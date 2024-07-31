Личка об ошибке Лещука перед голом Угальде: «Наша ошибка и фарт «Спартака» – они забивают нам такие голы уже в третьей игре. Окишора за возможность забить не ругают, но все ругают вратаря»

Марцел Личка высказался об ошибке Игоря Лещука перед первым голом «Спартака».

«Динамо» крупно уступило « » (0:3) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

На 37-й минуте матча полузащитник красно-белых нанес удар с линии штрафной площади. Лещук совершил сэйв, но отбил мяч прямо перед собой и тот отлетел прямо к Угальде, который пробил в касание и открыл счет в матче.

– Ошибка Лещука уже как системность? Говорили ли вы об этом с тренером вратарей?

– отбивал, попал мяч в Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка.

Сравним с ситуацией – у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки, – сказал главный тренер « ».

«Спартачи, не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» Радимов выложил фото Лещука в форме «Спартака» после ошибки вратаря перед голом Угальде