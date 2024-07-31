Личка о 0:3 со «Спартаком»: «Динамо» бегало как курица без головы после 0:2. Мы играли хуже и хуже»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка недоволен игрой «Динамо» против «Спартака» (0:3).

– С течением времени мы играли хуже и хуже. После 0:2, думаю, игра уже была решена. Соперник успокоился и просто играл в футбол. Нам же было тяжело.

Молодые ребята стараются, но им не хватает качества в работе с мячом и опыта. Поговорили с ними в раздевалке. Думаю, все будет хорошо.

– Во втором тайме перестал получаться даже отбор. Нет ли тут системных ошибок «Динамо» в подготовке?

– Мы теряли мяч после 2-3 передач, а когда много бегаешь за мячом, быстрее устаешь. После 0:2 мы просто бегали 5-8 минут как курица без головы, – сказал главный тренер «Динамо».

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53 комментария
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Личка красавец. Бывают удачные, бывают неудачные матчи. Но ответит как есть всегда. На самом деле считаю, что это лучшее , что было с Динамо за годы после возвращения из пердива.
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Что правда, то правда. А Спартак был хорош сегодня
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Ответ Igorrr
Надо было всю молодежь выпускать и дать отдохнуть Тюкавину , Муми и Бителло
Я не понял, а они что так сильно устали ? Две игры за две недели, за такие бабки должны через два на третий, как в АПЛ играть.
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Ответ Igorrr
Надо было всю молодежь выпускать и дать отдохнуть Тюкавину , Муми и Бителло
Отдохнуть от чего?)))
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Я давно не видел такой отвратительный игры от какой-то команды , динамо просто ужасно было по всем фронтам .
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Ответ Андрей Кобранов
Странно было бы если б ему все понравилось …, когда Лещука уберёш ???
точно точно когда лещук в воротах динамо всегда проигрывает и с крупным счётом.Одним словом дырка,сегодня опять его ошибка привела к голам
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Странно было бы если б ему все понравилось …, когда Лещука уберёш ???
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Ответ SMART789
а кто в этом виноват?
Вы и америкосы!
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Лещ. Почему до сих пор в команде. Если бы я на работе так косячил, вылетел бы с треском после первого голевого паса. А это играет и играет. Доколе!!
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Ответ Андрей Кобранов
Странно было бы если б ему все понравилось …, когда Лещука уберёш ???
Надо не только Лещука убирать. Пора бы уже и тренера вратарей выгнать.
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Динамо играло как курица без головы! И без тренера! Где он был, почему...- а, этож я тренер, подождите...-Личка
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Вопрос к Личке - а Лещук зачем в воротах на кубок ? , чтобы проиграть ?
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Ответ Валера Синюков
Я не понял, а они что так сильно устали ? Две игры за две недели, за такие бабки должны через два на третий, как в АПЛ играть.
Вот именно должны! Вон Кордоба уже армейцам забил, а где наш расписной Караскаль?
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Личка? Что тот не помню его ник на спортс) Разложил по нашему. Четко!
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А кто виноват? Тренер, липовый!(с)
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Команда играла так, как позволил соперник. Спартак забрал мяч и не отдавал его Динамо.
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Доказано: курица может прожить без головы несколько минут, а тренер Личка может жить до конца контракта с Динамо..
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Всегда только хорошие интервью от Лички
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Между проиграть и прое..ть есть таки разница.
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Ответ Oleg Pepel
Так и с Локо могло быть- отскочили
С Локо так не могло быть, там вратарь нормальный стоял😉
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Где-то в Химкал икнул один Денис )
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Как кто бегал Спартак?
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Хорошее сравнение)))))
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Ответ Oleg Pepel
Так и с Локо могло быть- отскочили
Отскочили накидав три мяча? ))
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Ответ Vedved
С Локо так не могло быть, там вратарь нормальный стоял😉
он и привозил прилично- реализация у Локо хромает
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Ответ Vedved
Вполне логичное решение, выставить на первый кубковый матч - резервный состав🤷🏻‍♂️ из группы - в любом случае выйдут, зачем лишний раз рисковать?
зачем этого Лещука ставить он не умеет стоять на воротах,зря я его защищал раньше,все время перед собой мяч отбивает эта дырка, лучше бы Купцов стоял на воротах ,чем это чудовище,я согласен это только первая игра в группе,но того Лещука нельзя подпускать к воротам,он играет против Динамо
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Ответ Андрей Кобранов
Вопрос к Личке - а Лещук зачем в воротах на кубок ? , чтобы проиграть ?
Вполне логичное решение, выставить на первый кубковый матч - резервный состав🤷🏻‍♂️ из группы - в любом случае выйдут, зачем лишний раз рисковать?
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Ответ Василий Усов
Это Личка курица без головы. Значит так подготовил состав
Там 19 летние ребята тренирующиеся со второй командой
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Ответ Karpins
Что правда, то правда. А Спартак был хорош сегодня
Ни о чем как и с Оренбургом и Химками
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