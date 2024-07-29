КДК не будет рассматривать поведение Тикнизяна после матча с «Динамо». Защитник «Локо» сказал журналисту, что он «ведет себя как дурачок»
КДК не будет рассматривать конфликт Наира Тикнизяна с журналистом.
После матча между «Динамо» и «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре Мир РПЛ защитник железнодорожников повздорил с журналистом «Известий» Алексеем Фоминым: «Ведешь себя как дурачок. Тычешь мне камерой в лицо – думаешь, меня выведешь? Уважительно относись к нам, футболистам».
Инсайдер Иван Карпов отметил, что журналист у выхода из микст-зоны крикнул Тикнизяну: «Это дверь в «Спартак». Ранее появилась информация об интересе красно-белых к игроку «Локомотива».
«КДК не будет рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста. Записи об этом нет в рапорте», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Ближайшее заседание КДК РФС пройдет в четверг.
Таких надо лишать аккредитации при РПЛ.
К сожалению, это уже тенденция.
Хочу заметить, что этим своим комментарием я не оправдываю Тикнизяна.
Казанцы, подводите!..
Этому помоечнику который тыкал Тикнизяну в лицо телефоном надо аккредитацию аннулировать, вот это да. А рассматривать слова Тикнизяна нет смысла.
Журналист действительно тот,как его назвал Тикнизян
Но мог быть тактичнее, я об этом.