Де ла Фуэнте о золоте Испании на Олимпиаде: «Эпическая ночь, которая войдет в анналы истории. Ценим ли мы испанский футбол? Давайте избавимся от комплексов»
Луис де ла Фуэнте отреагировал на золото олимпийской сборной Испании.
Испанцы обыграли Францию (5:3, дополнительное время) в финале олимпийского футбольного турнира.
«Давайте посмотрим, осознаем ли мы, чего достигли в этом году, и ценим ли мы испанский футбол. Давайте избавимся от комплексов. Это испанский футбол, и такое почти никому не удается: в этом году Евро U-19, в прошлом году U-21, все выиграла Испания.
Давайте придадим значение тому, через что мы прошли. Это была историческая, эпическая ночь, которая войдет в анналы истории футбола, Олимпийских игр и испанского спорта.
Поздравляем всех и благодарим за поддержку, давайте продолжать поддерживать Испанию», – заявил де ла Фуэнте, выигравший во главе сборной Испании Евро-2024.
Франция может побороться только засчет сплава физической мощи африканцев и европейской тактической выученности, но ее все равно не хватает
Сколько там стоит Ямаль? Или Нико Уильямс? По-моему, оба за 100 лямов.
Из ранних поколений - Иньеста, Хави, Касильяс, Рамос - это величайшие игроки.
Галахер стоит дорого просто потому, что рынок АПЛ внутренний раздут. В АПЛ даже откровенные посредственности стоят дорого, хотя играют хуже любого молодого игрока олимпийской сборной Испании.
>поверхностный обзор игры. Ну поведай нам свой, интересно будет почитать.
Часть про Месси и Аргентину абсолютная правда, определенная фанбаза до сих пор не может перестать ныть, хоть два года уже прошло.
А нет, не играют, они же сливаются в 1/8.