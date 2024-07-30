«Локомотив» победил «Ростов» в 1-м туре Кубка России – 1:0. Раков забил на 78-й, гол Самошникова в 1-м тайме отменили из-за офсайда
«Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гол Ильи Самошникова в 1-м тайме был отменен из-за офсайда у Наира Тикнизяна. Вадим Раков открыл счет на 78-й минуте, его гол стал победным.
- Дата проведения
- 30 июля, 18:30, «РЖД Арена»
- Гол:
- 1:0 – 78 Раков.
в опорку вынужденно переводили
Вперед Локомотив!
🚂 ⚽️ 💪🏻
Локо выглядит гораздо лучше.