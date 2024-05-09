У Тикнизяна и Ромашкиной родился сын: «У нас мальчик. Имя мы пока не распространяем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия телевидение светская хроника девушки и спорт Матч ТВ Наир Тикнизян Яна Ромашкина Футбол

У ведущей Яны Ромашкиной и защитника «Локо» Наира Тикнизяна родился сын.

Футболист и 29-летняя телеведущая «Матч ТВ» женились в ноябре 2023 года. 

Позднее Яна Ромашкина в телеграм-канале сообщила о своей беременности.

«Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не распространяем», – сказала Ромашкина.

В текущем сезоне Мир РПЛ 24‑летний Тикнизян забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив».

Яна Ромашкина – жена Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!

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29 комментариев
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«Не распространяем» – будто все уснуть не могут без этой информации…

Ппц самомнение.
+50
0
+50
А почему не в прямом эфире рожали?
+21
0
+21
Это новые Тарасов и Бузова что-ли? Зачем выводить на главную
+18
0
+18
Ответ Влад0706
Арман или Вахтанг думаю имя)
Ян Тикнизян, очевидно же
+17
0
+17
Ответ rusas
А почему не в прямом эфире рожали?
Генич был занят
+12
0
+12
Арман или Вахтанг думаю имя)
+8
0
+8
Зенит, не иначе...
+4
0
+4
Через 18 лет отвезёт маму на работу
+4
0
+4
Наташа
+5
-1
+4
Ответ Влад0706
Арман или Вахтанг думаю имя)
Вазген как вариант
+3
0
+3
Ответ Влад0706
Арман или Вахтанг думаю имя)
Ахмед, Магомед, Арсен и Арам,
Зам-зам, гули-гули и чиксы танцуют!
+3
-1
+2
Поздравления Наиру и Яне, и пожелания крепкого здоровья! ♥️
+5
-4
+1
Имя Дмитрий. В честь отца
+1
0
+1
Артём
+1
0
+1
Может Танкян? Танкян Тикнизян-Ромашкин круто же звучит, да, Яныч??
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Она на 5 лет старше? Никуа себе старуха
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Либо Ян Тикнизян, Либо Роман Тикнизян
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Васек родился, по залету.
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Ответ Ден Ден
Поздравления Наиру и Яне, и пожелания крепкого здоровья! ♥️
Степашка
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Комментарий удален модератором
Фрунзик, в честь Мкртчана)
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Арменка или Арутюн Тикнизян
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Ответ Cuccittini Aveiro
Ян Тикнизян, очевидно же
Ромашкин же
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Ответ Эмран Ибрагимов
Вазген как вариант
или просто Рафик
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РомТик, подходящее имя
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Ответ Den-is
Комментарий удален модератором
Арменин от слова Армен, все верно.
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Ответ Мукунку хороший
Артём
Воздушно-капельным путём
В тебя проник Артём
+1
-1
0
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