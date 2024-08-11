Капитан «Челси» Джеймс снова получил травму задней поверхности бедра. Он провел 10 игр в АПЛ в прошлом сезоне

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Рис Джеймс Футбол

У капитана «Челси» Риса Джеймса снова проблемы с задней поверхностью бедра.

По данным The Athletic, 24-летний защитник почувствовал дискомфорт во время тренировки на базе «синих» в Кобхэме на этой неделе, после того как команда вернулась из предсезонного турне по США.

Также сообщается, что полученное Джеймсом повреждение незначительно. Пока неизвестно, сколько времени потребуется игроку для восстановления. 

В декабре 2023 года Джеймс получил травму во время матча против «Эвертона» в 16-м туре АПЛ (0:2) и пропустил больше 4 месяцев. 

После восстановления капитан «Челси» провел 2 игры в АПЛ и получил красную карточку в конце матча с «Брайтоном» 15 мая. Лежа на газоне, англичанин ударил ногой форварда Жоао Педро Жезуса, за что был дисквалифицирован на 4 матча. Он пропустит 3 первых матча нового сезона.

Таким образом, в прошлом сезоне Джеймс суммарно провел только 10 матчей за «Челси» в АПЛ из-за травм и дисквалификаций. 

Мареска о том, что Джеймс отдал Энцо капитанскую повязку в матче с «Реалом»: «Это показывает, как его уважают в «Челси». Он уже извинился после скандала, как и клуб»

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22 комментария
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Потенциально лучший пз мира и уже хронический травмат
Очень жаль на самом деле
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Стеклянный. Какой он капитан Челси, капитан лазарета скорее
+12
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+12
Что слева хрусталь Чилуэлл, что справа Джеймс
Не помню чтобы Аспиликуэта, Коул, Иванович или Алонсо в лазарете так долго были, а эти товарищи в отборе по сильней были и ноги не убирали, за исключением пожалуй Алонсо
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+5
Этот год будет решающим. Либо спишут в утиль, либо стрельнет. Игрок очень крутой, хотелось бы на него праймового взглянуть снова. Пусть даже в другой футболке. Видь самостроел боулинг его сольет, так или иначе.
+6
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+4
Скорее он альтернативный капитан - капитан лазарета :)
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+3
Ответ Savelyev10211
Потенциально лучший пз мира и уже хронический травмат Очень жаль на самом деле
Да уже как бы и нет. 2 года считай не играет. Гюсто уже лучше выбор на эту позицию
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+3
Мистер стекло .
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+2
Ответ Jese Rodrigues
Когда в прошлом году была инфа от Марка что Реал отказался от идее его подписать из-за его травматичности я критиковал Реал так как они упускали единственную адекватную замену Карвахаля на тот момент. В итоге оказался не прав, не важно хоть Марадона, но если играет 10 матчей за сезон то не нужен и близко.
В Реале не дураки сидят. Дани ещё пару сезонов будет пахать. Теперь вроде бы хотят Сашу Трента. Но он больше полузащитник. Думаю они испанца найдут на позицию Дани. Вырастет где нибудь.
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Ответ balander09
Что слева хрусталь Чилуэлл, что справа Джеймс Не помню чтобы Аспиликуэта, Коул, Иванович или Алонсо в лазарете так долго были, а эти товарищи в отборе по сильней были и ноги не убирали, за исключением пожалуй Алонсо
Жирков ещё
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Ответ Stewart Крепкий
никого не волнует его потанцевал уже. Есть ТАА
Ты тоже футбольника смотришь?)
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В Англии перебор ПЗ, и недобор ЛЗ. В одно время казалось ой как много ПЗ, как же трудно будет тренеру сборной. Сами посудите: Уокер, Триппьер, Уан Биссака, Трент, Джеймс, Бен Уайт. Даже Метти Кэш решил за Польшу играть. А в итоге: Джеймс такой талантливый но травмы замучили, Трент скорее полузащитник чем защитник, Уан Биссака сдал, и его навыки разбалансированы, Уайт был в ссоре с тренерами сборной. Только старина Уокер всегда стабилен, и пахать Триппьер, который когда надо с слева сыграет. Слева тоже два извините за резкость, хрусталя, Чилуэлл и Шоу.
А если брать центр. Там Стоунз стареет. А Мага устарел...
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Когда в прошлом году была инфа от Марка что Реал отказался от идее его подписать из-за его травматичности я критиковал Реал так как они упускали единственную адекватную замену Карвахаля на тот момент. В итоге оказался не прав, не важно хоть Марадона, но если играет 10 матчей за сезон то не нужен и близко.
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Тоже мне капитан
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Нет бы вес скинуть и режим включить, но нет
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Сменил бы сам команду, может и карма изменилась. Так часто бывает, не прет и всё, а сменил локацию и опля, ты лучший в своей нише.
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Раньше он чередовал травмы и дисквалификации, а теперь решил совместить.
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Ah shit, here we go again
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Гг
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Увы, надо продавать. Толку ноль!
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