Директор «Локо» об отступных Глушенкова в 600 млн рублей: «Давайте вспомним, как он к нам приходил. Никто не знал, что это вообще за футболист и до какой степени он разовьется»

В «Локомотиве» объяснили, почему Максима Глушенкова продали так дешево.

24-летний полузащитник перешел в « » в июне. Сообщалось, что московский клуб получит за трансфер 600 миллионов рублей.

– Почему игрок за копейки переходит к прямому конкуренту? Такая смешная сумма в информационном пространстве просто позорит клуб…

– Вы про ? Давайте вспомним, как он к нам приходил, что было с клубом на тот момент. Про него никто не знал, что это вообще за футболист и до какой степени он разовьется. Развился он здесь и стал таким, как мы говорим, великим (показывает пальцами кавычки – Спортс). На тот момент мы могли его получить, только прописав такие отступные.

Что касается трансфера , то на тот момент, когда мы договорились с ним, его хотели все команды Премьер-лиги. Но он попал к нам…

– И теперь все клубы знают, что пять миллионов евро (отступные хавбека в «Локо» – Спортс) можно положить…

– Мы получили качественного футболиста. Он развивается, приносит нам пользу. Мы уже озаботились этой историей и в ближайшее время постараемся переписать [условия] и поднять отступные. Это и к Лантратову относится. Каждый случай индивидуальный. Есть игроки, с кем мы переподписали контракты – Карпукас, например. У него отступные 15-20 млн, – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.