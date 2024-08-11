«Спартак» не забил в 2 из 5 матчей сезона, в трех других общий счет – 9:1

«Спартак» во второй раз в сезоне закончил матч без голов.

Красно-белые на своем поле сыграли вничью с « » (0:0) в 4-м туре Мир .

Это второй безголевой матч « » в этом сезоне – предыдущий был против «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре.

В трех других москвичи забивали по 3 мяча – с «Химками» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:0) в чемпионате и с «Динамо» (3:0) в Фонбет Кубке России.

«Спартак» 5 матчей подряд не побеждает «Ахмат» – 4 ничьих и 1 поражение

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