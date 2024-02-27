Почеттино о том, что Нкунку выбыл на 3-4 недели: «Вчера мы узнали, что он получил травму, но не знаем, когда это случилось»
Кристофер Нкунку выбыл на некоторое время из-за травмы.
Официальный сайт «Челси» сообщил, что полузащитник Кристофер Нкунку получил повреждение.
На пресс-конференции перед матчем с «Лидсом» главный тренер «синих» Маурисио Почеттино заявил, что не знает, когда хавбек получил травму. Тренер отметил, что футболист пропустит от трех до четырех недель.
«Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но мы не знаем, когда это случилось.
Будем оценивать [его состояние] ежедневно, но он пропустит от трех до четырех недель. Надеемся, что не больше», – сказал Почеттино.
Француз вышел на поле во время воскресного поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги (0:1), сыграв 23 минуты основного времени и дополнительное время.
Помимо Нкунку, «Челси» недоступны Марк Кукурелья, Тиаго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавия и Лесли Угочукву.
Этот сезон считай потерян !
Даже не бледная тень самого себя он …
Очень жаль !
а казалось, какой мощный трансфер
Да он и в финале Кубка Лиги показал, почему его хотели все топы, закрыв центр поля.
Просто никто не комментирует игру объективно, всем нравятся лозунги.
У вундеркинда Лавии аж 20 минут набралось ;)
вот угочукву, лавиа и кукурелья - это точно ротация. но тут еще санчеса не хватает, хотя он вроде уже с командой, но чисто технически - петрович это дублер.