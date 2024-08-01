Марцел Личка: «Посмотрите составы «Спартака» и «Динамо». Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов. Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть у нас были моменты»
Марцел Личка считает, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Динамо».
– В качестве главного тренера «Динамо» вы проиграли почти все матчи «Спартаку».
– Не обращаю на это внимания. Честно сказать, не веду статистику. Можно проиграть встречу, но сегодня соперник был сильнее нас. В первом тайме у нас что-то получалось хорошо, но с течением времени становилось сложнее и сложнее.
– Сегодняшний результат больше заслуга «Спартака» или проблема «Динамо»?
– Посмотрите состав «Спартака» и посмотрите мой состав. Большая разница.
Я бы хотел, чтобы у меня на лавке сидели Барко, Игнатов и другие такие игроки. Но у меня парни 2005-2006 годов рождения. Я не могу требовать от Окишора, Майсторовича и других такой же игры, как и от опытных.
Несколько раз Бабич выбивал мяч из ворот – то есть у нас были моменты. Сегодня «Спартак» был лучше и победил 3:0, – заявил главный тренер «Динамо».
Динамо не выглядело беззубым!!!
Медина, тоже скорее игрок старта, чем нет. Итого: 5 резервистов и 6 игроков старта.
Динамо: 3 игрока старта (Скопинцев, Фомин, Тюкавин), 8 резервистов.