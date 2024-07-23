«Беллингем должен получить «Золотой мяч». Как Винисиус может быть выше? Он не очень удачно выступил на Кубке Америки, а Джуд сыграл в финале Евро». Никол об англичанине

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кубок Америки Золотой мяч Евро-2024 Стив Никол Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Стив Никол назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч».

«Беллингем должен выиграть «Золотой мяч». Как Вини может быть выше него в списке фаворитов?

Винисиус не очень удачно выступил на Кубке Америки и был дисквалифицирован. Джуд, напомню, сыграл в финале Евро», – сказал бывший игрок «Ливерпуля Стив Никол в интервью ESPN.

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112 комментариев
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Сырой Беллингем еще для ЗМ, вторую часть сезона в Реале и потом на Евро провел не на топ-уровне, Винисиус же за сборную будто бы еще и не начинал играть, статистика в сборной на нуле. По итогу Родри и Карвахаль самые достойные кандидаты на получение ЗМ.
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Пожалуй первый год за много лет когда нет и близко хоть какого то явного претендента.
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Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Главное, чтобы ты с oднoклаccниками не забывал))
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Ну, если речь идет о сборных, ему бы вспомнить, что Родри этот самый финал выиграл
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Ответ Аврал
Пожалуй первый год за много лет когда нет и близко хоть какого то явного претендента.
Недавно же уже было такое, но дали Месси по привычке.
+45
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Ответ Green grass
Сидя на скамейке? Именно после его ухода Испания заиграла)
А сел он на скамейку из за того, что играл плохо или все таки из за травмы?)
Играй Родри во втором тайме, вряд ли результат был бы другим, но этого мы не узнаем.
Почему ориентироваться только на финал, весь турнир Родри провел на высшем уровне, вся игра строилась через него, и в клубе то же самое, но помним только тайм, который он пропустил?
+17
-3
+14
Ответ Папа Футбола
Сырой Беллингем еще для ЗМ, вторую часть сезона в Реале и потом на Евро провел не на топ-уровне, Винисиус же за сборную будто бы еще и не начинал играть, статистика в сборной на нуле. По итогу Родри и Карвахаль самые достойные кандидаты на получение ЗМ.
пускай Карвахаль получит
реально все выиграл+защитники давно не получали
но и Родри тоже достоин
+25
-12
+13
В итоге ЗМ получит Родри.
+21
-12
+9
Ответ Green grass
Что за глупость. Джуд тащил как мог эту мертвую и безыдейную команду. Отличный евро провел
ты перепутал. того парня справа зовут не беллингем, а сака. а беллингем - это который по часу на поле не появлялся. курил где-то с кейном, видимо.
+12
-5
+7
Беллингем был очень сырым на ЕВРО, так что ЗМ мимо
Такой год, что нет вообще явно претендента
+9
-4
+5
Ответ natetinain
ты перепутал. того парня справа зовут не беллингем, а сака. а беллингем - это который по часу на поле не появлялся. курил где-то с кейном, видимо.
2 победных гола, в том числа спасительный Словакии через себя на 95 минуте в плей офф + ассист в финале = не появлялся на поле

Беллингем конечно не феерил на Евро, но сказать, что он провалился может только ригоберка и его братья по разуму
+7
-2
+5
Ответ BaldFraud
Недавно же уже было такое, но дали Месси по привычке.
Привычка наблюдать за игрой в футбол? Тут согласен. Почему-то Винисус про неё забыл. А Беллингем слишком рано возомнил о себе много лишнего. Ему бы хотя бы 2-3 сезона для начала провести стабильных
+18
-13
+5
В итоге дадут Ямалю за то что ему 17 лет.
+6
-3
+3
Джудик не тянет на ЗМ. Пиар машина работает на него усердно, но нет
Пусть хоть раз в полуфинале или финале евро сыграет ( сарказм )
+7
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+3
Родри был достоин в прошлом году, когда забил победный гол в финале Лиги чемпионов. А в этом сезоне Манчестер сити проиграл три из четырех турниров, при этом в его составе были более яркие по сезону, чем Родри игроки - Холланд и Фоден. Справедливо было бы отдать Данни Карвахалю - Ла Лига, Лига чемпионов с победным голом в финале и чемпионат Европы - выиграны, причëм Лига чемпионов - шестая.
+7
-4
+3
Ответ Папа Футбола
Сырой Беллингем еще для ЗМ, вторую часть сезона в Реале и потом на Евро провел не на топ-уровне, Винисиус же за сборную будто бы еще и не начинал играть, статистика в сборной на нуле. По итогу Родри и Карвахаль самые достойные кандидаты на получение ЗМ.
абсурдное заявление.. то что он не забивал в каждой игре, не говорит что он не играл на топ уровне, ало.. когда Винисиус вернулся после травмы Анчелотти поменял схему и Беллингем перестал играть в той роли, в которой играл до этого

