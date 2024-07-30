«Зенит» не планирует улучшать предложение по Соболеву (Metaratings)
«Зенит» не планирует улучшать предложение «Спартаку» по Александру Соболеву.
Об этом сообщает Metaratings. По имеющимся данным, первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составило около 8-9 миллионов евро.
Ранее стало известно, что красно-белые отстранили 27-летнего форварда от тренировок с основной командой. Он также пропустил матч 2-го тура Мир РПЛ против «Химок» (3:1).
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». На его счету 58 голов и 32 результативные передачи в 140 матчах за московский клуб.
не прикидывайтесь валенком.
Такой дельфин нам не нужен! 🐬
Семаку Соболев нужен понятно зачем - большой форвард для навесов на случай, если основной план на игру не сработает.
А Соболев вообще умеет так хорошо играть на втором этаже, как это делал, например, Дзюба? Что-то у меня ощущение, что нет, но я особо за к&б не слежу.
Выходи уже из сумрака в реальный мир.
Кассьера максимально не стабилен на него рассчитывать нельзя, да в прошлом году был лучшим бомбардиром , а до этого засуха и даже это весна была так себе
У Сергеева год контракта , видно что он не тянет и смысла продлевать его особо нет, к тому же вон он сейчас даже не выходит, Семак выпускает Изидора ..ю
Соболев дурилка картонная.
угальде, жозе, николсон, мелешин