Тюкавин о том, что ни разу не забил в 3 матчах на старте сезона: «Глобально проблемы нет – просто нет голов. Буду работать, тренироваться»

Константин Тюкавин высказался об отсутствии голов на старте сезона.

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» уступило « » со счетом 0:3.

– Со «Спартаком» у вас совсем не ладится последние два сезона. Почему они вас каждый раз обыгрывают?

– На сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее, чем мы.

– Так уже происходит четыре матча подряд. Можно ли сказать, что для вас «Спартак» – самый неудобный соперник?

– Как хотите, так и называйте.

– Что с вашей результативностью? В прошлом сезоне вы всех поражали, сейчас три матча без голов. В чем проблема? Есть ли она вообще?

– Глобально проблемы нет, просто нет голов. Буду работать, тренироваться.

– То есть это стечение обстоятельств?

– Да.

– Не будет ли в этом сезоне повторение прошлого? Или будете делать акцент на чемпионат, чтобы там выступить лучше?

– Важен, как чемпионат, так Кубок России, – сказал нападающий « ».

Тюкавин о том, сколько забьет за сезон: «Минимум 15, а дальше посмотрим»