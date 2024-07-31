Личка о 0:3 со «Спартаком»: «Динамо» бегало как курица без головы после 0:2. Мы играли хуже и хуже»

Марцел Личка недоволен игрой «Динамо» против «Спартака» (0:3).

– С течением времени мы играли хуже и хуже. После 0:2, думаю, игра уже была решена. Соперник успокоился и просто играл в футбол. Нам же было тяжело.

Молодые ребята стараются, но им не хватает качества в работе с мячом и опыта. Поговорили с ними в раздевалке. Думаю, все будет хорошо.

– Во втором тайме перестал получаться даже отбор. Нет ли тут системных ошибок «Динамо» в подготовке?

– Мы теряли мяч после 2-3 передач, а когда много бегаешь за мячом, быстрее устаешь. После 0:2 мы просто бегали 5-8 минут как курица без головы, – сказал главный тренер « ».