«Барса» намерена отдать Роке в аренду. Форвард хочет либо остаться, либо уйти насовсем

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Витор Роке Футбол

«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке.

Каталонский клуб хочет отдать 19-летнего форварда в аренду, сообщает As.

Сам Роке хочет либо остаться, либо оформить полноценный уход из «Барсы».

Сейчас футболист не тренируется с командой из-за болезни.

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32 комментария
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Самый идиотский трансфер Барселоны со времён Ферана Торреса
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Ответ Pucheslav
Самый идиотский трансфер Барселоны со времён Ферана Торреса
Просто этот трансфер совершен с целью агентских махинаций Деку
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Ответ Barcelonafun
Странный парень. Ушел бы в аренду, под меньшим давлением адаптировался бы к Европе. Молодой же еще, но видима характера недостает
Парень странный или руководство клуба странное? Вытянули посреди сезона для адаптации, а в итоге даже не дали толком шанса проявить себя. При том, что заплатили за него весьма приличные деньги.
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Ответ #Hunter
Продать за 30-40 какому-нибудь Челсе. Или на год в аренду в Милан.
ns ты состав Челси видел?
https://pbs.twimg.com/media/GUi2Tg2XgAAMAAI?format=jpg&name=medium
ну куда? 🤣
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Его в январе 2024 только купили за 40 млн. и уже выгоняют? Рекорд однако, который нельзя превзойти. Только повторить.
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Ответ Pucheslav
Самый идиотский трансфер Барселоны со времён Ферана Торреса
Т.е. не за очень большой срок))
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Все хотят остаться в Барсе и показать себя на хорошей ЗП
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Как-то в этой мутной ситуации с трансфером Роке - Деку с Лапортой замолчали - ничего не говорят, не объясняют кулес - зачем купили для чего и почему теперь Барселона должна от этого бразильца избавиться:)))
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Ответ corazon blanco
Парень странный или руководство клуба странное? Вытянули посреди сезона для адаптации, а в итоге даже не дали толком шанса проявить себя. При том, что заплатили за него весьма приличные деньги.
14 матчей на поле был. Это "не давали проявить"? Бревно бревном.
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Ответ Barcelonafun
Странный парень. Ушел бы в аренду, под меньшим давлением адаптировался бы к Европе. Молодой же еще, но видима характера недостает
Нет, видимо характера избыток и весьма говнистого) Я понимаю, что его подписание косяк барсы, как можно было отдать 30 лямов, и только потом увидеть что он не тянет технически... Но жизнь испортил себе он сам посредством своего агента, который в апреле-мае дал интервью в котором ныл и ставил ультиматумы. После чего игрока не так уж и жалко и врядли ему уступать будут в условиях
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Спрашивается нафига покупали,менеджмент у Барсы нулячий,берут абы кого и абы что ,а подходит он Барсе или нет,фиг его знает,его так пиарили суперталант и т.д,и оказался не нужен...
Когда хоть его пиарили? Заинтересовались, похвалили, купили. Нет надо было приобрести и критиковать?
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Спрашивается нафига покупали,менеджмент у Барсы нулячий,берут абы кого и абы что ,а подходит он Барсе или нет,фиг его знает,его так пиарили суперталант и т.д,и оказался не нужен...
А больше никакой другой клуб не ошибается в трансферах?
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Ответ Виталий Кляус
Нет, видимо характера избыток и весьма говнистого) Я понимаю, что его подписание косяк барсы, как можно было отдать 30 лямов, и только потом увидеть что он не тянет технически... Но жизнь испортил себе он сам посредством своего агента, который в апреле-мае дал интервью в котором ныл и ставил ультиматумы. После чего игрока не так уж и жалко и врядли ему уступать будут в условиях
Его подписание было статусным , не более, сам он даже Барсе не вперся.
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Ответ corazon blanco
Парень странный или руководство клуба странное? Вытянули посреди сезона для адаптации, а в итоге даже не дали толком шанса проявить себя. При том, что заплатили за него весьма приличные деньги.
Как это не дали толком проявиться, серьезно? Играл и в основе, и на замену выходил, но для европейского футбола он пока нолик, поэтому аренда самое оптимальное для него. Не хочет, пусть едет в новый клуб. Бабки на Нико как раз нужны. Роке 19-20 вроде, у него путь ток начинается.
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Ответ corazon blanco
Парень странный или руководство клуба странное? Вытянули посреди сезона для адаптации, а в итоге даже не дали толком шанса проявить себя. При том, что заплатили за него весьма приличные деньги.
Это были агентские игры, тренерский штаб его не просил, тем более зимой. Даже если и пришел, видимо не потянул уровень. Не будут же они стрелять себе в ногу и специально его мариновать. Аренда лучший вариант для него поднатореть
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Ответ art.shu05@gmail.com
Просто этот трансфер совершен с целью агентских махинаций Деку
Вот потому и уволили Хави——— мешал
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Ответ art.shu05@gmail.com
Просто этот трансфер совершен с целью агентских махинаций Деку
Будущие годы: Лапорта и Деку срут на Бармалея, потягивая уютно винцо на вилле одного из них. А вот при нас Барса стала разок чемпионом, говорят
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Ответ Pucheslav
Самый идиотский трансфер Барселоны со времён Ферана Торреса
А со времён Кейррисона? Тот даже не играл)
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Надо наших оставлять. Много обжигались.
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Все клубы ошибаются в трансферах.
Огромные напрасны траты МЮ, непонятные даже вызывающие смех трансферы Челси, переплаты многих других английских клубов, провалы Реала с Азвром, Йовичем, Рейньером , Бавария вон Сарагосу купила, теперь багрит. И таких примеров много. Так че вы на Барсу так набросились. Такая желчь, вы чего так взъелись. Как будто ваши деньги тратит.
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Зачем вообще его подписывали.. как оказалось он не был нужен Хави, зачем..
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Спрашивается нафига покупали,менеджмент у Барсы нулячий,берут абы кого и абы что ,а подходит он Барсе или нет,фиг его знает,его так пиарили суперталант и т.д,и оказался не нужен...
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Схема какая-то совсем непонятная, купить чтобы продать
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Мутный трансфер должен закончится полным расставанием.
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Аренда для него неплохой вариант, зря пузырится. Это агент хочет срубить бабла на его продаже.
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Продать за 30-40 какому-нибудь Челсе. Или на год в аренду в Милан.
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