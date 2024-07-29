Ассунсао о «Золотом мяче» для Винисиуса: «Заслужил. Он достиг огромного прогресса. Игра за «Реал», который почти всегда побеждает, помогла ему»
Маркос Ассунсао считает, что Винисиус Жуниор заслуживает получить «Золотой мяч».
– Винисиус заслуживает «Золотой мяч»?
– Да. Ему только что исполнилось 24 года, и его прогресс был огромным, как на индивидуальном уровне, так и на командном уровне. Очевидно, ему помогло то, что он играет в такой команде, как «Реал Мадрид», которая почти всегда выигрывает.
Он должен быть примером для Эндрика. Он прибыл, прошел адаптацию, интегрировался в культуру страны и клуба и узнал о победном духе команды и ее игроков.
Это путь, которому должен следовать Эндрик. Винисиус должен быть для него ориентиром, – сказал бывший полузащитник «Ромы», «Бетиса» и сборной Бразилии.
Беллингем – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 14-й, Нико Уильямс – 15-й, Месси – 16-й
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Карвахаль, Родри, Беллингем больше заслуживают
Беллингем тоже не блистал на Евро
За всю историю вручения ЗМ по пальцам одной руки можно перечесть такие случаи.
В целом неплохой сезон от Винисиуса, но Родри, Беллингем и Карвахаль были стабильнее. Кто-то из них и должен взять ЗМ. Какой-то прям сумасшедшей игры за клуб у него не было чтоб перекрыть выступление конкурентов. Пару игр в ЛЧ крутых, но и у Карвахаля были мощные выступления в ЛЧ)