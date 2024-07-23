«Беллингем должен получить «Золотой мяч». Как Винисиус может быть выше? Он не очень удачно выступил на Кубке Америки, а Джуд сыграл в финале Евро». Никол об англичанине
Стив Никол назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч».
«Беллингем должен выиграть «Золотой мяч». Как Вини может быть выше него в списке фаворитов?
Винисиус не очень удачно выступил на Кубке Америки и был дисквалифицирован. Джуд, напомню, сыграл в финале Евро», – сказал бывший игрок «Ливерпуля Стив Никол в интервью ESPN.
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Играй Родри во втором тайме, вряд ли результат был бы другим, но этого мы не узнаем.
Почему ориентироваться только на финал, весь турнир Родри провел на высшем уровне, вся игра строилась через него, и в клубе то же самое, но помним только тайм, который он пропустил?
реально все выиграл+защитники давно не получали
но и Родри тоже достоин
Такой год, что нет вообще явно претендента
Беллингем конечно не феерил на Евро, но сказать, что он провалился может только ригоберка и его братья по разуму
Пусть хоть раз в полуфинале или финале евро сыграет ( сарказм )
в этой мертворождённой(в плане атаки) сборной у всех голевая статистика слабая, собственно Беллингем как раз был откровенно лучшим на фоне всех остальных
Убери КДБ, Фодена или Холанда — с Сити ничего не случится, но без Родри команда сразу проигрывает. Все 3 поражения в АПЛ случились, пока Родри отбывал дисквалификации.
- За что же Родри? - завизжал Паниковский. - Это грабеж! Я не знаю никакого Родри!
Уважаю здоровый сарказм!
Я бы отдал Месси !
Во-первых дань традициям и стабильность .
Во-вторых нельзя раскачивать лодку !
Ну в принципе да,10 стран-членов КОНМЕБОЛ и 2 приглашенных участника из зоны КОНКАКАФ.
Просто сравнивать эти 2 турнира довольно сложно,как по срокам проведения,так и количества участников.
Кубок Африканских Наций(он же Кубок Африки) 54 участника(24 в основной сетке),да и проводится каждые 2 года.
Как по мне,ни тот,ни другой не заслуживают "ЗМ".
Может хоть Вы по старой дружбе объясните что это за соревнования такие Кубок Америки ?
Это как Кубок Африки , только его в Америке играют ?
Винисиус не может быть выше.
Факт.