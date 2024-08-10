Де ла Фуэнте о золоте Испании на Олимпиаде: «Эпическая ночь, которая войдет в анналы истории. Ценим ли мы испанский футбол? Давайте избавимся от комплексов»

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Испании U-21 сборная Испании U-19 Олимпиада-2024 олимпийская сборная Испании Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Франции Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте отреагировал на золото олимпийской сборной Испании.

Испанцы обыграли Францию (5:3, дополнительное время) в финале олимпийского футбольного турнира.

«Давайте посмотрим, осознаем ли мы, чего достигли в этом году, и ценим ли мы испанский футбол. Давайте избавимся от комплексов. Это испанский футбол, и такое почти никому не удается: в этом году Евро U-19, в прошлом году U-21, все выиграла Испания.

Давайте придадим значение тому, через что мы прошли. Это была историческая, эпическая ночь, которая войдет в анналы истории футбола, Олимпийских игр и испанского спорта.

Поздравляем всех и благодарим за поддержку, давайте продолжать поддерживать Испанию», – заявил де ла Фуэнте, выигравший во главе сборной Испании Евро-2024.

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24 комментария
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Я Ла Лигу не люблю, но испанский футбол без шансов доминирует последние 15 лет. Даже Манчестер Сити - это Испания, а никакая нахрен не Англия.
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Эпичная и красивая победа. Всё-таки превосходство африканских сборных на молодёжном уровне благодаря двухметровым широкоплечим амбалам с переписанным возрастом даёт преимущество в физике, но не в технике и понимании игры. Футбол сегодня победил, с чем я всех болельщиков этого замечательного вида спорта и поздравляю 🥳 Ну и соболезнования доброй половине сайта, которая так искренне и по-детски трогательно топила за "французов" просто потому, что у ненавистных для них аргентинцев некоторое время назад возникли с ними тёрки. Их многолетний запущенный недуг "кто угодно, лишь бы не Месси" спрогрессировал до стадии "за кого угодно, кто не любит команду Месси" 😄 Самая пропитанная ядом и желчью фанбаза сегодня осталась с носом, хотя последние три года, начиная с лета 2021, им не привыкать 😄
+40
-7
+33
Ответ maximkamraz
Эпичная и красивая победа. Всё-таки превосходство африканских сборных на молодёжном уровне благодаря двухметровым широкоплечим амбалам с переписанным возрастом даёт преимущество в физике, но не в технике и понимании игры. Футбол сегодня победил, с чем я всех болельщиков этого замечательного вида спорта и поздравляю 🥳 Ну и соболезнования доброй половине сайта, которая так искренне и по-детски трогательно топила за "французов" просто потому, что у ненавистных для них аргентинцев некоторое время назад возникли с ними тёрки. Их многолетний запущенный недуг "кто угодно, лишь бы не Месси" спрогрессировал до стадии "за кого угодно, кто не любит команду Месси" 😄 Самая пропитанная ядом и желчью фанбаза сегодня осталась с носом, хотя последние три года, начиная с лета 2021, им не привыкать 😄
Лучше и не скажешь, спасибо!
+7
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+6
Надо признать, что Испания – заслуженный ТОП сборных последние 15-20 лет, во-многом благодаря тому самому пресловутому ДНК Барселоны)

Франция может побороться только засчет сплава физической мощи африканцев и европейской тактической выученности, но ее все равно не хватает
+7
-3
+4
Хорошо сказано! Испания действительно сейчас вне конкуренции! Красота, эстетика, техника и характер побеждает. Спасибо Испании за это!
+6
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Ответ Aidos9419
бред конечно на эмоциях про Сити
А что не так? Тренер - Пеп, хребет - Родри, стиль игры испанский🤓
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Ответ maximkamraz
Эпичная и красивая победа. Всё-таки превосходство африканских сборных на молодёжном уровне благодаря двухметровым широкоплечим амбалам с переписанным возрастом даёт преимущество в физике, но не в технике и понимании игры. Футбол сегодня победил, с чем я всех болельщиков этого замечательного вида спорта и поздравляю 🥳 Ну и соболезнования доброй половине сайта, которая так искренне и по-детски трогательно топила за "французов" просто потому, что у ненавистных для них аргентинцев некоторое время назад возникли с ними тёрки. Их многолетний запущенный недуг "кто угодно, лишь бы не Месси" спрогрессировал до стадии "за кого угодно, кто не любит команду Месси" 😄 Самая пропитанная ядом и желчью фанбаза сегодня осталась с носом, хотя последние три года, начиная с лета 2021, им не привыкать 😄
Правильно!
+3
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Ответ ХЫЫЫ
Я же говорю, у них комплексы. Типа они все выигрывают, но даже сами это не ценят. Дело в стиле. Которая хороша для побед, потому что скрывает недостатки игроков. Но оно же и мешает вырасти талантам. Галахер стоит больше 6 Педро. Талант универсален, игрок системы без этой системы никто.
Что? Это кому испанская система помешала вырасти?

