Винисиус влияет на потенциальных новичков «Реала». Он общался с Беллингемом, Мбаппе, Эндриком, Дэвисом

Винисиус Жуниор убеждает потенциальных новичков «Реала» присоединиться к клубу.

Как сообщает As, бразильский вингер является «неофициальным агентом» мадридского клуба.

Влияние Винисиуса помогло « » осуществить некоторые из последних крупных трансферов – в частности, бразилец общался с , и , убеждая их присоединиться к мадридскому клубу.

Отмечается, что Винисиус также общается с защитником «Баварии» , к которому «Реал» проявляет интерес.

Килиан Мбаппе: «Винисиус и французы «Реала» звали меня. Вини говорил, что мы будем играть вместе»