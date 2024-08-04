Гаджиев о решениях Бобровского: «Преднамеренно против «Динамо» Махачкала, огромное число ошибок. Судейство – одна из главных причин тормоза российского футбола»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Гаджи Муслимович Гаджиев видеоповторы Пари НН Зе Турбо Матч ТВ Джемал Табидзе Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в матче «Динамо» Махачкала с «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ махачкалинцы уступили со счетом 0:1, пропустив с пенальти после фола Джемала Табидзе на Зе Турбо на 79-й минуте.

В 1-м тайме «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах арбитр Ян Бобровский обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру. Кроме того, на 60-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

«Мы играли лучше. «Пари НН» в принципе не готов к чемпионату. Основная задача их была лежать на поле и надеяться на помощь судьи.

Ребята, которые играли сегодня за Махачкалу, все сделали своим трудом. Три года сумасшедшей работы вне поля и на поле привели к тому, что они стали игроками РПЛ. У них сейчас вопрос: для чего они столько времени проводят на тренировках? Нам все время говорят, что только труд определяет результат.

Судейство – одна из главных причин тормоза российского футбола. То, что оно было преднамеренно против, я не сомневаюсь. Когда набирается огромное количество ошибок, становится ясно, что это было намеренное судейство против», – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Газизов о судействе Бобровского в матче с «Пари НН»: «С этим арбитром надо заканчивать. Пусть его проверят на детекторе, все счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите игру»

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4 комментария
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Судья похоронил Махачкалу. Да его после гола-фантома в ворота Балтики нужно было отстранить от футбола. Видимо, блатной, раз работает в РПЛ до сих пор. Этот судья позор российского футбола.
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Судьи убили Махачкалу, это факт, но вешать всех собак на Бобровского вверх идиотизма. Ключевые решения принимали судьи на ВАРе. Они вмешались/не вмешались в ключевых эпизодах игры, приняв, на мой субъективный взгляд неправильные решения.
Как по мне тут вопросы только к ВАР бригаде, именно они жестко засудили Динамо.
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Президент Махачкалы
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Ответ pavlo-one
Судья похоронил Махачкалу. Да его после гола-фантома в ворота Балтики нужно было отстранить от футбола. Видимо, блатной, раз работает в РПЛ до сих пор. Этот судья позор российского футбола.
Этот же судья пару лет назад поставил абсолютно левую точку в ворота торпедо с ростовом на 90+ минуте. Комличенко фолил, а поставил наоборот. А потом ещё три раза перебивали. Но все тихо прошло. Ноль резонанса ноль проблем у этого типа судьи. Странно все это. И обидно.
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