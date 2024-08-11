«Спартак» 5 матчей подряд не побеждает «Ахмат» – 4 ничьих и 1 поражение
«Спартак» на побеждает «Ахмат» с 2021 года.
Красно-белые на своем поле сыграли вничью с грозненцами (0:0) в 4-м туре Мир РПЛ.
«Спартак» 5 матчей подряд не может выиграть у «Ахмата» – на этом отрезке было 4 ничьих и 1 поражение.
Последняя победа была в декабре 2021-го в чемпионате России.
Вы же вчера сыграли, с победой!
Средний Шелия после этих матчей завышает свое чсв, хотя не совершает каких-то сейвов как грузин на евро
10 человек в штрафной и медленный перекат мяча вся игра КБ и Ахмата
Ахмат по количеству голевых моментов Спартак превзошел, да и говорить о ,,автобусе" не приходится, вспоминаю организацию выхода Азиатом из обороны в атаку.
Маслов вышел просто походить по полю (лучше пусть в запасе сидит с таким подходом)
Хлусевич - "всадник без головы"
Маркиньос - откровенно слабоват (или пока не набрал форму, но, первое - более реально)
Виллиан Жозе - изображает игру
Мелёшин - не уровень совсем
3-4 хороших игроков явно не хватает