«Беллингем должен получить «Золотой мяч». Как Винисиус может быть выше? Он не очень удачно выступил на Кубке Америки, а Джуд сыграл в финале Евро». Никол об англичанине

Стив Никол назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч».

« должен выиграть «Золотой мяч». Как Вини может быть выше него в списке фаворитов?

не очень удачно выступил на Кубке Америки и был дисквалифицирован. Джуд, напомню, сыграл в финале », – сказал бывший игрок «Ливерпуля Стив Никол в интервью ESPN.

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