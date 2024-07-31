Личка об ошибке Лещука перед голом Угальде: «Наша ошибка и фарт «Спартака» – они забивают нам такие голы уже в третьей игре. Окишора за возможность забить не ругают, но все ругают вратаря»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Игорь Лещук Матч ТВ Марцел Личка Манфред Угальде Даниил Зорин Виктор Окишор Футбол

Марцел Личка высказался об ошибке Игоря Лещука перед первым голом «Спартака».

«Динамо» крупно уступило «Спартаку» (0:3) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 37-й минуте матча полузащитник красно-белых Даниил Зорин нанес удар с линии штрафной площади. Лещук совершил сэйв, но отбил мяч прямо перед собой и тот отлетел прямо к Угальде, который пробил в касание и открыл счет в матче.

– Ошибка Лещука уже как системность? Говорили ли вы об этом с тренером вратарей?

– Игорь отбивал, попал мяч в Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка.

Сравним с ситуацией Окишора – у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки, – сказал главный тренер «Динамо».

«Спартачи, не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» Радимов выложил фото Лещука в форме «Спартака» после ошибки вратаря перед голом Угальде

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31 комментарий
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Если вратарь уже в который раз совершает одну и ту же ошибку, то это говорит о том что он необучаемый и от него нужно избавляться.
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Большая ошибка ставить это недоразумение очередной раз на ворота!
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Лещук 3 гола со спартаком в прошлом сезоне и тут.
Шунин на его фоне реально Яшин.
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Ответ Eugene88
В чем ошибка сегодня? Просто по инерции хейтят уже. Сильный удар с 17 метров, да еще и сквозь ноги защитника. Отбил нормально вполне. Просто угальде повезло находиться в этой точке, защитнику - нет. Момент вообще не как прошлые привозы
Да ненормально он отбил, постоянно перед собой отбивает - вот и забивают после этого.
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Ответ shestua
Комментарий скрыт
Нельзя отбивать перед собой. Отбей в сторону и никаких проблем.
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Ответ Recreated
Большая ошибка ставить это недоразумение очередной раз на ворота!
Личка мазохист, похоже. В прошлом сезоне было то же самое, но тренеру, похоже, нравится.
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Марцел, хватит чепуху нести! Вы что не видите, что Лещук это вратарь не уровня ДИНАМО!? Этот клован не должен играть в воротах ДИНАМО!!!
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Он же ведь себя еще крутым вратерем считает, в телег канале выложил видео своих сейвов)))))

https://t.me/leshchuk31/170
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Ответ Vedved
Да ненормально он отбил, постоянно перед собой отбивает - вот и забивают после этого.
Где же ненормально? Отбил в сторону как полагается. Вообще не перед собой, пересмотрите момент. Просто туда где мячом лучше воспользовался Угальде чем защитник
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Почему ты ставишь его снова и снова. Лучше бы Кудравца попробовал. Толковый парень, между прочим
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Динамо не горевать! Традиции нужно чтить и соблюдать! Отыграетесь над ЦСКА.
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Ответ Трусики Бочкаревой
Он же ведь себя еще крутым вратерем считает, в телег канале выложил видео своих сейвов))))) https://t.me/leshchuk31/170
У него очень раздутое эго. Будет потом на Матч-Тв сидеть с Геничем и Шнякиным - 100%.
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офигеваю с тренера! у пацана Бабич ногу подставил, а клоун в перчатках уже который раз перед собой отбивает...ужасная попытка за счет другого игрока вступиться за вратаря.
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по повтору вроде правильно отбивает, в сторону, просто Угальде оказывается в удачное время в правильном месте
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Ответ воробей джек
Динамо не горевать! Традиции нужно чтить и соблюдать! Отыграетесь над ЦСКА.
Менять традиции так же элементарно как условно выносить мусор … поэтому всё сложится уже в этом году )
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Ответ Vedved
Нельзя отбивать перед собой. Отбей в сторону и никаких проблем.
Так он в сторону отбил
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типичный Лещук.
это его системная ошибка, он вместо того что бы чувствовать как лучше, погасить скорость мяча или перевести на угловой постоянно отбивает перед собой.
Мне кажется надо ему еще пол годика годик потренироваться, лавку погреть
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руки прочь от лещука и умярова!!! в них сила!))))
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Если три эпизода подряд, то это не фарт. Это тенденция и складывается она просто: 1. Дают бить беспрепятственно. 2. Вратарь отбивает перед собой. 3. Нападающие Спартака идут на добивание. 4. Защитники Динамо добивание спят.
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твоя ошибка в том что каждый раз ставишь лешука и Макарова. и выпустить молодежь против спартака это называется избиение младенцев
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С таким подходом и Лунёв перестанет играть.
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Абсурд да и только...место Лещуку не в команде которой он периодически гадит а Личка его оправдывает ...
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3 игры подряд фартит Спартаку. Бедные Динамо...
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В какую сторону? Почти четко в район 11 метровой отметки отбил)
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Где-то в северной столице протирает руки один Владик)))
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так и будет об этом говорить и списывать все на фарт,или наконец уже его в дубль сплавит?
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