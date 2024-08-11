«Спартак» 5 матчей подряд не побеждает «Ахмат» – 4 ничьих и 1 поражение

«Спартак» на побеждает «Ахмат» с 2021 года.

Красно-белые на своем поле сыграли вничью с грозненцами (0:0) в 4-м туре Мир .

« » 5 матчей подряд не может выиграть у « » – на этом отрезке было 4 ничьих и 1 поражение.

Последняя победа была в декабре 2021-го в чемпионате России.