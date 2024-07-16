Директор «Локо» об отступных Глушенкова в 600 млн рублей: «Давайте вспомним, как он к нам приходил. Никто не знал, что это вообще за футболист и до какой степени он разовьется»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Илья Лантратов Максим Глушенков Артем Карпукас Никита Салтыков Футбол

В «Локомотиве» объяснили, почему Максима Глушенкова продали так дешево.

24-летний полузащитник перешел в «Зенит» в июне. Сообщалось, что московский клуб получит за трансфер 600 миллионов рублей. 

– Почему игрок за копейки переходит к прямому конкуренту? Такая смешная сумма в информационном пространстве просто позорит клуб…

– Вы про Глушенкова? Давайте вспомним, как он к нам приходил, что было с клубом на тот момент. Про него никто не знал, что это вообще за футболист и до какой степени он разовьется. Развился он здесь и стал таким, как мы говорим, великим (показывает пальцами кавычки – Спортс). На тот момент мы могли его получить, только прописав такие отступные.

Что касается трансфера Салтыкова, то на тот момент, когда мы договорились с ним, его хотели все команды Премьер-лиги. Но он попал к нам…

– И теперь все клубы РПЛ знают, что пять миллионов евро (отступные хавбека в «Локо» – Спортс) можно положить…

– Мы получили качественного футболиста. Он развивается, приносит нам пользу. Мы уже озаботились этой историей и в ближайшее время постараемся переписать [условия] и поднять отступные. Это и к Лантратову относится. Каждый случай индивидуальный. Есть игроки, с кем мы переподписали контракты – Карпукас, например. У него отступные 15-20 млн, – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

43 комментария
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«О нем никто не знал»
Даже когда Ульянов продавал Глушенкова в паре с Умяровым в Спартак за 600 тысяч долларов, про Глушенкова уже знал даже я. Чего уж говорить про селекционные отделы клубов РПЛ. А тут речь про времена в Крыльях. Смешно
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Что касается трансфера Салтыкова, то на тот момент, когда мы договорились с ним, его хотели все команды Премьер-лиги.

Салтыкова клевая (с)
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Да, Спартак, Крылья, 70 игр, под 20 голов в вышке. Непонятный игрочишка конечно был, никто его не знал
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Собственно директор Локо сказал, что у них работают глупые скауты и тренер, которые не могут понять насколько будет развиваться игрок, который был на виду у всех заинтересованных лиц. Ладно если бы Глушенков переходил к ним в возрасте 16-18 лет, когда еще неясно выстрелит он или нет.
В конце концов, возьми и пропиши отступные в 50 раз больше и нет проблем.
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+12
Ответ AminO2
Зовут как?
Борис!
+11
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+11
я не пойму это постоянною фразу "к прямому конкуренту". ну со всем уважением, ну какой Локо прямой конкурент Зениту, особенно после ухода Палыча?
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-2
+11
Ответ rwsm
Собственно директор Локо сказал, что у них работают глупые скауты и тренер, которые не могут понять насколько будет развиваться игрок, который был на виду у всех заинтересованных лиц. Ладно если бы Глушенков переходил к ним в возрасте 16-18 лет, когда еще неясно выстрелит он или нет. В конце концов, возьми и пропиши отступные в 50 раз больше и нет проблем.
Контракты андреевских так не составляются. Локо сам его забрал за очень небольшую сумму из Крыльев, а Крылья из Чертаново в свое время. Цель - перепродажа игроков несколько раз, заработок на этом и конечный клуб в этой цепочке в России - Зенит. Клуб в одностороннем порядке не может переподписать в контракте бОльшую сумму отступных без согласия игрока и его агента. Андрееву это просто невыгодно.
+12
-1
+11
мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое
+9
-1
+8
Ответ Ебздрогыч
Что касается трансфера Салтыкова, то на тот момент, когда мы договорились с ним, его хотели все команды Премьер-лиги. Салтыкова клевая (с)
Зовут как?
+10
-2
+8
Это Спартак не знал что за футболист,покупая у Чертаново
+9
-2
+7
Когда Глушенков стал хорошо себя показывать, наверное можно было поднять отступные?
+9
-2
+7
Ответ Ебздрогыч
Что касается трансфера Салтыкова, то на тот момент, когда мы договорились с ним, его хотели все команды Премьер-лиги. Салтыкова клевая (с)
Прешь ее?)
+5
-1
+4
Какой футболист Глушенков уже было видно в Спартаке. Только и там как в Локо менеджмент в футболе ни о чём...
+4
0
+4
Ответ Peter Parker
«О нем никто не знал» Даже когда Ульянов продавал Глушенкова в паре с Умяровым в Спартак за 600 тысяч долларов, про Глушенкова уже знал даже я. Чего уж говорить про селекционные отделы клубов РПЛ. А тут речь про времена в Крыльях. Смешно
Вот так спортдир в нашем Локо - узнает об игроках "опосля"
+4
-1
+3
Ответ deligy
Борис!
Легенда
+3
0
+3
Ответ SMART789
вы были уверены после провала в Спартаке настолько чтобы дать с порога 2,5 мульта зарплату? Еще раз отступные всегда прямо привязаны к зарплате, хотите увеличить отступные? Увеличиваете оклад
Всегда и прямо привязаны к зп?))) Кубарси в вашей вселенной, вероятно, получает миллионов 50 в год))
+3
0
+3
Ответ rwsm
Собственно директор Локо сказал, что у них работают глупые скауты и тренер, которые не могут понять насколько будет развиваться игрок, который был на виду у всех заинтересованных лиц. Ладно если бы Глушенков переходил к ним в возрасте 16-18 лет, когда еще неясно выстрелит он или нет. В конце концов, возьми и пропиши отступные в 50 раз больше и нет проблем.
Чем больше отступные, тем больше зп и агентские, твою голову не посещала такая мысль?
+6
-4
+2
Ответ Peter Parker
«О нем никто не знал» Даже когда Ульянов продавал Глушенкова в паре с Умяровым в Спартак за 600 тысяч долларов, про Глушенкова уже знал даже я. Чего уж говорить про селекционные отделы клубов РПЛ. А тут речь про времена в Крыльях. Смешно
Другая сторона медали из серии «мы хотели подписать Месси и Рональду, когда их еще никто не знал»
+3
-1
+2
Локо второй раз лоханулся, первый раз с Квичей.
+1
0
+1
На тот момент мы могли его получить, только прописав такие отступные.(с)
То есть это агент диктует все условия, а не клуб?
При этом агент получил свою долю, зарплата Макса выросла.
Признайтесь, что обосрались и всё.
Придумывают нелепые отмазки.
+3
-2
+1
Ответ Hitgoe Himgob
Да, Спартак, Крылья, 70 игр, под 20 голов в вышке. Непонятный игрочишка конечно был, никто его не знал
я его ещё в Крыльях приметил)
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Ответ sounds
Всегда и прямо привязаны к зп?))) Кубарси в вашей вселенной, вероятно, получает миллионов 50 в год))
Вот кстати да, а Ямаль тогда вообще 100
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Ответ Khmc
Когда Глушенков стал хорошо себя показывать, наверное можно было поднять отступные?
Нельзя
Контракт подписан
Вы в одностороннем порядке его поменять не можете
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Ответ SMART789
Нельзя Контракт подписан Вы в одностороннем порядке его поменять не можете
А если игроком договориться?)
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Ответ Khmc
Когда Глушенков стал хорошо себя показывать, наверное можно было поднять отступные?
Я где-то слышал, что довольно сложно поднять отступные, без согласия футболиста. А еще я слышал, что футболист не будет подписывать контракт с увеличением отступных, на тех же условиях по зарплате.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Ну просрали возможность заработать, хотя понять можно, на момент его перехода он больше и не стоил.
Просто есть официальные отступные, а есть ещё такая же сумма дирекции Локо. Вот и не стали переписывать.
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Это Глушенков до прихода в Локо был ноунеймом? Кому ты баки забиваешь?
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Ответ Batitotti
мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое
очень тонко подмечено
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Если вы Кварацхелию профукали, то про остальных даже не заикайтесь..
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Никто не знал Глушенкова до Локо! Вот как оказывается! :))))))))))))))
вот такой вот нынче спортдир в Локо. а мы то грешным делом на предыдущих жаловались - думали хуже не может быть…
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