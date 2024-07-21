Винисиус влияет на потенциальных новичков «Реала». Он общался с Беллингемом, Мбаппе, Эндриком, Дэвисом
Винисиус Жуниор убеждает потенциальных новичков «Реала» присоединиться к клубу.
Как сообщает As, бразильский вингер является «неофициальным агентом» мадридского клуба.
Влияние Винисиуса помогло «Реалу» осуществить некоторые из последних крупных трансферов – в частности, бразилец общался с Джудом Беллингемом, Эндриком и Килианом Мбаппе, убеждая их присоединиться к мадридскому клубу.
Отмечается, что Винисиус также общается с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, к которому «Реал» проявляет интерес.
Килиан Мбаппе: «Винисиус и французы «Реала» звали меня. Вини говорил, что мы будем играть вместе»
https://www.sports.ru/football/1078662863.html?ysclid=lyvl3op6jd983158705
И никогда с ним рядом не стоял и не будет стоять.
Потому что , это небо и земля.
А вы мечтайте, что вам ещё остаётся делать
А так мне вас проста жалко
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ахахахахахахаха)))
Или кроме ЛЧ трофеев больше не существует?
4 гола за 30 матчей в сборной - это вообще уровень нападающих Лихтенштейна.
Натыкал пару результативных передач и голов в ЛЧ на контратаках, так как бегунок и это золотой мяч? Лучше уже отдайте этот мяч какому-нибудь Начо.
Испанцы и без него выиграли финал евро
Кстати,в том матче Беллингем нормально отвозил ситявого мешка,что на второй тайм брусок даж не вышел)
Реал умеет считать деньги (хотя плохие трансферы тоже были - Азар, Йович), в отличии от клубов, которые покупают Антони за 95, Лукаку за 112, Пепе за 80, Коло-Муани за 95 и т.д. Реал топовой провёл перестройку состава, попутно выиграв кучу трофеев, а ты и дальше кайфуй от мемных трансферов "конкурентоспособных клубов")
>1 поражение за последние 80 матчей в сборной и клубе
Вот так люди футбол понимают.