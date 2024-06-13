Лапорта о деле Негрейры: «Организованная кампания по дискредитации клуба. Нас пытались обвинить прежде суда, но мы показали, что «Барса» не испачкалась»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

В конце мая с «Барселоны» и ее руководства были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.

«Мы сопротивлялись необоснованным обвинениям, таким, как «дело Негрейры». Это организованная кампания по дискредитации клуба, но в связи с последними судебными решениями она дискредитировала сама себя. Ничего подобного никогда не было.

Клуб в первую очередь заинтересован в том, чтобы расследование было завершено до конца, потому что на карту поставлены его престиж и имидж. Нас пытались обвинить прежде, чем судить, и теперь стало ясно, что ничего нет. Нам удалось сдержать нападки благодаря единению, мы сплотились, чтобы показать, что «Барса» не испачкалась», – сказал президент «блауграны» в интервью клубным медиа.

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11 комментариев
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Просто срок давности дела истёк, вы ничего не доказали😂
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ФК МБР (МЕМ-БАНКРОТ-РЫЧЫГ) продолжает пробивать дно!
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Жоан Блаблапорта, который вчера открыл тайну, что у Барсы 48 кубков ЛЧ 😆
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Ответ samatzakirzyanov
Щас налетят хейтеры и снова объяснят за ситуацию, которую они знают только по газетам.
Лечу
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Конечно, не испачкалась. Ведь грязь не может испачкаться.
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Чем мне не нравится сегодняшняя Барса и так за неё обидно, как за наследницу команд Кройффа и Гвардиолы - дискредитирует себя пустой болтовней.
Хави, Лапорта другие представители клуба - очень много популизма в комментариях, будто держат своих куле за дураков.
Порой не клуб напоминает, а табор.
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Лапорта человек слова!
Сказал, что Месси останется, аргентинец и остался…на контракте…до сих пор :)
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...мы показали, что «Барса» не испачкалась» - сказал Лапорта и вытряхнул штаны)))
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Не испачкались, а обделались
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