Почеттино о том, что Нкунку выбыл на 3-4 недели: «Вчера мы узнали, что он получил травму, но не знаем, когда это случилось»

Кристофер Нкунку выбыл на некоторое время из-за травмы.

Официальный сайт «Челси» сообщил, что полузащитник получил повреждение.

На пресс-конференции перед матчем с «Лидсом» главный тренер «синих» заявил, что не знает, когда хавбек получил травму. Тренер отметил, что футболист пропустит от трех до четырех недель.

«Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но мы не знаем, когда это случилось.

Будем оценивать [его состояние] ежедневно, но он пропустит от трех до четырех недель. Надеемся, что не больше», – сказал Почеттино.

Француз вышел на поле во время воскресного поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги (0:1), сыграв 23 минуты основного времени и дополнительное время.

Помимо Нкунку, « » недоступны Марк Кукурелья, Тиаго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Карни Чуквуэмека, , , Ромео Лавия и Лесли Угочукву.