Тюкавин о том, что ни разу не забил в 3 матчах на старте сезона: «Глобально проблемы нет – просто нет голов. Буду работать, тренироваться»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин высказался об отсутствии голов на старте сезона.

В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 0:3.

– Со «Спартаком» у вас совсем не ладится последние два сезона. Почему они вас каждый раз обыгрывают?

– На сегодняшний день «Спартак» оказался сильнее, чем мы.

– Так уже происходит четыре матча подряд. Можно ли сказать, что для вас «Спартак» – самый неудобный соперник?

– Как хотите, так и называйте.

– Что с вашей результативностью? В прошлом сезоне вы всех поражали, сейчас три матча без голов. В чем проблема? Есть ли она вообще?

– Глобально проблемы нет, просто нет голов. Буду работать, тренироваться.

– То есть это стечение обстоятельств?

– Да.

– Не будет ли в этом сезоне повторение прошлого? Или будете делать акцент на чемпионат, чтобы там выступить лучше?

– Важен, как чемпионат, так Кубок России, – сказал нападающий «Динамо».

Тюкавин о том, сколько забьет за сезон: «Минимум 15, а дальше посмотрим»

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26 комментариев
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Есть Костя, есть глобальная проблема. Ты снизил требования к себе и стал вести себя на поле как Смолов. В прошлом сезоне ты играл в одно касание и забивал. В этом сезоне ты принимаешь мяч, убираешь его под себя и только потом ... А потом тебя накрывают. Если ты не признаёшь наличие проблемы - это начала конца, а прошлый сезон был пиком твоей карьеры.
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- В чем проблема, почему нет голов?
- Проблемы нет, просто нет голов.
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Походу зазвездился просто.
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Не надо забивать, продолжай светиться в медиа. Снимай ролики с Медведевой, Боско, Флэшкой.
Футбол вторичен когда есть хороший контракт. Пусть другие вкалывают😰
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Как написали в мае про Атлетико, больше никаких новостей. Неужели ни одного предложения по Тюкавину нет?

Отдельно отмечу вопросы журналиста: "самый неудобный соперник", "три матча без голов", "стечение обстоятельств", "чемпионат или кубок". Сразу представляю счастливого зрителя Матча, который слушает эти нейросетевые диалоги)
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- Сколько Костя должен забить в этом сезоне?
- Он никому ничего не должен
(Агент игрока Алексей Сафонов)
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Что тут думать,игрок одного сезона.
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Ответ Liver0910
Тюкавин это игрок одного сезона
Сезонное дерево
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Пока не поздно Динамо надо купить Голенкова. Без конкуренции Костя просто зачахнет. А у лички должна быть возможность варьировать состав. А не как сейчас когда вместо Кости тупо некого выпустить. Даже по позиции некого, не говоря уже об сопоставимом уровне мастерства.
+3
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+2
Ответ Spartakus1984
Просто пасы ему никто не дает,как в том сезоне не давали Угальде.По манере игры они чем то похожи и фигурой.
В том то и дело, что Костя в этом сезоне не играет в свойственной ему манере. Взять хотя бы 2 голевых момента в матче с Факелом. В прошлом сезоне он бы пробил сразу и в одно касание не сближаясь с вратарём. В этом он стал исполнять технаря. Ждём от него паненки и тогда сразу всё станет понятно.
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Глушенков уже 5 положил
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+2
Ответ Amalfitano
И он будет играть на уровне других алжирцев которые зимой приехали к коням. Этот Махубу даже у себя в чемпионате не очень котировался. Дай бог конечно, но нужны игроки. Грулёв вот сломал ногу. Ясный красный, что и тут нужен игрок.
Будем посмотреть.
+1
0
+1
Ответ Amalfitano
Пока не поздно Динамо надо купить Голенкова. Без конкуренции Костя просто зачахнет. А у лички должна быть возможность варьировать состав. А не как сейчас когда вместо Кости тупо некого выпустить. Даже по позиции некого, не говоря уже об сопоставимом уровне мастерства.
Голенков уже не нужен, после Олимпиады приедет Маухубу.
Нап из Марокко.
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+1
Ответ Amalfitano
Есть Костя, есть глобальная проблема. Ты снизил требования к себе и стал вести себя на поле как Смолов. В прошлом сезоне ты играл в одно касание и забивал. В этом сезоне ты принимаешь мяч, убираешь его под себя и только потом ... А потом тебя накрывают. Если ты не признаёшь наличие проблемы - это начала конца, а прошлый сезон был пиком твоей карьеры.
У него и в первой половине того сезона было подобное
Как только пару матчей получалось - сразу заигрывался и переставал видеть партнеров вообще

Периодически бывает, но затем безголевые серии снова отрезвляют Костю

Надеюсь, более стабилен и устойчив будет
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Тут много факторов:
1. Не снабжают передачами.
2. В целом видно, что физически Динамо не оч готово.
3. Тюкавин понял, что он единственный форвард и в какой бы форме не был и как бы не играл, все равно будет на поле.
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Фраер) пока ещё в основе )
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сегодня тюкавина вообще не видно было.
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зачем здесь его комменты
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Что за журналист такой додумался спросить у игрока Атлетико, почему он не забивает за Динамо?
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Соберётся вся основа и Костя заиграет, пока крайне мало передач на него
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отстой
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Ответ Игорь Чернецов
Голенков уже не нужен, после Олимпиады приедет Маухубу. Нап из Марокко.
И он будет играть на уровне других алжирцев которые зимой приехали к коням. Этот Махубу даже у себя в чемпионате не очень котировался. Дай бог конечно, но нужны игроки. Грулёв вот сломал ногу. Ясный красный, что и тут нужен игрок.
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Тюкавин это игрок одного сезона
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