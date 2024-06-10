Сулейманов признан лучшим игроком «Локомотива» в мае. Он обошел Глушенкова и Батракова, набрав 46,4% голосов

Болельщики «Локомотива» выбрали Тимура Сулейманова лучшим игроком клуба в мае.

За 24-летнего нападающего проголосовало 46,4% участников опроса.

В 4 матчах в Мир в мае Сулейманов забил 3 гола и сделал результативную передачу. Полная статистика игрока – здесь.

Второе место в номинации занял , третье – . В топ-5 также попали Илья Лантратов и Александр Сильянов.