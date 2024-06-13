Лапорта о деле Негрейры: «Организованная кампания по дискредитации клуба. Нас пытались обвинить прежде суда, но мы показали, что «Барса» не испачкалась»

Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

В конце мая с «Барселоны» и ее руководства были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей . «Реал» и выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.

«Мы сопротивлялись необоснованным обвинениям, таким, как «дело Негрейры». Это организованная кампания по дискредитации клуба, но в связи с последними судебными решениями она дискредитировала сама себя. Ничего подобного никогда не было.

Клуб в первую очередь заинтересован в том, чтобы расследование было завершено до конца, потому что на карту поставлены его престиж и имидж. Нас пытались обвинить прежде, чем судить, и теперь стало ясно, что ничего нет. Нам удалось сдержать нападки благодаря единению, мы сплотились, чтобы показать, что «Барса» не испачкалась», – сказал президент «блауграны» в интервью клубным медиа.