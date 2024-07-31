«Локо» переподпишет контракт с Лантратовым. Клуб хочет увеличить сумму отступных за вратаря
«Локомотив» переподпишет контракт с Ильей Лантратовым.
Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.
Ранее на встрече с болельщиками он говорил о намерении увеличить сумму отступных в соглашении голкипера, которое рассчитано до июня 2026 года.
«Не могу сказать, что в ближайшее время, но переподписание контракта с Лантратовым будет. Я в этом уверен», – сказал Ульянов.
Данни
Бухаров
Быстров
Ключевые игроки конкурентов. Быстрова вообще в разгар чемпионской гонки выдернули.
Ни Спартак ни ЦСКА ключевых игроков у конкурентов не выдергивали.
Когда Зениту выставят счет за очередного Глушенкова как за Вендела они задумаются о том стоит ли продолжать пылесосить лигу.
За Данни 30 миллионов заплатили и за Глушенкова 20 заплатят.
Я вспомнил самые яркие примеры.
« Что там у ЦСКА за 20 лет, только свои воспитанники?»
Кого ЦСКА выдернул у конкурентов ? Вот так чтобы пришел, насыпал мешок денег как Зенит с Данни и увел ? Никого.
Тем более Спартак никого не уводил у конкурентов.
Это не столько признание, сколько страховка от внезапного выкупа конкурентами. Ну и некоторое увеличение зарплаты наверняка будет, заслужил.
игроки то все идиоты, на любую кабалу согласятся как футб менеджере
И о каком шоке вообще может идти речь, если клуб читал контракт?)) Какие вообще в принципе могут быть вопросы тогда 🤷🏻♂️😅
Ну игроки, то не рабы. Тогда будьте добры и ЗП насыпать, так что палка о двух концах.
Зенит поэтому и смотрит на латино-американский рынок, так как переплачивать за деревях, которые пару игр попадают по мячу.
« Если клуб не хочет продавать, то не продаст.»
Если прописаны отступные то желание продавца никто не спрашивает. Вот я и говорю - надо всем клубам РПЛ прописывать в контракты игроков отсутствие отступных при продаже в Зенит. Пусть Зенит за Глушенкова платит как за Вендела.
Что там Медина?)
Если клуб не хочет продавать, то не продаст.
Что там у ЦСКА за 20 лет, только свои воспитанники?
Игнашевич например.
Ты за почти 20 лет, вспомнил трех игроков)))
Я о том, что легко можно было и в дальнейшем ничего на нем не заработать, при этом не разгрузив сейчас зарплатку. Господи, кому я это объясняю 🙄
Ну и не забываем , что то закроется ещё не скоро...
Я уже молчу о том, как именно тренер видит игру команды в новом сезоне, есть ли в ней вообще место "фантазисте". Логику, как раз, найти несложно