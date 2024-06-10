Сулейманов признан лучшим игроком «Локомотива» в мае. Он обошел Глушенкова и Батракова, набрав 46,4% голосов

Теги Локомотив премьер-лига Россия рейтинги болельщики Илья Лантратов Тимур Сулейманов Максим Глушенков Александр Сильянов Алексей Батраков Футбол

Болельщики «Локомотива» выбрали Тимура Сулейманова лучшим игроком клуба в мае.

За 24-летнего нападающего проголосовало 46,4% участников опроса.

В 4 матчах в Мир РПЛ в мае Сулейманов забил 3 гола и сделал результативную передачу. Полная статистика игрока – здесь

Второе место в номинации занял Максим Глушенков, третье – Алексей Батраков. В топ-5 также попали Илья Лантратов и Александр Сильянов.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тимурка ограниченный футболист, но то как он бьётся за родной клуб вызывает непомерное уважением. Респект, боец
+6
0
+6
Заслуженно
+3
-1
+2
Правда неплохо смотрелся, порадовал
+1
-1
0
Лучший игрок месяца, ни разу за месяц не признанный лучшим игроком матча.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий