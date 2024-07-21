Винисиус влияет на потенциальных новичков «Реала». Он общался с Беллингемом, Мбаппе, Эндриком, Дэвисом

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Эндрик Футбол

Винисиус Жуниор убеждает потенциальных новичков «Реала» присоединиться к клубу.

Как сообщает As, бразильский вингер является «неофициальным агентом» мадридского клуба.

Влияние Винисиуса помогло «Реалу» осуществить некоторые из последних крупных трансферов – в частности, бразилец общался с Джудом Беллингемом, Эндриком и Килианом Мбаппе, убеждая их присоединиться к мадридскому клубу.

Отмечается, что Винисиус также общается с защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, к которому «Реал» проявляет интерес.

Килиан Мбаппе: «Винисиус и французы «Реала» звали меня. Вини говорил, что мы будем играть вместе»

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52 комментария
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в Барсе сто лет так делают

https://www.sports.ru/football/1078662863.html?ysclid=lyvl3op6jd983158705
+24
-6
+18
Ответ войд
Получается всех топов тащит в Реал На пару с Беллингемом разыграют ЗМ)
Он только им пишет, что рад был бы видеть их в команде. А теневые герои всех сделок Хосе Анхель Санчес и Джуни Калафат, который не только прекрасный главный скаут, но еще и отличный переговорщик.
+17
-5
+12
Команда по спасению от расизма
+17
-9
+8
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
🤡🤡🤡
+11
-6
+5
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Ему до него как до луны!
И никогда с ним рядом не стоял и не будет стоять.
Потому что , это небо и земля.
А вы мечтайте, что вам ещё остаётся делать
А так мне вас проста жалко
+14
-9
+5
Ответ Konvicted
в Барсе сто лет так делают https://www.sports.ru/football/1078662863.html?ysclid=lyvl3op6jd983158705
😂😂😂
+5
0
+5
А почему он с белыми не общается? Это расизм.
+3
0
+3
Ответ Я Гражданин Мира
Ему до него как до луны! И никогда с ним рядом не стоял и не будет стоять. Потому что , это небо и земля. А вы мечтайте, что вам ещё остаётся делать А так мне вас проста жалко
Винисиус и Месси сделали по 12 ассистов в матчах плей-офф этого соревнования, однако аргентинскому нападающему понадобилось на это 79 игр, в то время как вингер «сливочных» достиг такого же показателя за 22 встречи.
------
ахахахахахахаха)))
+10
-8
+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Винисиус и Месси сделали по 12 ассистов в матчах плей-офф этого соревнования, однако аргентинскому нападающему понадобилось на это 79 игр, в то время как вингер «сливочных» достиг такого же показателя за 22 встречи. ------ ахахахахахахаха)))
сколько там у борца с расизмом голов за сборную?
+2
0
+2
Следущая новость :"Винни Дж. уговорил Пяточка перейти в Мадридский "Хамон".
+1
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+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Так вроде бы потеряшка в ЛЧ это как раз португальская клубничка после Реала. Причем потеряшка с командами уровня Порту, Аякса, Лиона 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Karl Franz F. Brandt
У них на Йоро и Калафьори денег не было, какой Дэвис. ’Реал’ превращается в ’Барсу’. Два нищеброда, выезжающие за счёт своего имени. Но другим клубам (и игрокам тоже) недостаточно только имени. ’Реал’ хоть что-то выигрывает, Барса только кубок Гампера каждый год. Страшно смотреть, во что превращается Примера. Она совершенно неконкурентноспособна скоро будет. Денег у клубов практически нет. Посмотрите на покупки британцев, немецких клубов, ПСЖ, СА.
Ты не в курсе, что Барса год назад Ла Лигу выиграла? А за последние 10 сезонов, Барса выиграла 5 раз чемпионат, больше ,чем кто либо другой.
Или кроме ЛЧ трофеев больше не существует?
+4
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+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
это тот тащер, который не смог пройти даже в полуфинал Копы? тот, который больше валяется на поле и разговаривает?
+1
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+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Винисиус и Месси сделали по 12 ассистов в матчах плей-офф этого соревнования, однако аргентинскому нападающему понадобилось на это 79 игр, в то время как вингер «сливочных» достиг такого же показателя за 22 встречи. ------ ахахахахахахаха)))
Стата бразильского бруса даже до статы пикового Стерлинга не дотягивает.
4 гола за 30 матчей в сборной - это вообще уровень нападающих Лихтенштейна.

