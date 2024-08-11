«Спартак» не забил в 2 из 5 матчей сезона, в трех других общий счет – 9:1

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Ахмат Футбол

«Спартак» во второй раз в сезоне закончил матч без голов.

Красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Это второй безголевой матч «Спартака» в этом сезоне – предыдущий был против «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре.

В трех других москвичи забивали по 3 мяча – с «Химками» (3:1) и «Крыльями Советов» (3:0) в чемпионате и с «Динамо» (3:0) в Фонбет Кубке России.

«Спартак» 5 матчей подряд не побеждает «Ахмат» – 4 ничьих и 1 поражение

«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 4 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте

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41 комментарий
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Циклы в Спартаке и правда становятся все короче.
Накидываем варианты: кто теперь из тренеров будет реставрировать величие?
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-10
+14
Ответ Otto Kretschmer
У спартака самые легкие соперники на старте, а они только половину очков набрали.
Да ладно.
А топовый Оренбург???
+10
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+9
Мощная команда! Тренер мощный. В смысле весом.
+14
-7
+7
У спартака самые легкие соперники на старте, а они только половину очков набрали.
+8
-5
+3
Ответ ТрактоПоктер
Да ладно. А топовый Оренбург???
Топище
+3
0
+3
Ответ Зелёный гопник
Гегемоны ФНЛ💪🏻
Вообще, они меня удивили. Я про Ахмат. Если честно, не ожидал, что они сумеют отбиться. До матча предпосылок к этому не видел.
+4
-2
+2
Ответ ТрактоПоктер
Да ладно. А топовый Оренбург???
Ну с Оренбургом согласен, прямой их конкурент.
+4
-2
+2
Ответ kaka10
Какой сейчас этап идёт в цикле Спартака?
Дорога в пердив
+1
0
+1
Ответ kaka10
Какой сейчас этап идёт в цикле Спартака?
Сколько лошадь съедает овса за сутки?
+5
-4
+1
Ответ TheDustman
Циклы в Спартаке и правда становятся все короче. Накидываем варианты: кто теперь из тренеров будет реставрировать величие?
Напитки покрепче,
А циклы короче...
+2
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+1
Это что же Возрождение снова закончилось? )
+1
0
+1
Ахмат оборонялся в 3 редута) повод станковичу задуматься. Ведь так половина команд лиги могут
+1
0
+1
Там что , опять Красно-Белая машина сломалась? Заговор опять?
+2
-1
+1
Гегемоны ФНЛ💪🏻
+6
-5
+1
Ответ Otto Kretschmer
Ну с Оренбургом согласен, прямой их конкурент.
Акрон всех порвёт
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Ответ sho14
зинковский умяров Денисова Маслов и Хулисевича срочно убрать. их уровень ФНЛ
Как и весь Спартак
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Ответ Доктор Верховцев
Непонятно. Но скоро будет «верните Слишковича».
Поставьте Мостового
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Ответ IvanKo
А какой этап у ЦСКА? Что лучшим бомбардиром является защитник.
А какая разница, если он при этом идет на чистом втором месте в списке бомбардиров всего чемпионата?
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Ответ KOT_B_yHTAX
Там что , опять Красно-Белая машина сломалась? Заговор опять?
Это всё Зенит
+2
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Ответ IvanKo
А какой этап у ЦСКА? Что лучшим бомбардиром является защитник.
Ну, ЦСКА не кудахчет про «величие», «историю» и «самую популярную популярность», так-то. Поэтому всем плевать, по большому счёту. Это их внутренние разборки.
+2
-2
0
Ответ kaka10
Какой сейчас этап идёт в цикле Спартака?
Непонятно. Но скоро будет «верните Слишковича».
+1
-1
0
Ответ TheDustman
Циклы в Спартаке и правда становятся все короче. Накидываем варианты: кто теперь из тренеров будет реставрировать величие?
Мостовой
0
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Ответ Доктор Верховцев
Напитки покрепче, А циклы короче...
Пора в пердив
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Ответ TheDustman
Циклы в Спартаке и правда становятся все короче. Накидываем варианты: кто теперь из тренеров будет реставрировать величие?
Мостовой
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Ответ Tollie
по идее, пора уже кому-то из легенд-ветеранов встать на тренерский мостик. довольно уже всяких абаскалей и их экспериментов. пора возвращать величие!
На соревнования по чеканке среди ветеранов Спартака намекаете?
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Бывает
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Так моментики-то были.
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Опять на работе северные...
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