Сколько там стоит Ямаль? Или Нико Уильямс? По-моему, оба за 100 лямов.

Из ранних поколений - Иньеста, Хави, Касильяс, Рамос - это величайшие игроки.

Галахер стоит дорого просто потому, что рынок АПЛ внутренний раздут. В АПЛ даже откровенные посредственности стоят дорого, хотя играют хуже любого молодого игрока олимпийской сборной Испании.
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Ответ ХЫЫЫ
Я же говорю, у них комплексы. Типа они все выигрывают, но даже сами это не ценят. Дело в стиле. Которая хороша для побед, потому что скрывает недостатки игроков. Но оно же и мешает вырасти талантам. Галахер стоит больше 6 Педро. Талант универсален, игрок системы без этой системы никто.
Галлахер стоит 50, Педри 80) Хотя все понятно - вечер пятницы удался
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Ответ Igor Cholomitski
Очень поверхностный с точки зрения футбола обзор игры. Приплести сюда Месси и Аргентину - это эпично, но тупо. Твой пост говорит о том, что ты полон ненависти и неудачник по жизни. Мой тебе совет: не комплексу, а совершенствуйся!
Точно неудачник он, кто тебе плохого слова не сказал, а не ты, кто просто так начал оскорблять человека?
>поверхностный обзор игры. Ну поведай нам свой, интересно будет почитать.
Часть про Месси и Аргентину абсолютная правда, определенная фанбаза до сих пор не может перестать ныть, хоть два года уже прошло.
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Ответ евГений
Надо признать, что Испания – заслуженный ТОП сборных последние 15-20 лет, во-многом благодаря тому самому пресловутому ДНК Барселоны) Франция может побороться только засчет сплава физической мощи африканцев и европейской тактической выученности, но ее все равно не хватает
Конечно не хватает, поэтому наверное испанцы играют в последних двух финалах чемпионатов мира.

А нет, не играют, они же сливаются в 1/8.
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Ответ ХЫЫЫ
Ямаль это второй Фати, ну очердной продукт конвеера малолеток, как у Тутберидзе. Уильямс середняк бегунок как рпз вровня Атлетик. Они так ценятся на испанском рынке, (и то виртуально, никто за них не заплатил столько) но не станут мировыми звездами. Из раннего поколения только Хави мог бы быть успешным вне ЛЛ. И с натяжкой Касильяс, на своем пике. Хотя нет, роста не хватает. Но он дотягивал до статуса звезды. Не потому что "АПЛ раздут", а потому что они индвидуально сильнее. Потому что не прикрываются системой. Ценник не обманешь. Галлахер как игровая единица и личность популярнее, поэтому заплатили столько. И на него потом будет спрос из любой лиги и команды, в отличии от "ла массийца" которого потенциально может купить разве что только Барселона и Сити.
английские игроки всегда были намного слабее континентальных. Футбольная школа там откровенно слабенькая. Галлахер (откровенно средненький игрок, который ничего не умеет делать по-настоящему хорошо, скорее всего куплен по коммерческим соображениям) в Атлетико будет по всей видимости греть скамейку, как и большинство англичан в Европе до него.
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Ответ Бутсы Крооса
Заголовок необходимо пересказать вслух
Эпический заголовок - Войдёт в Аналы. 😁
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