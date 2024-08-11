«Спартак» не забил в 2 из 5 матчей сезона, в трех других общий счет – 9:1
«Спартак» во второй раз в сезоне закончил матч без голов.
Красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Мир РПЛ.
Это второй безголевой матч «Спартака» в этом сезоне – предыдущий был против «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре.
В трех других москвичи забивали по 3 мяча – с «Химками» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:0) в чемпионате и с «Динамо» (3:0) в Фонбет Кубке России.
«Спартак» 5 матчей подряд не побеждает «Ахмат» – 4 ничьих и 1 поражение
«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 4 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте
Накидываем варианты: кто теперь из тренеров будет реставрировать величие?
А топовый Оренбург???
А циклы короче...