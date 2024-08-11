Капитан «Челси» Джеймс снова получил травму задней поверхности бедра. Он провел 10 игр в АПЛ в прошлом сезоне

У капитана «Челси» Риса Джеймса снова проблемы с задней поверхностью бедра.

По данным The Athletic, 24-летний защитник почувствовал дискомфорт во время тренировки на базе «синих» в Кобхэме на этой неделе, после того как команда вернулась из предсезонного турне по США.

Также сообщается, что полученное повреждение незначительно. Пока неизвестно, сколько времени потребуется игроку для восстановления.

В декабре 2023 года Джеймс получил травму во время матча против «Эвертона» в 16-м туре (0:2) и пропустил больше 4 месяцев.

После восстановления капитан « » провел 2 игры в АПЛ и получил красную карточку в конце матча с «Брайтоном» 15 мая. Лежа на газоне, англичанин ударил ногой форварда Жоао Педро Жезуса, за что был дисквалифицирован на 4 матча. Он пропустит 3 первых матча нового сезона.

Таким образом, в прошлом сезоне Джеймс суммарно провел только 10 матчей за «Челси» в АПЛ из-за травм и дисквалификаций.

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