Ассунсао о «Золотом мяче» для Винисиуса: «Заслужил. Он достиг огромного прогресса. Игра за «Реал», который почти всегда побеждает, помогла ему»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Маркос Ассунсао Ла Лига Винисиус Жуниор Эндрик Футбол

Маркос Ассунсао считает, что Винисиус Жуниор заслуживает получить «Золотой мяч».

– Винисиус заслуживает «Золотой мяч»?

– Да. Ему только что исполнилось 24 года, и его прогресс был огромным, как на индивидуальном уровне, так и на командном уровне. Очевидно, ему помогло то, что он играет в такой команде, как «Реал Мадрид», которая почти всегда выигрывает.

Он должен быть примером для Эндрика. Он прибыл, прошел адаптацию, интегрировался в культуру страны и клуба и узнал о победном духе команды и ее игроков.

Это путь, которому должен следовать Эндрик. Винисиус должен быть для него ориентиром, – сказал бывший полузащитник «Ромы», «Бетиса» и сборной Бразилии

Беллингем – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 14-й, Нико Уильямс – 15-й, Месси – 16-й

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40 комментариев
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Нет, не заслужил. На кубке америки провалище.
Карвахаль, Родри, Беллингем больше заслуживают
+28
-12
+16
В этом сезоне много кто заслуживает. Но больше других Родри, как по мне.
+23
-11
+12
Ответ иди поплачь
Нет, не заслужил. На кубке америки провалище. Карвахаль, Родри, Беллингем больше заслуживают
Карвахаль, Родри поддерживаю
Беллингем тоже не блистал на Евро
+14
-9
+5
Родри достоин ЗМ.
+8
-3
+5
Давайте еще спросим соседа Вини и его маму
+8
-3
+5
Ответ ARAMIS777
В этом сезоне много кто заслуживает. Но больше других Родри, как по мне.
или Карвахаль
+8
-5
+3
Родри, может Карвахаль или Беллингем. Но вот этот вот клоун точно нет. Этого персонажа ждет хейт и не только от радикальных болельщиков других клубов. Надеюсь они перейдут от слов к действиям. Давно пора
+3
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+3
Бразильцев спрашивают заслужил ли бразилец зм 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+1
0
+1
Ответ Dark.Babysitter
или Карвахаль
Да. Карвахаль тоже достоин.
+1
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Ответ ARAMIS777
Да. Карвахаль тоже достоин.
в разы, но не важно. дадут кому захотят
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Ответ Irakli Kan
в разы, но не важно. дадут кому захотят
К сожалению защитникам очень редко дают ЗМ.
За всю историю вручения ЗМ по пальцам одной руки можно перечесть такие случаи.
+1
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+1
Ответ иди поплачь
Нет, не заслужил. На кубке америки провалище. Карвахаль, Родри, Беллингем больше заслуживают
Билингем особенно лол
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Ответ ARAMIS777
К сожалению защитникам очень редко дают ЗМ. За всю историю вручения ЗМ по пальцам одной руки можно перечесть такие случаи.
да, это так. а в последнее время вообще дают по каким-то своим критерия, какие-то не понятные люди. меня лично это уже очень мало интересует
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Было бы круто дать ЗМ Карвахалю. Сломать тупую систему где все наяривают сугубо на атакующих игроков. Человек был олицетворением успеха в сборной/клубе и провёл шикарный финал ЛЧ
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Никак не Вин
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Никак не Вин
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Никак не Вин
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Ответ Homelander_666
1) Когда Копа успела стать значимым турниром при определении обладателя ЗМ? За неё давали награду только Месси (его провалы на Копе в предыдущие годы, когда брал ЗМ, не учитывались, почему-то) 2) Родри с бесславным вылетом в 1/4 ЛЧ и таким же поражением в финале кубка от МЮ Тен Хага - это, видимо, бесспорный ЗМ? Да и на Евро он не был лучшим в сборной. В ПО затащили Руис, Ямаль и Ольмо. Они как по игре, так и по оценкам были лучше "самого достойного кандидата на ЗМ" по версии комментаторов Спортса)
Приплёл так приплёл. А что нужно не учитывать Копу? Её не учитывали только в ру сегменте, да и в целом попытка обесценить этот турнир только для воинов клана Роналду/Месси, а так все понимают, что турнир значимый (хоть и менее престижный чем Евро). При чём я уверен если бы там Винисиус феерил, то ты бы наоборот писал вот Месси дали ЗМ Винсиусу ТЕМ БОЛЕЕ надо дать теперь ЗМ ) А как Винисиус провалил Копу, то сразу ненужный турнир и тд.

В целом неплохой сезон от Винисиуса, но Родри, Беллингем и Карвахаль были стабильнее. Кто-то из них и должен взять ЗМ. Какой-то прям сумасшедшей игры за клуб у него не было чтоб перекрыть выступление конкурентов. Пару игр в ЛЧ крутых, но и у Карвахаля были мощные выступления в ЛЧ)
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Ответ Irakli Kan
да, это так. а в последнее время вообще дают по каким-то своим критерия, какие-то не понятные люди. меня лично это уже очень мало интересует
Есть такое.
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Ответ Артём Р .
Действительно,Виниссиус лучший! Никто, ни Белингем, ни Мбаппе ни другие, не показали тот футбол,который продемонстрировал Винисиус. Он лучший и играет в лучшей команде Мира на сегодня!
Ты чего, вини не играет в спартаке...
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Ответ Иван Иванов
провалище ли? 2 гола в трёх матчах, в плей-офф вылетели когда он был дисквалифицирован. Средний по уровню турнир игрока в слабой по выступлению сборной.
Согласен, его специально дисквалифицировали и не дали пенальти: потом извинились, конечно, но бразилы без него даже в серии пенальти обделались 🤦🏻
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Ответ иди поплачь
Нет, не заслужил. На кубке америки провалище. Карвахаль, Родри, Беллингем больше заслуживают
провалище? а ниче что он не играл в матче с колумбией)
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Ответ SPAIN 2010
Карвахаль, Родри поддерживаю Беллингем тоже не блистал на Евро
Джуд единственный, кто хоть как то пытался расшевелить этот муравейник
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Родри - заслужил получить ЗМ. Феноменальный футболист
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Мал ещё.. Губу пусть закатает.. Хе..
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