«Барса» намерена отдать Роке в аренду. Форвард хочет либо остаться, либо уйти насовсем
«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке.
Каталонский клуб хочет отдать 19-летнего форварда в аренду, сообщает As.
Сам Роке хочет либо остаться, либо оформить полноценный уход из «Барсы».
Сейчас футболист не тренируется с командой из-за болезни.
https://pbs.twimg.com/media/GUi2Tg2XgAAMAAI?format=jpg&name=medium
ну куда? 🤣
Огромные напрасны траты МЮ, непонятные даже вызывающие смех трансферы Челси, переплаты многих других английских клубов, провалы Реала с Азвром, Йовичем, Рейньером , Бавария вон Сарагосу купила, теперь багрит. И таких примеров много. Так че вы на Барсу так набросились. Такая желчь, вы чего так взъелись. Как будто ваши деньги тратит.