Тикнизян – журналисту: «Ведешь себя как дурачок. Тычешь мне камерой в лицо – думаешь, меня выведешь? Уважительно относись к нам, футболистам»
Наир Тикнизян призвал журналиста «Известий» Алексея Фомина быть уважительнее.
Инсайдер Иван Карпов отмечает, что работник СМИ у выхода из микст-зоны крикнул игроку «Локомотива»: «Это дверь в «Спартак».
«Веди себя достойно. Ты тычешь сейчас мне камерой в лицо. Ты думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно.
Ты здесь находишься, уважительно относись к нам, футболистам, тем более после поражения.
Я тебе отвечал очень много раз, между прочим, ты себя ведешь сейчас как дурачок», – ответил защитник после игры с «Динамо» (1:3).
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Я про журналиста))