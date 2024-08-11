«Спартак» 5 матчей подряд не побеждает «Ахмат» – 4 ничьих и 1 поражение

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Ахмат Футбол

«Спартак» на побеждает «Ахмат» с 2021 года.

Красно-белые на своем поле сыграли вничью с грозненцами (0:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» 5 матчей подряд не может выиграть у «Ахмата» – на этом отрезке было 4 ничьих и 1 поражение.

Последняя победа была в декабре 2021-го в чемпионате России.

21 комментарий
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Ахмат как марщрутка в час пик в Некрасовке) не протолкнешься
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Безотносительно бездарной игры в атаке - как Шелия до 96й минуты был без карточки? Он ее минуте на 30й уже заллужил
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Так себе статистика. Удивительно
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Не по зубам!!!)))))))))))))))
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Ответ Артем Галкин
Жаль,что Шатура не забил. так бы разорвало.
А ты под всеми новостями Спартака решил писать?
Вы же вчера сыграли, с победой!
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За исключением гостевых игр, дома Спартак максимально беззубый
Средний Шелия после этих матчей завышает свое чсв, хотя не совершает каких-то сейвов как грузин на евро
10 человек в штрафной и медленный перекат мяча вся игра КБ и Ахмата
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Спартаку повезло в ряде моментов...
Ахмат по количеству голевых моментов Спартак превзошел, да и говорить о ,,автобусе" не приходится, вспоминаю организацию выхода Азиатом из обороны в атаку.
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Посмотрите заправки Лукойл и всё будет ясно
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нечемпинская команда пока...

Маслов вышел просто походить по полю (лучше пусть в запасе сидит с таким подходом)

Хлусевич - "всадник без головы"

Маркиньос - откровенно слабоват (или пока не набрал форму, но, первое - более реально)

Виллиан Жозе - изображает игру

Мелёшин - не уровень совсем

3-4 хороших игроков явно не хватает
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Ахмат по идее должен был выиграть,а так победила дружба.
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Все нормально ,дон
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Это цикл?
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С-стабильность
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Ответ barnauldiscovery
Безотносительно бездарной игры в атаке - как Шелия до 96й минуты был без карточки? Он ее минуте на 30й уже заллужил
Комментарий удален пользователем
Ответ barnauldiscovery
Максименко так откровенно никогда не тянул время. Про Соболева согласен
Да любой вратарь так бы делал, если игра у команды не идёт и не забить.
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Ответ artem saribekyan
Спартаку повезло в ряде моментов... Ахмат по количеству голевых моментов Спартак превзошел, да и говорить о ,,автобусе" не приходится, вспоминаю организацию выхода Азиатом из обороны в атаку.
,,Ахматом"
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