именно наш какой-то слоупочный толстожопик😂😂
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Ответ Serkan_Ballboy
Чисто трансфер, чтоб Деку заработал на откатах
Это же было очевидно с самого начала!!! Не может ничтожный Деку заработать откат сам по себе. Эта была афера Мендеша, который заработал хорошие комиссионные и естественно Деку тоже получил. Но скажите пж, разве они могли это сделать без Лапорты? Никак не могли. И что? Лапорта не понимал, что эта афера? Он не такой уж наивный фрукт, этого не понимать…. Все они были в доле…. А помпезность какую устроили, спасителем называли, заявляли, что будут принимать как Месси и Роналду… и что сейчас? Кто отвечать за это будет? А никто… пострадал опять клуб и виновника нет…. посмотрим что покажет трансфер Ольмо за 62 млн. Вспоминается подобные трансферы Феррана, Рафиньи и других, уже не говорю за старые трансферы Дембеле, Коутиньо, Гризмана. Неужели кто-то ещё верит этим людям? Я лично нет…. В своё время мы ещё много интересного узнаем….
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Очередной непонятный трансфер от Барсы.
Хотя уже все привыкли.
Теперь надо Левандовски вытурить :)
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Чтобы продать что-то ненужное нужно сначала купить что-то ненужное, это уже какая-то новая философия Барсы
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Очедной Кейррисон.
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Ответ Папа Футбола
Зашел сейчас на новость годичной давности когда объявили о его трансфере, контракт до 2031 года отступные 500 млн и куча кулесов ликуют в комментах. В итоге все это закончилось ничем и очень печально для самого Роке. Больше всего улыбнул коммент от одного из пользователей, который написал: "Супер топ на долгие годы, унижением Реала не будет ни конца ни края". 😄😂
И чего? Каждый трансфер для болельщикв всегда сопровождается большими надеждами. Не всегда складывается удачно, болельщика Реала уж точно это известно.
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Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Если честно даже Пау Виктор больше впечатлил, чем Роке. Этакий маломобильный толстожопик.
"Толстожопики" как раз таки обычно мобильные. Взять того же Стерлинга или Ньонто из Лидса и сборной Италии
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Ответ Циклон
Роке просто некомандный игрок, ну а перестраивать его явно должна не Барса. Вопрос в смысле покупки...
Мне кажется просто Эндрик ушел в Реал, и это было просто покупкой как в свое время Малком. Ни к селу, ни к городу. Просто распиаренный пацаненок, не больше. Чтоб похвастаться, что купили “второго молодого таланта из Бразилии”. Но посмотрим что покажет Эндрик на длинной дистанции, хотя бы пару-тройку сезонов. Как бы тоже не ушел с таким же скандалом.
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Продайте Левандовского и всё нормально будет.Не понятная трансферная политика Барсы.
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Кто нибудь может объяснить, что там с Роке?!? Вроде же писали, что прям покупка на долгие годы, топ и так далее. Неужели реально так плох?
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Ответ dr. cage
Чисто лапортовский трансфер на показуху.. Ответ на трансфер Эндрика в Реал.. Зато теперь Ларпота каждый день с утра звонит Боули, рассказывая насколько Роке лучше Смородина и Осинхена..
>>Ответ на трансфер Эндрика в Реал..
Очень интересная мысль.

Причём первые признаки того, что что-то идёт не так - появились ещё в конце осени прошлого года, когда Эндрика вызвали в сборную на официальные игры как раз вместо Роке, который ранее ездил на товарищеские.
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Давно ясно что Деку не тянет на должность спорт дира. Может хватит уже нанимать легенд которые кроме своих имен ни на что не годятся, и пора искать высококвалифицированного спеца на эту должноть?
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Свинское отношение к своим игрокам. Пожалуй, только Челси может с Барсой в этом плане сравниться.
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Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Если честно даже Пау Виктор больше впечатлил, чем Роке. Этакий маломобильный толстожопик.
Роке просто некомандный игрок, ну а перестраивать его явно должна не Барса. Вопрос в смысле покупки...
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Ответ Bobber
Кто нибудь может объяснить, что там с Роке?!? Вроде же писали, что прям покупка на долгие годы, топ и так далее. Неужели реально так плох?
Ну просто молод и неопытен, ни в то время ни в том месте оказался
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Ответ Moscwow
Для болельщиков фк Негрейры вообще грех даже упоминать Баварию, которая надругалась над меньшинствами
Ты вспомни ,ааа десятилетия надругались над Реалом 😂
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Ответ Alex.K71
Болельщикам Барселоны не привыкать и я в их числе, трансферы в большинстве своём не продуманы и неоправдано дорогие, тренеры меняются как перчатки, каждый выстраивает свою команду, а нам остаётся только надеяться и верить, что команда вернётся и станет прежней, сильной и всепобеждающей!!!
а вы, в таком случае, меньше пафосных речей используйте, чтобы потом самим стыдно не было.
Ну ты, видимо, один из немного адекватных болельщиков.
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Ответ Папа Футбола
Зашел сейчас на новость годичной давности когда объявили о его трансфере, контракт до 2031 года отступные 500 млн и куча кулесов ликуют в комментах. В итоге все это закончилось ничем и очень печально для самого Роке. Больше всего улыбнул коммент от одного из пользователей, который написал: "Супер топ на долгие годы, унижением Реала не будет ни конца ни края". 😄😂
ага, тоже ржал с их слов с самого начала. Там было стадо 🤡, которые писали, что следят за этим "топарём" уже больше года и он главный бриллиант Бразилии.
хаха
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Ответ Папа Футбола
Зашел сейчас на новость годичной давности когда объявили о его трансфере, контракт до 2031 года отступные 500 млн и куча кулесов ликуют в комментах. В итоге все это закончилось ничем и очень печально для самого Роке. Больше всего улыбнул коммент от одного из пользователей, который написал: "Супер топ на долгие годы, унижением Реала не будет ни конца ни края". 😄😂
Популист у власти - горе клубу. Лапорта совершает безумные трансферы только ради того, чтобы быть в тренде. И вообще не считается с требованиями состава
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Заберите уже у неё эти гороскопы с её рассуждениями о футболистах, тренерах и т.д. Дайте ведро, швабру и пусть делом займётся.
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