Почеттино о том, что Нкунку выбыл на 3-4 недели: «Вчера мы узнали, что он получил травму, но не знаем, когда это случилось»

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Кристофер Нкунку выбыл на некоторое время из-за травмы.

Официальный сайт «Челси» сообщил, что полузащитник Кристофер Нкунку получил повреждение.

На пресс-конференции перед матчем с «Лидсом» главный тренер «синих» Маурисио Почеттино заявил, что не знает, когда хавбек получил травму. Тренер отметил, что футболист пропустит от трех до четырех недель.

«Вчера мы узнали, что Нкунку получил травму, но мы не знаем, когда это случилось.

Будем оценивать [его состояние] ежедневно, но он пропустит от трех до четырех недель. Надеемся, что не больше», – сказал Почеттино.

Француз вышел на поле во время воскресного поражения от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги (0:1), сыграв 23 минуты основного времени и дополнительное время.

Помимо Нкунку, «Челси» недоступны Марк Кукурелья, Тиаго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Карни Чуквуэмека, Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавия и Лесли Угочукву.

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47 комментариев
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Ответ Зоновский петух
Да уж. Кажется очередной супер талант, чье здоровье не соответствует потенциалу.
такой мощный ник!!!))
+73
-2
+71
Да уж. Кажется очередной супер талант, чье здоровье не соответствует потенциалу.
+40
-1
+39
Ответ Z Viva
такой мощный ник!!!))
«Такого кадра тебе нарисовали»©️
+24
-3
+21
Ответ ta-tosha
Это не проклятье. Нкунку, Мудрик, Энцо, Кайседо разрывали еще год полтора назад в ЛЧ и АПЛ в предыдущий клубах. И вдруг не с того не с сего превратились в недоразумения. Как сговорились. Совпадения? Не думаю, этому есть явное объяснение и оно на виду
точно, прям как сейчас помню, как Брайтон в финале ЛЧ с Кайседо рубился
+17
-2
+15
Лавиа и нкунку прям по классике с подписания договора в лазарет
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0
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И не узнаете)
+12
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+10
Просто катастрофа с ним после той серьёзной травмы ещё в Германии .
Этот сезон считай потерян !
Даже не бледная тень самого себя он …
Очень жаль !
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+10
мда, уж
а казалось, какой мощный трансфер
+10
0
+10
Ответ deadjoker
Лавиа и нкунку прям по классике с подписания договора в лазарет
А у них, по классике восьмилетние контракты?
+9
0
+9
Он и про Сарра ничего не знал.
+5
0
+5
Это не проклятье. Нкунку, Мудрик, Энцо, Кайседо разрывали еще год полтора назад в ЛЧ и АПЛ в предыдущий клубах. И вдруг не с того не с сего превратились в недоразумения. Как сговорились. Совпадения? Не думаю, этому есть явное объяснение и оно на виду
+7
-2
+5
Почеттино от травме Нкунку: "Страшно, очень страшно, мы не знаем, когда это случилось, если бы мы знали, когда это случилось, но мы не знаем, когда это случилось".
+3
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+3
Ответ Зоновский петух
Да уж. Кажется очередной супер талант, чье здоровье не соответствует потенциалу.
С ника хрюкнул
+3
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Какой то он стеклянный .
+1
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Ну это полное фиаско,что за хрень происходит,Нкунку толком в этом сезоне и не играл,а деньги за него заплачены приличные,да и рассчитывали на него как на забивного форварда,а есть ещё Лавия купленный за 50 и сыгравший 40 минут,Фофана в этом сезоне вообще не игравший,кто вообще отвечает за эти трансферы,вывалили сотни миллионов за стекло,постоянно сидящих в лазарете и получающих зарплату,наверное Боули приобрел ЧЕЛСИ для каких то своих хитрых схем,любой нормальный бизнесмен,за выброс таких денег в помойное ведро,уже бы давно нагнул ниже плинтуса всех ответственных за такие трансферы.
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+1
Лучше бы Боули потратил деньги на новый мед штаб, чем на очередного НН за 100млн
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Ответ mix4master
точно, прям как сейчас помню, как Брайтон в финале ЛЧ с Кайседо рубился
У Кайседо была стата одна из лучших в Европе среди разрушителей.
Да он и в финале Кубка Лиги показал, почему его хотели все топы, закрыв центр поля.

Просто никто не комментирует игру объективно, всем нравятся лозунги.
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Об этих травмах уже противно узнавать
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Ответ GibsonFlyingV
Может кто объяснить - из всего списаа травмированных, кто 100% основной в этом составе Челси? Кроме Нкунку таких людей, на мой взгляд, нет
ориентируйся по ценникам
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Ну у него хотя бы 5 или 6 матчей.
У вундеркинда Лавии аж 20 минут набралось ;)
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Почеттино: Нкунку хороший!
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Такого кадра тебе нарисовали»©️
Образованный, революционер (с)
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Ответ GibsonFlyingV
Может кто объяснить - из всего списаа травмированных, кто 100% основной в этом составе Челси? Кроме Нкунку таких людей, на мой взгляд, нет
сложно сказать наверняка, потому что некоторые вылетели сразу после предсезонки. например чуквуэмека, фофана и нкунку - на предсезонке наигрывались как основной состав, но вылетели прямо в начале сезона. тьяго силва и джеймс, до травмы, в основном составе и играли. бадьяшиль тоже был основным, когда чилвел вылетал и там поч наигрывал колвила - считать ли его основой - я хз.
вот угочукву, лавиа и кукурелья - это точно ротация. но тут еще санчеса не хватает, хотя он вроде уже с командой, но чисто технически - петрович это дублер.
+1
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Ответ GibsonFlyingV
От Бадиашиля я бы избавился как можно скорее, сколько матчей Челси с ним видел - он просто дерево, от которого мяч отскакивает. Я к чему задал этот вопрос - имеют ли право ссылаться на травмы как на одну из причин неудач Челси, если основных, на мой взгляд, игроков в списке травмированных практически нет?
так я только что перечислил, что кроме троих тут всех можно считать основными не основными одновременно. а бадьяшиль был бы неплох дай поч ему вернуться в связку с дисаси времен монако
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Да еще в позапрошлом году
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Абу Нкункуби
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В таких деталях весь современный Челси.
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Нудрик и Мукунку
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Выздоравливай Нкунку
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Ответ универсал78
ориентируйся по ценникам
Кукурелья основа получается? Фанаты на ветках молились, чтобы его продали.
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