Тренер «Ариса» о продлении Кокорина: «Смотрю на поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведет — самое главное» 

Теги Арис высшая лига Кипр Александр Кокорин Алексей Шпилевский Футбол

Алексея Шпилевского не смущает возраст Александра Кокорина.

В четверг 33-летний форвард продлил контракт с кипрским «Арисом» на один год.

«Я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведет — это самое главное. Поэтому возраст в паспорте — это второстепенно», — сказал главный тренер «Ариса».

В 9 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету Кокорина 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
>Как футболист себя ведёт - это самое главное.

Видимо, понимает, что если бы не продлили, то можно было получить стулом по хребту.
+7
-2
+5
смотрю на поле и Кокорина не вижу. всех устраивает сотрудничество
+2
0
+2
Саша хорошо себя вёл в этом году, ни с кем не дрался, поэтому дед Мороз положил ему под ёлочку новый контракт.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий