Директор «Локо» об отступных Глушенкова в 600 млн рублей: «Давайте вспомним, как он к нам приходил. Никто не знал, что это вообще за футболист и до какой степени он разовьется»
В «Локомотиве» объяснили, почему Максима Глушенкова продали так дешево.
24-летний полузащитник перешел в «Зенит» в июне. Сообщалось, что московский клуб получит за трансфер 600 миллионов рублей.
– Почему игрок за копейки переходит к прямому конкуренту? Такая смешная сумма в информационном пространстве просто позорит клуб…
– Вы про Глушенкова? Давайте вспомним, как он к нам приходил, что было с клубом на тот момент. Про него никто не знал, что это вообще за футболист и до какой степени он разовьется. Развился он здесь и стал таким, как мы говорим, великим (показывает пальцами кавычки – Спортс). На тот момент мы могли его получить, только прописав такие отступные.
Что касается трансфера Салтыкова, то на тот момент, когда мы договорились с ним, его хотели все команды Премьер-лиги. Но он попал к нам…
– И теперь все клубы РПЛ знают, что пять миллионов евро (отступные хавбека в «Локо» – Спортс) можно положить…
– Мы получили качественного футболиста. Он развивается, приносит нам пользу. Мы уже озаботились этой историей и в ближайшее время постараемся переписать [условия] и поднять отступные. Это и к Лантратову относится. Каждый случай индивидуальный. Есть игроки, с кем мы переподписали контракты – Карпукас, например. У него отступные 15-20 млн, – сказал спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.
Даже когда Ульянов продавал Глушенкова в паре с Умяровым в Спартак за 600 тысяч долларов, про Глушенкова уже знал даже я. Чего уж говорить про селекционные отделы клубов РПЛ. А тут речь про времена в Крыльях. Смешно
Салтыкова клевая (с)
В конце концов, возьми и пропиши отступные в 50 раз больше и нет проблем.
То есть это агент диктует все условия, а не клуб?
При этом агент получил свою долю, зарплата Макса выросла.
Признайтесь, что обосрались и всё.
Придумывают нелепые отмазки.
Контракт подписан
Вы в одностороннем порядке его поменять не можете
вот такой вот нынче спортдир в Локо. а мы то грешным делом на предыдущих жаловались - думали хуже не может быть…