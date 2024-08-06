Эндрик впечатлил тренеров «Реала». Клуб хочет постепенно адаптировать бразильца и избежать давления, как на Роке в «Барселоне»
«Реал» хочет избежать сильного давления на Эндрика.
Как пишет The Athletic, на тренировках бразилец произвел впечатление на Карло Анчелотти и тренерский штаб «Реала», а один из членов совета директоров мадридского клуба назвал форварда «феноменом».
Несмотря на то, что в клубе считают, что Эндрик готов выступать за основную команду «Реала», адаптация 18-летнего бразильца будет постепенной. Ожидается, что в начале сезона Эндрик не будет постоянно выходить в стартовом составе, но впоследствии получит возможность стать основным игроком.
Отмечается, что клуб не хочет рисковать здоровьем Эндрика и подвергать его давлению, чтобы избежать ситуации, с которой столкнулся 19-летний Витор Роке в «Барселоне».
Он просто не нужен был ни тренеру, ни руководству оказывается.
Лапортыч отмыл бабки видимо.
Самое интересное - взамен кого.
Это очень смущает