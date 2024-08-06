Эндрик впечатлил тренеров «Реала». Клуб хочет постепенно адаптировать бразильца и избежать давления, как на Роке в «Барселоне»

«Реал» хочет избежать сильного давления на Эндрика.

Как пишет The Athletic, на тренировках бразилец произвел впечатление на и тренерский штаб « », а один из членов совета директоров мадридского клуба назвал форварда «феноменом».

Несмотря на то, что в клубе считают, что Эндрик готов выступать за основную команду «Реала», адаптация 18-летнего бразильца будет постепенной. Ожидается, что в начале сезона Эндрик не будет постоянно выходить в стартовом составе, но впоследствии получит возможность стать основным игроком.

Отмечается, что клуб не хочет рисковать здоровьем и подвергать его давлению, чтобы избежать ситуации, с которой столкнулся 19-летний в «Барселоне».