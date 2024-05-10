Тренер «Ариса» о продлении Кокорина: «Смотрю на поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведет — самое главное» 

Алексея Шпилевского не смущает возраст Александра Кокорина.

В четверг 33-летний форвард продлил контракт с кипрским «Арисом» на один год.

«Я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведет — это самое главное. Поэтому возраст в паспорте — это второстепенно», — сказал главный тренер « ».

В 9 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.