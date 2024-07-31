«Локо» переподпишет контракт с Лантратовым. Клуб хочет увеличить сумму отступных за вратаря

«Локомотив» переподпишет контракт с Ильей Лантратовым.

Об этом сообщил спортивный директор клуба .

Ранее на встрече с болельщиками он говорил о намерении увеличить сумму отступных в соглашении голкипера, которое рассчитано до июня 2026 года.

«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с будет. Я в этом уверен», – сказал Ульянов.