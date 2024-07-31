Тюкавин о том, что ни разу не забил в 3 матчах на старте сезона: «Глобально проблемы нет – просто нет голов. Буду работать, тренироваться»
Константин Тюкавин высказался об отсутствии голов на старте сезона.
В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:3.
– Со «Спартаком» у вас совсем не ладится последние два сезона. Почему они вас каждый раз обыгрывают?
– На сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее, чем мы.
– Так уже происходит четыре матча подряд. Можно ли сказать, что для вас «Спартак» – самый неудобный соперник?
– Как хотите, так и называйте.
– Что с вашей результативностью? В прошлом сезоне вы всех поражали, сейчас три матча без голов. В чем проблема? Есть ли она вообще?
– Глобально проблемы нет, просто нет голов. Буду работать, тренироваться.
– То есть это стечение обстоятельств?
– Да.
– Не будет ли в этом сезоне повторение прошлого? Или будете делать акцент на чемпионат, чтобы там выступить лучше?
– Важен, как чемпионат, так Кубок России, – сказал нападающий «Динамо».
Тюкавин о том, сколько забьет за сезон: «Минимум 15, а дальше посмотрим»
- Проблемы нет, просто нет голов.
Футбол вторичен когда есть хороший контракт. Пусть другие вкалывают😰
Отдельно отмечу вопросы журналиста: "самый неудобный соперник", "три матча без голов", "стечение обстоятельств", "чемпионат или кубок". Сразу представляю счастливого зрителя Матча, который слушает эти нейросетевые диалоги)
- Он никому ничего не должен
(Агент игрока Алексей Сафонов)
Нап из Марокко.
Как только пару матчей получалось - сразу заигрывался и переставал видеть партнеров вообще
Периодически бывает, но затем безголевые серии снова отрезвляют Костю
Надеюсь, более стабилен и устойчив будет
1. Не снабжают передачами.
2. В целом видно, что физически Динамо не оч готово.
3. Тюкавин понял, что он единственный форвард и в какой бы форме не был и как бы не играл, все равно будет на поле.