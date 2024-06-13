Лапорта о деле Негрейры: «Организованная кампания по дискредитации клуба. Нас пытались обвинить прежде суда, но мы показали, что «Барса» не испачкалась»
Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.
В конце мая с «Барселоны» и ее руководства были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.
«Мы сопротивлялись необоснованным обвинениям, таким, как «дело Негрейры». Это организованная кампания по дискредитации клуба, но в связи с последними судебными решениями она дискредитировала сама себя. Ничего подобного никогда не было.
Клуб в первую очередь заинтересован в том, чтобы расследование было завершено до конца, потому что на карту поставлены его престиж и имидж. Нас пытались обвинить прежде, чем судить, и теперь стало ясно, что ничего нет. Нам удалось сдержать нападки благодаря единению, мы сплотились, чтобы показать, что «Барса» не испачкалась», – сказал президент «блауграны» в интервью клубным медиа.
Хави, Лапорта другие представители клуба - очень много популизма в комментариях, будто держат своих куле за дураков.
Порой не клуб напоминает, а табор.
Сказал, что Месси останется, аргентинец и остался…на контракте…до сих пор :)