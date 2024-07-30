«Локомотив» победил «Ростов» в 1-м туре Кубка России – 1:0. Раков забил на 78-й, гол Самошникова в 1-м тайме отменили из-за офсайда

Теги Локомотив Ростов ФОНБЕТ Кубок России Наир Тикнизян Илья Самошников онлайны Вадим Раков Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гол Ильи Самошникова в 1-м тайме был отменен из-за офсайда у Наира Тикнизяна. Вадим Раков открыл счет на 78-й минуте, его гол стал победным.

Локомотив – Ростов 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
30 июля, 18:30, «РЖД Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 78 Раков.

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42 комментария
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Заслуженный гол. Ракова с почином !
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Идёт матч, команды играют, и тут просто включают интервью какого-то резервиста. Это у матч ТВ постоянная практика такая?
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Ответ Igbin
На Комличенко вообще пенальти перестали ставить.
все смотрели на ногу Комличенко, но почему-то никто не смотрит на его руку, как он ей опёрся на Сильянов и буквально оттолкнулся от него, опрокинув Сильянова на газон.
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Батраков прибавляет. Намного интереснее выглядит оттянутым форвардом, чем в опорке
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Карпин на эту игру, скорее всего, резервистов выпустит. Их же надо наигрывать, опыта набираться. Локомотив, думаю, выйдет играть основным составом. Ему надо дать результат перед своими болельщиками.
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За Локомотив ! 🚂
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Ответ Igbin
На Комличенко вообще пенальти перестали ставить.
Ну он же явно симулировал, ножки подогнул и завалился
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Если честно, то каркающий уже 5-й,а то и 6-й год подряд росТОПский порядком надоел своей "гениальностью".
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Локо с победой, они больше заслужили её!
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Ответ Alexfom1951
Карпин на эту игру, скорее всего, резервистов выпустит. Их же надо наигрывать, опыта набираться. Локомотив, думаю, выйдет играть основным составом. Ему надо дать результат перед своими болельщиками.
Я уверен, что и Галактионов сделает существенные изменения. Не все отлажено, мягко говоря.
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Тупое решение. Защитник Ростова даже не обозначал стремление сыграть этот мяч. Стоял футбол смотрел.
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Наконец-то забили, моментов полно создали.Рад за Вадима!
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Желаю нашим хорошей репетиции перед Зенитом. Удачи!
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Состав Ростова как я и ожидал не основной. Зато новичков посмотрим. Да и ростовская молодежь, уверен, покажет себя.
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Вперед Мужики!
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У спортса в новости в составе Локомотива 10 игроков. Какое же днище, у вас вообще нет редактора, видимо)
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Раков забил Ростову. Какая ирония
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На Комличенко вообще пенальти перестали ставить.
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Ответ s_kapa
Батраков прибавляет. Намного интереснее выглядит оттянутым форвардом, чем в опорке
Он вроде в молодежке как раз хорош был на позиции АПЗ
в опорку вынужденно переводили
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Как же приятно футбол смотреть, когда на стадионе есть люди и ты их слышишь, просто невероятно
+3
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Опять транжирим моменты
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Буду на матче!
Вперед Локомотив!
🚂 ⚽️ 💪🏻
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Ростов, удачи! Валера, верим!
+7
-5
+2
Ответ razoblachitel
Ой, ну вот эти включения с интервью во время матча меня просто вывели из себя. А игра хорошая, интересно смотреть
Они и раньше делали такие вью, но первый раз вижу, что во время них футбол не показывают.
+2
0
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
По статистике Матч ТВ у Локо в первом тайме один угловой, хотя на самом деле было 3. Так что спортсу есть на кого равняться.
Ой, ну вот эти включения с интервью во время матча меня просто вывели из себя. А игра хорошая, интересно смотреть
+3
-1
+2
Ответ razoblachitel
У спортса в новости в составе Локомотива 10 игроков. Какое же днище, у вас вообще нет редактора, видимо)
По статистике Матч ТВ у Локо в первом тайме один угловой, хотя на самом деле было 3. Так что спортсу есть на кого равняться.
+2
0
+2
Карпину в перерыве надо делать замены.
Локо выглядит гораздо лучше.
+1
0
+1
Who is mister Zhbanov?
+2
-1
+1
Ответ Плацкарт Вагоныч
Буду на матче! Вперед Локомотив! 🚂 ⚽️ 💪🏻
Передай нашим, чтоб ваших сильно не обижали😄
+2
-1
+1
Почему Митай до сих пор не играет, неужели кондиции не набрал ?
+1
-1
0
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