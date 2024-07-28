Хейлунд и Йоро получили травмы в товарищеском матче с «Арсеналом»
Расмус Хейлунд не доиграл товарищеский матч с «Арсеналом» (1:2) из-за повреждения.
На 10-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» открыл счет, а на 16-й был вынужден покинуть поле – вероятно, из-за мышечной травмы.
Также повреждение получил новый защитник манкунианцев Лени Йоро, его заменили на 35-й минуте. 18-летний француз покидал поле прихрамывая.
Напомним, «МЮ» купил Йоро у «Лилля» за 62+8 млн евро.
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Если нагрузки такие ужасные почему не вылетают например Далот и Бруну?
Ты может быть веришь что Эрик сам сидит и ночами тренировки расписывает? Он как и любой главный тренер, опирается на информацию от тренеров по физподготовке
С этого же их конфликт начался.
А Рон просто индивидуально занимался у себя на острове, как он собственно и делал всегда.
Реал тоже его не брал на эту ярмарку , как не взял и того же Мбаппе сейчас
Привет прошлый сезон.