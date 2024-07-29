КДК не будет рассматривать поведение Тикнизяна после матча с «Динамо». Защитник «Локо» сказал журналисту, что он «ведет себя как дурачок»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва КДК РФС Артур Григорьянц Наир Тикнизян Р-Спорт Футбол

КДК не будет рассматривать конфликт Наира Тикнизяна с журналистом.

После матча между «Динамо» и «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре Мир РПЛ защитник железнодорожников повздорил с журналистом «Известий» Алексеем Фоминым: «Ведешь себя как дурачок. Тычешь мне камерой в лицо – думаешь, меня выведешь? Уважительно относись к нам, футболистам».

Инсайдер Иван Карпов отметил, что журналист у выхода из микст-зоны крикнул Тикнизяну: «Это дверь в «Спартак». Ранее появилась информация об интересе красно-белых к игроку «Локомотива».

«КДК не будет рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста. Записи об этом нет в рапорте», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Ближайшее заседание КДК РФС пройдет в четверг.

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27 комментариев
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Кстати, а не хочет ли КДК рассмотреть действия журналиста, который откровенно и однозначно провоцировал футболиста? Был бы очень полезный прецедент
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Журналист-провокатор.
Таких надо лишать аккредитации при РПЛ.
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Ответ Ебздрогыч
Кстати, а не хочет ли КДК рассмотреть действия журналиста, который откровенно и однозначно провоцировал футболиста? Был бы очень полезный прецедент
Да забрать у помоечника аккредитацию на матчи РПЛ и все. Даже особо рассматривать дело не надо, итак очевидно, что помоечник, который журналистом даже не является, виновен.
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Ответ ARAMIS777
Сейчас многие журналисты ведут себя как дурачки. К сожалению, это уже тенденция. Хочу заметить, что этим своим комментарием я не оправдываю Тикнизяна.
Оправдывать в чем?Или человек не может сказать все что думает о прыгающем дурачке?
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Сейчас многие журналисты ведут себя как дурачки.
К сожалению, это уже тенденция.
Хочу заметить, что этим своим комментарием я не оправдываю Тикнизяна.
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Тикнизян правильно сказал, но КДК в очередной раз ведете себя как этот журналист, бюрократия простив здравого смысла
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Так, погодите. А что, КДК не будет рассматривать кричалку "Зенит - позор российского футбола"?!
Казанцы, подводите!..
+8
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Ты тычешь мне камерой в лицо, но делаешь это без уважения!😎
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Правильно, на правду тратить время не надо.

Этому помоечнику который тыкал Тикнизяну в лицо телефоном надо аккредитацию аннулировать, вот это да. А рассматривать слова Тикнизяна нет смысла.
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"Инсайдер Иван Карпов отметил, что журналист у выхода из микст-зоны крикнул Тикнизяну: «Это дверь в «Спартак»"
Журналист действительно тот,как его назвал Тикнизян
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Ответ Kerghoodoo
Так, погодите. А что, КДК не будет рассматривать кричалку "Зенит - позор российского футбола"?! Казанцы, подводите!..
Так это база общеизвестная, все равно что первоклассника за 2+2=4 наказать
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Ответ Pertinax Gandi
Ну и правильно. Это абсурд, рассматривать высказывание в подтрибунке.
Ну, это не помешало в прошлом сезоне рассмотреть эпизод аж на парковке с Дзюбой😅
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Ответ Александр Охотко
Оправдывать в чем?Или человек не может сказать все что думает о прыгающем дурачке?
Александр, он всё правильно сказал.
Но мог быть тактичнее, я об этом.
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Ответ Алешка Терминатор
Я хочу потужно выйграть Мальмё и позорно уступить Брюгге, не какой-то там Спартак, добавил Тинкизян
Слить дома АЕКу и Санкт-Галлену куда почётнее)
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провокатор...хотел словить хайп...
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Умный журналист так себя вести не станет.
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Про дверь в зенит этот дурачок задавал вопрос глушенкову?
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в связи с выкриками болельщиков ЗПРФ в четверг на заседании КДК будет рассмотрен вопрос об исключении З из соревнований, проводимых под эгидой РФС
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Ну хоть что-то они НЕ будут рассматривать
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"Записи об этом нет в рапорте" то есть если бы была об этом запись в рапорте, Тикнизяна еще и наказали бы за то, что этот хмырь его провоцировал?!
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Последнее время эти журналисты-комментаторы показывают какие они не далекие. Ведут себя как быдло или задают глупые вопросы провоцируя человека,
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Ну и правильно. Это абсурд, рассматривать высказывание в подтрибунке.
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Так то по факту все разложил
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Пусть болелы кричат : Зеныт не Позор Российского футбола ))) Будет прикольно ))
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