Тренер «Ариса» о продлении Кокорина: «Смотрю на поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведет — самое главное»
Алексея Шпилевского не смущает возраст Александра Кокорина.
В четверг 33-летний форвард продлил контракт с кипрским «Арисом» на один год.
«Я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведет — это самое главное. Поэтому возраст в паспорте — это второстепенно», — сказал главный тренер «Ариса».
В 9 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету Кокорина 2 гола и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
Видимо, понимает, что если бы не продлили, то можно было получить стулом по хребту.