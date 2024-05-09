У Тикнизяна и Ромашкиной родился сын: «У нас мальчик. Имя мы пока не распространяем»
У ведущей Яны Ромашкиной и защитника «Локо» Наира Тикнизяна родился сын.
Футболист и 29-летняя телеведущая «Матч ТВ» женились в ноябре 2023 года.
Позднее Яна Ромашкина в телеграм-канале сообщила о своей беременности.
«Да, я действительно стала мамой. У нас с Наиром родился мальчик. Имя мы пока не распространяем», – сказала Ромашкина.
В текущем сезоне Мир РПЛ 24‑летний Тикнизян забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи в 20 матчах за «Локомотив».
Яна Ромашкина – жена Наира Тикнизяна. Ведущая «Матч ТВ», которая шокирует телезрителей откровенными нарядами!
Ппц самомнение.
Зам-зам, гули-гули и чиксы танцуют!
В тебя проник Артём