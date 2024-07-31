Личка об ошибке Лещука перед голом Угальде: «Наша ошибка и фарт «Спартака» – они забивают нам такие голы уже в третьей игре. Окишора за возможность забить не ругают, но все ругают вратаря»
Марцел Личка высказался об ошибке Игоря Лещука перед первым голом «Спартака».
«Динамо» крупно уступило «Спартаку» (0:3) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На 37-й минуте матча полузащитник красно-белых Даниил Зорин нанес удар с линии штрафной площади. Лещук совершил сэйв, но отбил мяч прямо перед собой и тот отлетел прямо к Угальде, который пробил в касание и открыл счет в матче.
– Ошибка Лещука уже как системность? Говорили ли вы об этом с тренером вратарей?
– Игорь отбивал, попал мяч в Угальде. Мне тяжело обсуждать такое, это уже наша третья игра, где «Спартак» забивает такие голы. Фарт для «Спартака» и наша ошибка.
Сравним с ситуацией Окишора – у него была возможность забить, его не ругают, но все ругают вратаря за ошибки, – сказал главный тренер «Динамо».
«Спартачи, не поторопились ли вы с приобретением Довбни?» Радимов выложил фото Лещука в форме «Спартака» после ошибки вратаря перед голом Угальде
Шунин на его фоне реально Яшин.
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это его системная ошибка, он вместо того что бы чувствовать как лучше, погасить скорость мяча или перевести на угловой постоянно отбивает перед собой.
Мне кажется надо ему еще пол годика годик потренироваться, лавку погреть