Натыкал пару результативных передач и голов в ЛЧ на контратаках, так как бегунок и это золотой мяч? Лучше уже отдайте этот мяч какому-нибудь Начо.
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Ответ Kanye East_1116222356
Сам Вини тоже любит нашу барсу поматросить) какая-то девушка лёгкого поведения
Три палки за тайм это было сильно)))
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Ответ Cearvm
Мбаппе ведь еще несколько лет назад хотел в Реал, о чем тут речь? Могу поверить только с Эндриком, какой-то пиар перед ЗМ.
Винисиус налаживает контакты с потенциальными новичками и рассказывает им о клубе от лица игрока. Многие так делают. Что здесь непонятного? Мбаппе, Эндрик и Джуд никогда не скрывали, что Винисиус поддерживал с ними контакт перед переходами в Реал.
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Ответ Timur_A
Золотой мяч, всё равно, получит Родри. Надо было не общаться, а Копу выигрывать.
Родри сильно распиарен
Испанцы и без него выиграли финал евро
Кстати,в том матче Беллингем нормально отвозил ситявого мешка,что на второй тайм брусок даж не вышел)
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Ответ Timur_A
Золотой мяч, всё равно, получит Родри. Надо было не общаться, а Копу выигрывать.
Не получит, не смеши. Искусственно нагнетают, чтобы создать хоть какую-нибудь интригу, которой нет))
0
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0
Ответ Karl Franz F. Brandt
У них на Йоро и Калафьори денег не было, какой Дэвис. ’Реал’ превращается в ’Барсу’. Два нищеброда, выезжающие за счёт своего имени. Но другим клубам (и игрокам тоже) недостаточно только имени. ’Реал’ хоть что-то выигрывает, Барса только кубок Гампера каждый год. Страшно смотреть, во что превращается Примера. Она совершенно неконкурентноспособна скоро будет. Денег у клубов практически нет. Посмотрите на покупки британцев, немецких клубов, ПСЖ, СА.
Калафьори? Реал даже не собирался его покупать, это был вброс от итальянцев. А за Йоро не хотели переплачивать. 60+ млн с годом контракта он не стоит. МЮ привык к тому, что их разводят на деньги, а Реал не собирается прогибаться под менее статусные клубы. Но ты и дальше думай, что Реал - нищеброд, который, правда, год назад купил Беллингема за 100+, потому что парень стоил этих денег.
Реал умеет считать деньги (хотя плохие трансферы тоже были - Азар, Йович), в отличии от клубов, которые покупают Антони за 95, Лукаку за 112, Пепе за 80, Коло-Муани за 95 и т.д. Реал топовой провёл перестройку состава, попутно выиграв кучу трофеев, а ты и дальше кайфуй от мемных трансферов "конкурентоспособных клубов")
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Ответ войд
Родри сильно распиарен Испанцы и без него выиграли финал евро Кстати,в том матче Беллингем нормально отвозил ситявого мешка,что на второй тайм брусок даж не вышел)
Просто в таджикской Какалонии думают, что если Родри тренирует Гвардиола, то он автоматически имеет отношение к Барсе. Очень удобно одновременно болеть за Барсу, Сити, ПСГ и Майами
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Ответ Timur_A
Золотой мяч, всё равно, получит Родри. Надо было не общаться, а Копу выигрывать.
Букмекеры так не считают) А Копа настолько важный турнир, что про неё говорили только из-за отвратительной организации. Я понимаю, что у фанов Месси после ЗМ 21 года Копа стала важным турниром, но давайте будем реалистами - Кубок Америки оказал влияние на ЗМ только после победы Месси. Ни до, ни после данный турнир не имел такого значения.
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Ответ войд
Родри сильно распиарен Испанцы и без него выиграли финал евро Кстати,в том матче Беллингем нормально отвозил ситявого мешка,что на второй тайм брусок даж не вышел)
>Родри сильно распиарен
>1 поражение за последние 80 матчей в сборной и клубе

Вот так люди футбол понимают.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Ты не признаёшь рычажную историю нашего Реала? Кто дёргал рычаги для Зидана и Фиго?)
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Ответ Tristan...
Скоро и Криша обойдёт, у которого рекорд по матчам. Готовься, рычагист
Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Винисиус и Месси сделали по 12 ассистов в матчах плей-офф этого соревнования, однако аргентинскому нападающему понадобилось на это 79 игр, в то время как вингер «сливочных» достиг такого же показателя за 22 встречи. ------ ахахахахахахаха)))
Скоро и Криша обойдёт, у которого рекорд по матчам. Готовься, рычагист
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Ответ василий иванов
это тот тащер, который не смог пройти даже в полуфинал Копы? тот, который больше валяется на поле и разговаривает?
Это тот тащер, который кинул барселоне 3 палки за тайм.
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Вот вы тут зря смеётесь. В своё время Винисиус приводил в Реал Криша, Зидана, Роналдо, Ди Стефано
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Собирает афродесант:))
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Одни черные.
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Борец с расизмом , пообщался только с чернышами?
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