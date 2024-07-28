Хейлунд и Йоро получили травмы в товарищеском матче с «Арсеналом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал травмы товарищеские матчи (клубы) Расмус Хейлунд Лени Йоро Футбол

Расмус Хейлунд не доиграл товарищеский матч с «Арсеналом» (1:2) из-за повреждения.

На 10-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет, а на 16-й был вынужден покинуть поле – вероятно, из-за мышечной травмы.

Также повреждение получил новый защитник манкунианцев Лени Йоро, его заменили на 35-й минуте. 18-летний француз покидал поле прихрамывая.

Напомним, «МЮ» купил Йоро у «Лилля» за 62+8 млн евро.

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16 комментариев
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У Йоро растяжение лодыжки, Хойлунд заднюю поверхность бедра травмировал. Ужасный сезон 23/24 продолжается.
+18
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+17
Ответ jexOn
У Йоро растяжение лодыжки, Хойлунд заднюю поверхность бедра травмировал. Ужасный сезон 23/24 продолжается.
это не ужасный сезон, это гребаные американские огороды
+16
-3
+13
Ничего, вылечат. ещё время есть
+4
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+2
Ответ jexOn
У Йоро растяжение лодыжки, Хойлунд заднюю поверхность бедра травмировал. Ужасный сезон 23/24 продолжается.
Растяжение лодыжки можно списать на случайность. Но вот травма Расмуса - это конечно вопрос к тренерскому штабу и физиотерапевтам. Не лучше ли было Расмусу предоставить отдых? Все-таки играл на евро(пусть и немного). Молодого нужно беречь
+4
-3
+1
Ответ MeKSer1324
это не ужасный сезон, это гребаные американские огороды
Зато про ненужные предсезонные турниры в США тренеры и игроки молчат. Они по их мнению никак не перегружают календарь и не увеличивают количество травм
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Ответ 5t1ck
Это все тренировки Хага, многие говорят, что очень большая нагрузка и тупо не вывозят футболисты , от этого травмы, мышцы устают и дают сбой так или иначе. Если в этом сезоне так же будут сыпаться то будет ясно, что в подводке дело.
Кто такие «многие»?
Если нагрузки такие ужасные почему не вылетают например Далот и Бруну?
Ты может быть веришь что Эрик сам сидит и ночами тренировки расписывает? Он как и любой главный тренер, опирается на информацию от тренеров по физподготовке
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Ответ <Inter>
Зато про ненужные предсезонные турниры в США тренеры и игроки молчат. Они по их мнению никак не перегружают календарь и не увеличивают количество травм
а когда Роналду не поехал на эти выставки его хейтили в том числе сам Хааг.
С этого же их конфликт начался.
А Рон просто индивидуально занимался у себя на острове, как он собственно и делал всегда.
Реал тоже его не брал на эту ярмарку , как не взял и того же Мбаппе сейчас
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-2
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Ну все
Привет прошлый сезон.
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