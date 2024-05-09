У Тикнизяна и Ромашкиной родился сын: «У нас мальчик. Имя мы пока не распространяем»

У ведущей Яны Ромашкиной и защитника «Локо» Наира Тикнизяна родился сын.

Футболист и 29-летняя телеведущая « » женились в ноябре 2023 года.

Позднее Яна Ромашкина в телеграм-канале сообщила о своей беременности.

«Да, я действительно стала мамой. У нас с родился мальчик. Имя мы пока не распространяем», – сказала Ромашкина.

В текущем сезоне Мир 24‑летний Тикнизян забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за « ».

Яна Ромашкина – жена Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!