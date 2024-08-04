Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в матче «Динамо» Махачкала с «Пари НН».

В 3-м туре Мир РПЛ махачкалинцы уступили со счетом 0:1, пропустив с пенальти после фола на на 79-й минуте.

В 1-м тайме «Динамо» 4 раза не получило право пробить пенальти. В двух эпизодах арбитр Ян Бобровский обращался к ВАР – на 8-й минуте мяч попал в руку Дмитрию Тихому, а на 42-й Никита Каккоев в подкате сбил на границе штрафной Эгаша Касинтуру. Кроме того, на 60-й минуте махачкалинцы остались в меньшинстве после удаления Муталипа Алибекова, получившего вторую желтую карточку.

«Мы играли лучше. «Пари НН» в принципе не готов к чемпионату. Основная задача их была лежать на поле и надеяться на помощь судьи.

Ребята, которые играли сегодня за , все сделали своим трудом. Три года сумасшедшей работы вне поля и на поле привели к тому, что они стали игроками . У них сейчас вопрос: для чего они столько времени проводят на тренировках? Нам все время говорят, что только труд определяет результат.

Судейство – одна из главных причин тормоза российского футбола. То, что оно было преднамеренно против, я не сомневаюсь. Когда набирается огромное количество ошибок, становится ясно, что это было намеренное судейство против», – сказал президент «Динамо» Махачкала.

Газизов о судействе Бобровского в матче с «Пари НН»: «С этим арбитром надо заканчивать. Пусть его проверят на детекторе, все счета, все, что есть. Все станет ясно, когда посмотрите игру»