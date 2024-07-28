Хейлунд и Йоро получили травмы в товарищеском матче с «Арсеналом»

не доиграл товарищеский матч с « » (1:2) из-за повреждения.

На 10-й минуте форвард « » открыл счет, а на 16-й был вынужден покинуть поле – вероятно, из-за мышечной травмы.

Также повреждение получил новый защитник манкунианцев , его заменили на 35-й минуте. 18-летний француз покидал поле прихрамывая.

Напомним, «МЮ» купил Йоро у «Лилля» за 62+8 млн евро.

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