в этой мертворождённой(в плане атаки) сборной у всех голевая статистика слабая, собственно Беллингем как раз был откровенно лучшим на фоне всех остальных
+2
0
+2
Ответ Alexander Nikitin
Родри был достоин в прошлом году, когда забил победный гол в финале Лиги чемпионов. А в этом сезоне Манчестер сити проиграл три из четырех турниров, при этом в его составе были более яркие по сезону, чем Родри игроки - Холланд и Фоден. Справедливо было бы отдать Данни Карвахалю - Ла Лига, Лига чемпионов с победным голом в финале и чемпионат Европы - выиграны, причëм Лига чемпионов - шестая.
Холанд был более ярким в сезон требла, когда забил 50+ во всех и 36 в АПЛ. Поэтому год назад Родри рассматривали максимум в топ-3, ибо нельзя было проигнорировать форму и статистику Холанда. Сейчас у норвежца всего 5 голов соперникам по топ-6, а сдержать его может половина команд АПЛ.
Убери КДБ, Фодена или Холанда — с Сити ничего не случится, но без Родри команда сразу проигрывает. Все 3 поражения в АПЛ случились, пока Родри отбывал дисквалификации.
+3
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+2
Ну дошёл до финала и что? В таком случае можно смело отдать приз любому игроку сборной Испании. Они размазали эту доковылявшую до финала Англию. И что на ЧЕ показал Джуд?
+4
-2
+2
По хорошему, оба его не застуживают. Беллингем вторую часть сезона просто провалил, у винисиуса максимум 3-4 матча на топ уровне. Он даже будучи нападающим умудрился уступить в результативности полузащитнику Джуду, провалившему половину сезона. Карвахаль - должен победить и не победит. Скорее всего бразильской истеричке дадут. Заслужил Карвахаль, лучший футболист мира уже несколько лет - Мбаппе, а мяч получит посол ООН
+6
-4
+2
Ответ Папа Футбола
Сырой Беллингем еще для ЗМ, вторую часть сезона в Реале и потом на Евро провел не на топ-уровне, Винисиус же за сборную будто бы еще и не начинал играть, статистика в сборной на нуле. По итогу Родри и Карвахаль самые достойные кандидаты на получение ЗМ.
Какой Карвахаль? Успокойтесь!
+6
-4
+2
- А Родри? - спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.

- За что же Родри? - завизжал Паниковский. - Это грабеж! Я не знаю никакого Родри!
+8
-6
+2
Ответ OldRedWhite
А кто же тогда ? Я бы отдал Месси ! Во-первых дань традициям и стабильность . Во-вторых нельзя раскачивать лодку !
У меня на фамилию аргентинца уже аллергия,уж извините.
Уважаю здоровый сарказм!
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Ответ Bayern2004
Приветствую! :-) Ну в принципе да,10 стран-членов КОНМЕБОЛ и 2 приглашенных участника из зоны КОНКАКАФ. Просто сравнивать эти 2 турнира довольно сложно,как по срокам проведения,так и количества участников. Кубок Африканских Наций(он же Кубок Африки) 54 участника(24 в основной сетке),да и проводится каждые 2 года. Как по мне,ни тот,ни другой не заслуживают "ЗМ".
А кто же тогда ?
Я бы отдал Месси !
Во-первых дань традициям и стабильность .
Во-вторых нельзя раскачивать лодку !
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Привет ! Может хоть Вы по старой дружбе объясните что это за соревнования такие Кубок Америки ? Это как Кубок Африки , только его в Америке играют ?
Приветствую! :-)
Ну в принципе да,10 стран-членов КОНМЕБОЛ и 2 приглашенных участника из зоны КОНКАКАФ.
Просто сравнивать эти 2 турнира довольно сложно,как по срокам проведения,так и количества участников.
Кубок Африканских Наций(он же Кубок Африки) 54 участника(24 в основной сетке),да и проводится каждые 2 года.
Как по мне,ни тот,ни другой не заслуживают "ЗМ".
+1
0
+1
Ответ akaAzazello
Атакующий полузащитник Беллингем лучший на Евро по отборам/перехватам (как и в Мадриде во 2й половине сезона, где тренер поменял его позицию) - и вы называете это не топ-уровнем? PS: Он опредил на Евро в т.ч. и Родри - оборонительного полузащитника - по этим не важным для атакующего полузащитника показателям.
Согласен ЗМ должен быть у Беллингема, он однозначно лучший футболист сейчас! Смотреть за его игрой одно удовольствие, Вини однообразен, Карвахаль и Родри да, трудяги, но точно не то.
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Ответ ARAMIS777
В итоге ЗМ получит Родри.
Надеемся 🙏
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+1
Ответ Bayern2004
Рост Беллингема 1,86 м, Винисиуса 1,76 м. Винисиус не может быть выше. Факт.
Привет !
Может хоть Вы по старой дружбе объясните что это за соревнования такие Кубок Америки ?
Это как Кубок Африки , только его в Америке играют ?
+1
0
+1
Ответ Bayern2004
У меня на фамилию аргентинца уже аллергия,уж извините. Уважаю здоровый сарказм!
Согласен , тут уже у меня сарказм нездоровый )))
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Рост Беллингема 1,86 м, Винисиуса 1,76 м.
Винисиус не может быть выше.
Факт.
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А Карвахаль выиграл ЛаЛигу, ЛЧ и Евро. Может о больше заслужил, чем Беллингем и Винисиус?
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