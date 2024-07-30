«Зенит» не планирует улучшать предложение по Соболеву (Metaratings)

«Зенит» не планирует улучшать предложение «Спартаку» по Александру Соболеву.

Об этом сообщает Metaratings. По имеющимся данным, первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составило около 8-9 миллионов евро.

Ранее стало известно, что красно-белые отстранили 27-летнего форварда от тренировок с основной командой. Он также пропустил матч 2-го тура Мир РПЛ против «Химок» (3:1).

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». На его счету 58 голов и 32 результативные передачи в 140 матчах за московский клуб.

«Спартак» отстранил Соболева! Все-таки уходит в «Зенит»?

