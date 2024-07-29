КДК не будет рассматривать поведение Тикнизяна после матча с «Динамо». Защитник «Локо» сказал журналисту, что он «ведет себя как дурачок»

КДК не будет рассматривать конфликт Наира Тикнизяна с журналистом.

После матча между « » и « » (3:1) во 2-м туре Мир защитник железнодорожников повздорил с журналистом «Известий» Алексеем Фоминым: «Ведешь себя как дурачок. Тычешь мне камерой в лицо – думаешь, меня выведешь? Уважительно относись к нам, футболистам».

Инсайдер Иван Карпов отметил, что журналист у выхода из микст-зоны крикнул : «Это дверь в « ». Ранее появилась информация об интересе красно-белых к игроку «Локомотива».

«КДК не будет рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста. Записи об этом нет в рапорте», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Ближайшее заседание КДК РФС пройдет в четверг.