«Локомотив» победил «Ростов» в 1-м туре Кубка России – 1:0. Раков забил на 78-й, гол Самошникова в 1-м тайме отменили из-за офсайда

«Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Ильи Самошникова в 1-м тайме был отменен из-за офсайда у Наира Тикнизяна. Вадим Раков открыл счет на 78-й минуте, его гол стал победным.

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