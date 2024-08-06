Эндрик впечатлил тренеров «Реала». Клуб хочет постепенно адаптировать бразильца и избежать давления, как на Роке в «Барселоне»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Эндрик Витор Роке Футбол

«Реал» хочет избежать сильного давления на Эндрика.

Как пишет The Athletic, на тренировках бразилец произвел впечатление на Карло Анчелотти и тренерский штаб «Реала», а один из членов совета директоров мадридского клуба назвал форварда «феноменом».

Несмотря на то, что в клубе считают, что Эндрик готов выступать за основную команду «Реала», адаптация 18-летнего бразильца будет постепенной. Ожидается, что в начале сезона Эндрик не будет постоянно выходить в стартовом составе, но  впоследствии получит возможность стать основным игроком.

Отмечается, что клуб не хочет рисковать здоровьем Эндрика и подвергать его давлению, чтобы избежать ситуации, с которой столкнулся 19-летний Витор Роке в «Барселоне».

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Основным вместо кого? Только если правый фланг, и то там Родриго, Браим, и Гюлер в очереди стоят.
+12
-1
+11
Ответ Menedreal
Основным вместо кого? Только если правый фланг, и то там Родриго, Браим, и Гюлер в очереди стоят.
Сезон длинный, матчей очень много в этом году. Все получат свое время.
+9
-1
+8
Все логично. Есть примеры Вини, Родриго, Камы и так далее. Всех постепенно подводили к основе. Так что надо набраться терпения
+7
-3
+4
А какое давление у Роке в Барсе?
Он просто не нужен был ни тренеру, ни руководству оказывается.
Лапортыч отмыл бабки видимо.
+6
-2
+4
Роке толком игрового времени даже не получал,выходил практически на 15 минутные пробежки, когда уже счёт положительный, и команда в обороне, тем более пол состава полузащиты отлетала каждые 5 матчей,сыграться толком не с кем, давления там не было
+1
0
+1
Ответ Elmurat Uziyev
Реал топ в этом плане , даже Рейнера не душили как барса душит Роке , барса ломает карьеры игрокам
Не, ну про ломает это всё таки перебор, Де Йонг перейдя из Аякса к примеру сразу там своим стал.Хотя и отрицательных примеров тоже хватает, соглашусь.
+1
0
+1
Адекватно от Реала.
Самое интересное - взамен кого.
0
0
0
чё за ноунейм
0
0
0
У парня лишний вес в 17 лет.
Это очень смущает
0
0
0
Ответ slavik12345
Мбаппе слева, Эндрик в центре и справа Родриго. Тут и придумывать нечего
А фаворита ЗМ на банку? Бредишь, Славик)
0
0
0
Ответ Угараю_с_вас
Все логично. Есть примеры Вини, Родриго, Камы и так далее. Всех постепенно подводили к основе. Так что надо набраться терпения
4 года пройдёт. Вместо кого он в основе будет играть? Мбаппе сядет на лавочку? Винисиус родриго арда? Кто?
0
0
0
Ответ Bavarec-Art
4 года пройдёт. Вместо кого он в основе будет играть? Мбаппе сядет на лавочку? Винисиус родриго арда? Кто?
В сезоне куча матчей будет и турниров или тех кого ты назвал отбегают 70 матчей в основе ?
0
0
0
Ответ Bavarec-Art
4 года пройдёт. Вместо кого он в основе будет играть? Мбаппе сядет на лавочку? Винисиус родриго арда? Кто?
Да и Вини с Родриго не через 4 года заиграли, а раньше, Кама вообще через год
0
0
0
Ответ Инсаф Галиуллинн
Не, ну про ломает это всё таки перебор, Де Йонг перейдя из Аякса к примеру сразу там своим стал.Хотя и отрицательных примеров тоже хватает, соглашусь.
Артура сломали , Роке ломают , им интересовался Интер , затем барса начала его выставлять сырым игроком и интерес у других клубов пропал , можно же было без критики технично в аренду отдать , как реал Рейнера. Фанаты барсы минусуют только, не принимают критику нормально
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий