«Локо» переподпишет контракт с Лантратовым. Клуб хочет увеличить сумму отступных за вратаря

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Илья Лантратов Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» переподпишет контракт с Ильей Лантратовым.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

Ранее на встрече с болельщиками он говорил о намерении увеличить сумму отступных в соглашении голкипера, которое рассчитано до июня 2026 года.

«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен», – сказал Ульянов.

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52 комментария
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Пиняева надо переподписывать
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Вообще обязательно ли прописывать отступные в контракте игрока? Тем более, если ты его продавать не хочешь. Можно же просто заключить контракт без отступных, и если будут желающие купить - пусть обращаются в клуб, разве нет?
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Ответ Dmitry Orlov
Вообще обязательно ли прописывать отступные в контракте игрока? Тем более, если ты его продавать не хочешь. Можно же просто заключить контракт без отступных, и если будут желающие купить - пусть обращаются в клуб, разве нет?
так отступные в контракте может быть требованием игрока и у клуба нет варианта как согласиться
+9
-1
+8
Ответ Tom_York
Кого, там пылесосили?
Совсем память отшибло ?

Данни
Бухаров
Быстров

Ключевые игроки конкурентов. Быстрова вообще в разгар чемпионской гонки выдернули.

Ни Спартак ни ЦСКА ключевых игроков у конкурентов не выдергивали.
+8
-1
+7
Хорошая мысля приходит апосля
+8
-2
+6
Ответ Жаргал Шадапов
ОПОСЛЯ нареч. (простореч., обл.). То же, что после, потом. Не стыдно тебе не знать? Даже я бурят знаю это выражение😂
Я не спрашивал что такое "опосля", я это знаю, но в комменте выше написано, что приходит какой-то (или какая-то) апосля.
+6
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+6
Ответ Ржевский
ну так до этого сезона, такого откровенно выкупа игроков в РПЛ никто не совершал, как это сделал Зенит.
Откровенный выкуп? 😅 Это нужно делать как-то завуалированно, как что-то незаконное? Что за бредятина))
+6
-2
+4
О, проснулись!
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Отступные, конечно же, хотят увеличить. Но Лантратов вроде бы особо не прибавил после перехода в Локо. Тогда что это? Признание того, что с суммой лоханулись изначально?
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Надо вообще в контракты ставить пункт об отсутствии отступных при продаже в Зенит.

Когда Зениту выставят счет за очередного Глушенкова как за Вендела они задумаются о том стоит ли продолжать пылесосить лигу.

За Данни 30 миллионов заплатили и за Глушенкова 20 заплатят.
+4
-2
+2
Ответ Любитель шоколада
Совсем память отшибло ? Данни Бухаров Быстров Ключевые игроки конкурентов. Быстрова вообще в разгар чемпионской гонки выдернули. Ни Спартак ни ЦСКА ключевых игроков у конкурентов не выдергивали.
Рондон
+2
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Ответ Ржевский
назови мне примеры из мирового футбола, когда приходили к конкуренту, выкладывали на бочку сумму денег за системообразующего игрока перед началом сезона и говорили: " подвиньтесь, ваше дело с краю". Так или иначе, вначале были договоренности между руководством клубов. Хотя бы какое то приличие соблюдали. Одни понимали, что все равно придется отпустить, вторые предлагали более разумную сумму. Была торговля и было время чтобы среагировать. Это называется бизнес-этика, что очень важно на цивилизованном, а не бандитском рынке.
Боже, ну и каша у вас в голове...
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Ответ Ржевский
назови мне примеры из мирового футбола, когда приходили к конкуренту, выкладывали на бочку сумму денег за системообразующего игрока перед началом сезона и говорили: " подвиньтесь, ваше дело с краю". Так или иначе, вначале были договоренности между руководством клубов. Хотя бы какое то приличие соблюдали. Одни понимали, что все равно придется отпустить, вторые предлагали более разумную сумму. Была торговля и было время чтобы среагировать. Это называется бизнес-этика, что очень важно на цивилизованном, а не бандитском рынке.
Неймар по пути "Барселона"-"ПСЖ". Футболиста просто выдернули как морковку из грядки, якобы он сам выкупил свой контракт. И "Барселона" именно подвинулась, потому что формально всё чисто. Цивилизованность переговоров - это маркетинговая цацка, ничего больше. "ПСЖ" пришёл с мешком денег и забрал нужного игрока, не особо церемонясь.
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ну хоть выводы начали делать, уже прогресс
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Ответ Tom_York
Быстров интересно, где начинал, как в КБ попал? Что там у ЦСКА за 20 лет, только свои воспитанники? Игнашевич например. Ты за почти 20 лет, вспомнил трех игроков)))
Игнашевича ЦСКА не выдергивал у Локо. У него контракт закончился и Локо не хотел его улучшать.

Я вспомнил самые яркие примеры.

« Что там у ЦСКА за 20 лет, только свои воспитанники?»

Кого ЦСКА выдернул у конкурентов ? Вот так чтобы пришел, насыпал мешок денег как Зенит с Данни и увел ? Никого.

Тем более Спартак никого не уводил у конкурентов.
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Ответ Андоррский почтальон
Отступные, конечно же, хотят увеличить. Но Лантратов вроде бы особо не прибавил после перехода в Локо. Тогда что это? Признание того, что с суммой лоханулись изначально?
Что значит "особо не прибавил"? Один из лучших вратарей РПЛ, много тащит, много сухих игр, пенальти отбивал, в сборную позвали - куда ещё "особо прибавлять"?

Это не столько признание, сколько страховка от внезапного выкупа конкурентами. Ну и некоторое увеличение зарплаты наверняка будет, заслужил.
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Ответ Dmitry Orlov
Вообще обязательно ли прописывать отступные в контракте игрока? Тем более, если ты его продавать не хочешь. Можно же просто заключить контракт без отступных, и если будут желающие купить - пусть обращаются в клуб, разве нет?
Вы не учитываешь мнение игрока, может игрок хочет чтобы прописали отступные, и игроку и агенту выгодно чтобы их прописали, поэтому не все так просто как кажется
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Ответ Dmitry Orlov
Вообще обязательно ли прописывать отступные в контракте игрока? Тем более, если ты его продавать не хочешь. Можно же просто заключить контракт без отступных, и если будут желающие купить - пусть обращаются в клуб, разве нет?
ахахаха вот ты умный
игроки то все идиоты, на любую кабалу согласятся как футб менеджере
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Ответ Любитель шоколада
Если прописаны отступные то желание клуба которому принадлежит игрок никто не спрашивает
Сколько было прописано у Глушенкова?
И о каком шоке вообще может идти речь, если клуб читал контракт?)) Какие вообще в принципе могут быть вопросы тогда 🤷🏻‍♂️😅
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Ответ Любитель шоколада
А Круговой это кто вообще ? Ключевой игрок команды которого клуб отпускать не хочет ? Зенит от него не знал как избавиться и издевался как только мог. « Если клуб не хочет продавать, то не продаст.» Если прописаны отступные то желание продавца никто не спрашивает. Вот я и говорю - надо всем клубам РПЛ прописывать в контракты игроков отсутствие отступных при продаже в Зенит. Пусть Зенит за Глушенкова платит как за Вендела.
Издевался?))) Да мы его пытали, а он бедная овечка, выбрал ФУТБОЛ за 1,6 млн. вместо 1,4.
Ну игроки, то не рабы. Тогда будьте добры и ЗП насыпать, так что палка о двух концах.
Зенит поэтому и смотрит на латино-американский рынок, так как переплачивать за деревях, которые пару игр попадают по мячу.
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Ответ Tom_York
Ну вы например Кругу денег больше насыпали. Что там Медина?) Если клуб не хочет продавать, то не продаст.
А Круговой это кто вообще ? Ключевой игрок команды которого клуб отпускать не хочет ? Зенит от него не знал как избавиться и издевался как только мог.

« Если клуб не хочет продавать, то не продаст.»

Если прописаны отступные то желание продавца никто не спрашивает. Вот я и говорю - надо всем клубам РПЛ прописывать в контракты игроков отсутствие отступных при продаже в Зенит. Пусть Зенит за Глушенкова платит как за Вендела.
0
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Ответ Любитель шоколада
Игнашевича ЦСКА не выдергивал у Локо. У него контракт закончился и Локо не хотел его улучшать. Я вспомнил самые яркие примеры. « Что там у ЦСКА за 20 лет, только свои воспитанники?» Кого ЦСКА выдернул у конкурентов ? Вот так чтобы пришел, насыпал мешок денег как Зенит с Данни и увел ? Никого. Тем более Спартак никого не уводил у конкурентов.
Ну вы например Кругу денег больше насыпали.
Что там Медина?)
Если клуб не хочет продавать, то не продаст.
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Защищаются от зенита)))
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Ответ Любитель шоколада
Совсем память отшибло ? Данни Бухаров Быстров Ключевые игроки конкурентов. Быстрова вообще в разгар чемпионской гонки выдернули. Ни Спартак ни ЦСКА ключевых игроков у конкурентов не выдергивали.
Быстров интересно, где начинал, как в КБ попал?
Что там у ЦСКА за 20 лет, только свои воспитанники?
Игнашевич например.
Ты за почти 20 лет, вспомнил трех игроков)))
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Боятся, что Челси уведет?
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Переживают что Челси перехватит....у них там говорят проблема с вратарями
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Ответ Ржевский
ну вот, а вы мне про ахинею...сами перечитайте, то что написали. Если, что Жемалетдинов ушел свободным агентом.
И? Вы правда не понимаете, или вид делаете?
Я о том, что легко можно было и в дальнейшем ничего на нем не заработать, при этом не разгрузив сейчас зарплатку. Господи, кому я это объясняю 🙄
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Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Почему нет? Где гарантия, что завтра снова не сломается? Где гарантия, что при этом кто-то завтра даст за него хоть сколько-нибудь? Ну и не забываем , что то закроется ещё не скоро... Я уже молчу о том, как именно тренер видит игру команды в новом сезоне, есть ли в ней вообще место "фантазисте". Логику, как раз, найти несложно
ну вот, а вы мне про ахинею...сами перечитайте, то что написали. Если, что Жемалетдинов ушел свободным агентом.
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Ответ Ржевский
повторю вопрос: стали бы его отпускать сейчас, когда Глушенков ушел?
Почему нет? Где гарантия, что завтра снова не сломается? Где гарантия, что при этом кто-то завтра даст за него хоть сколько-нибудь?
Ну и не забываем , что то закроется ещё не скоро...
Я уже молчу о том, как именно тренер видит игру команды в новом сезоне, есть ли в ней вообще место "фантазисте". Логику, как раз, найти несложно
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Ответ КИРИЛЛ УСТИНОВ
Да вот есть ощущение, что вы сами не сильно понимаете, что пишете... Разница в том, что на Рифата, похоже, глобально не рассчитывали как раз из-за здоровья. Тот же Пиняев, например, вполне способен взять на себя роль "10" Ки по своему функционалу.
повторю вопрос: стали бы его отпускать сейчас, когда Глушенков ушел?
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