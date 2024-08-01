Марцел Личка: «Посмотрите составы «Спартака» и «Динамо». Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов. Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть у нас были моменты»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Срджан Бабич Эсекиэль Барко Михаил Игнатов Спорт-Экспресс Марцел Личка Милан Майсторович Виктор Окишор Футбол

Марцел Личка считает, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Динамо».

– В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли почти все матчи «Спартаку».

– Не обращаю на это внимания. Честно сказать, не веду статистику. Можно проиграть встречу, но сегодня соперник был сильнее нас. В первом тайме у нас что-то получалось хорошо, но с течением времени становилось сложнее и сложнее.

– Сегодняшний результат больше заслуга «Спартака» или проблема «Динамо»?

– Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав. Большая разница.

Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-2006 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных.

Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0, – заявил главный тренер «Динамо».

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29 комментариев
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Вот это реклама Игнатова откуда не ждали
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Ответ Spartakus1984
Начались отмазки.
Никаких отмазок, в данный момент у Динамо отсутствует 7 игроков основы)
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Фарта точно больше было сегодня у Спартака!!
Динамо не выглядело беззубым!!!
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Сказал бы прямо, как уже было - обосрались, как обычно со Спартаком, чего уж там )))
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Ответ Hunt13
Вот это реклама Игнатова откуда не ждали
И не говорите. :)
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Хоть и в Спартаке большое количество игроков, но качества многих этих игроков желает лучшего
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Ответ Евгений Кравченко
Фарта точно больше было сегодня у Спартака!! Динамо не выглядело беззубым!!!
Особенно во втором тайме
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Чернов - 7 матч подряд в чемпионате выходит в старте, с чего вдруг не игрок старта?
Медина, тоже скорее игрок старта, чем нет. Итого: 5 резервистов и 6 игроков старта.
Динамо: 3 игрока старта (Скопинцев, Фомин, Тюкавин), 8 резервистов.
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Ответ Евгений Кравченко
Фарта точно больше было сегодня у Спартака!! Динамо не выглядело беззубым!!!
Первый тайм возможно. Второй-полный провал Динамо.
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Ответ Vedved
Чернов - 7 матч подряд в чемпионате выходит в старте, с чего вдруг не игрок старта? Медина, тоже скорее игрок старта, чем нет. Итого: 5 резервистов и 6 игроков старта. Динамо: 3 игрока старта (Скопинцев, Фомин, Тюкавин), 8 резервистов.
Чернов был в основе при 3 ЦЗ, которых Слишкович использовал. Вылечиться и вернётся Дуарте - сядет на скамейку. Ну а Медина в данной схеме под Бангонда (пока что). В Спартаке скорее не поймёшь, кто в основе, а кто нет))
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Ответ Dr. Heisenberg
Товарняк отыграли и ладно. Главное выйти в итоге из группы. Лично у меня нет какого-то пунктика по Спартаку. Интересует другое: почему Динамо играет с Акроном в гостях в субботу в 15.00, а Спартак дома вечером в воскресенье?
А почему Самара играет в понедельник в гостях, вечером, тебя не интересует? Или Махачкала, на своём поле, ещё позже вечером, в вскр, тоже не интересует? 😂
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Он ещё и оправдываешься ? ( бессовестный чех )
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Ответ alexsem69
Наверное по этой причине на воротах был Лещук?!)
Про Лещука - сказать нечего😅 Как будто заставляют его хоть иногда ставить в основу🤷🏻‍♂️ Личка, вроде, не дурак и не враг сам себе)
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Ответ Vedved
Никаких отмазок, в данный момент у Динамо отсутствует 7 игроков основы)
Зорин, Мелешин, Маслов, Селихов, Медина, Чернов, Денисов, не игроки старта
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Ответ Мукунку хороший
С зубами.. с гнилыми и расшатанными)
Как твой рот и 21. Одно гнилое, другое расшатанное.
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Ответ Vedved
Чернов - 7 матч подряд в чемпионате выходит в старте, с чего вдруг не игрок старта? Медина, тоже скорее игрок старта, чем нет. Итого: 5 резервистов и 6 игроков старта. Динамо: 3 игрока старта (Скопинцев, Фомин, Тюкавин), 8 резервистов.
Тут по факту.
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