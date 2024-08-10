Де ла Фуэнте о золоте Испании на Олимпиаде: «Эпическая ночь, которая войдет в анналы истории. Ценим ли мы испанский футбол? Давайте избавимся от комплексов»

Луис де ла Фуэнте отреагировал на золото олимпийской сборной Испании.

Испанцы обыграли Францию (5:3, дополнительное время) в финале олимпийского футбольного турнира.

«Давайте посмотрим, осознаем ли мы, чего достигли в этом году, и ценим ли мы испанский футбол. Давайте избавимся от комплексов. Это испанский футбол, и такое почти никому не удается: в этом году Евро U-19, в прошлом году U-21, все выиграла Испания.

Давайте придадим значение тому, через что мы прошли. Это была историческая, эпическая ночь, которая войдет в анналы истории футбола, Олимпийских игр и испанского спорта.

Поздравляем всех и благодарим за поддержку, давайте продолжать поддерживать Испанию», – заявил де ла , выигравший во главе сборной Испании Евро-2024.