«Барса» намерена отдать Роке в аренду. Форвард хочет либо остаться, либо уйти насовсем

«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке.

Каталонский клуб хочет отдать 19-летнего форварда в аренду, сообщает As.

Сам Роке хочет либо остаться, либо оформить полноценный уход из «Барсы».

Сейчас футболист не тренируется с командой из-за болезни.