«Зенит» не планирует улучшать предложение по Соболеву (Metaratings)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев деньги Футбол

«Зенит» не планирует улучшать предложение «Спартаку» по Александру Соболеву.

Об этом сообщает Metaratings. По имеющимся данным, первоначальное предложение клуба из Санкт-Петербурга составило около 8-9 миллионов евро.

Ранее стало известно, что красно-белые отстранили 27-летнего форварда от тренировок с основной командой. Он также пропустил матч 2-го тура Мир РПЛ против «Химок» (3:1).

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года после перехода из «Крыльев Советов». На его счету 58 голов и 32 результативные передачи в 140 матчах за московский клуб.

«Спартак» отстранил Соболева! Все-таки уходит в «Зенит»?
 

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175 комментариев
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Искренне желаю Саше Соболеву помириться с тренерским штабом Спартака и продолжить выступать за эту прекрасную команду, пусть ему там будет хорошо
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+102
Ответ St. Jimmy
Искренне желаю Саше Соболеву помириться с тренерским штабом Спартака и продолжить выступать за эту прекрасную команду, пусть ему там будет хорошо
Искренне желаю чтобы его мысли и мечты стали явью и он перешёл в Зенит. Пусть новые друзья растопят его сердце и он будет счастлив в новой команде
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-26
+64
Сгноить его в дубле
+76
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А давайте его лучше ухудшать (если оно было)
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Зачем он Зениту не пойму ?
+34
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Даром не нужен
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Ответ Спартак сила
Сгноить его в дубле
Хех, помню каким Зенит был плохим, когда Кругового в Зенит-2 отправили за то что тот втихаря контракт с конями подписал. Как всё быстро поменялось.
+31
-12
+19
Ответ Вадим Белозёров
Зачем он Зениту не пойму ?
Семак много раз говорил что ему нужен таранный форвард, Соболев- один из доступных вариантов
+19
-3
+16
Ответ Vitto
За полгода до конца котракта, это не втихаря.
Втихоря, это когда он уже подписал контакт с ЦСКА, продолжал Медведеву говорить, что думает над предложением Зенита.
не прикидывайтесь валенком.
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+12
Дельфины и то умнее таких Соболев
+11
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Ответ rarog
Семак много раз говорил что ему нужен таранный форвард, Соболев- один из доступных вариантов
Он не таран,он дельфин
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+10
Требую руководство прекратить издеваться над фанатами!
Такой дельфин нам не нужен! 🐬
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Странно хотеть повышения цены за игрока, которого отстранили от команды и он все равно просто сидит и получает ЗП.
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Ответ rarog
Семак много раз говорил что ему нужен таранный форвард, Соболев- один из доступных вариантов
Именно, что один из, и не самый доступный. На нем свет клином не сошелся. Тот же Даку лучше во всем, кроме паспорта.
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Обсерился конечно соболев по полной, в конечном итоге сам будет доплачивать Спартаку, чтобы уйти в Зенит
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0
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Ответ St. Jimmy
Искренне желаю Саше Соболеву помириться с тренерским штабом Спартака и продолжить выступать за эту прекрасную команду, пусть ему там будет хорошо
он нам не нужен, он иуда продался за 30 серебрянников
+11
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+6
Жаль что Зенит не понизил предложение.
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Ответ Сергей Aficionado
Комментарий удален модератором
Проблема в том, что Спартак стал лучше играть без него
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Как Лукойл еще сводит концы с концами с такими-то управленцами? Поступило предложение на Соболева, Спартак хочет больше, зачем тогда переводить его в дубль, ведь тем самым ты сам себя вынуждаешь его продать хоть за сколько-нибудь и уж явно не за более высокую цену!
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Если этот игрок не доплывет до Невы, то только лучше. Пусть в Локо играет, или в Химках, с легендой номер Зе
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Ответ Сергей Галынский
Он не таран,он дельфин
Дельфин 🐬 таранного типа!
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
А третий клуб это кто позвольте полюбопытствовать?) Кто его в России сейчас потянет с такой зп кроме З и С? Аль существует какой забугорный вариант?)
Аль-Химкиляль
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Я тут задумался.
Семаку Соболев нужен понятно зачем - большой форвард для навесов на случай, если основной план на игру не сработает.
А Соболев вообще умеет так хорошо играть на втором этаже, как это делал, например, Дзюба? Что-то у меня ощущение, что нет, но я особо за к&б не слежу.
+4
0
+4
Ответ Owen_the_Simple
Скорее тут хитрозадние москвичи сами себя перехитрили. Вбросили информацию про Зенит либо для того, чтоб поднять предложение третьего клуба, либо, чтоб получить более комфортные условия для игрока от Спартака, а в итоге и игрок и клуб в минусе оказались.
А третий клуб это кто позвольте полюбопытствовать?) Кто его в России сейчас потянет с такой зп кроме З и С? Аль существует какой забугорный вариант?)
+4
0
+4
Ответ Owen_the_Simple
Скорее тут хитрозадние москвичи сами себя перехитрили. Вбросили информацию про Зенит либо для того, чтоб поднять предложение третьего клуба, либо, чтоб получить более комфортные условия для игрока от Спартака, а в итоге и игрок и клуб в минусе оказались.
Хитрозадние москвичи даже Семака заставили сказать, что такой форвард как Соболев ему интересен)

Выходи уже из сумрака в реальный мир.
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Ответ Вадим Белозёров
Зачем он Зениту не пойму ?
А что непонятного? У зенита сейчас два нападающих.
Кассьера максимально не стабилен на него рассчитывать нельзя, да в прошлом году был лучшим бомбардиром , а до этого засуха и даже это весна была так себе
У Сергеева год контракта , видно что он не тянет и смысла продлевать его особо нет, к тому же вон он сейчас даже не выходит, Семак выпускает Изидора ..ю
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+3
Ответ Денис Гончаров
Странно хотеть повышения цены за игрока, которого отстранили от команды и он все равно просто сидит и получает ЗП.
Я думаю, Спартак может и на принцип пойти и сгноить его дубле, чтоб другим не повадно было
+4
-1
+3
Мавр сделал свое дело - Мавр может оставаться.
Соболев дурилка картонная.
+3
0
+3
Ответ boiling water
там сейчас 2 напа и надо конкуренцию выигрывать )
там даже 4 напа:
угальде, жозе, николсон, мелешин
+3
0
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А зачем вообще Зениту этот дельфинарий ?
+3
0
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