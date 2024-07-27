Тикнизян – журналисту: «Ведешь себя как дурачок. Тычешь мне камерой в лицо – думаешь, меня выведешь? Уважительно относись к нам, футболистам»

Наир Тикнизян призвал журналиста «Известий» Алексея Фомина быть уважительнее.

Инсайдер Иван Карпов отмечает, что работник СМИ у выхода из микст-зоны крикнул игроку « »: «Это дверь в « ».

«Веди себя достойно. Ты тычешь сейчас мне камерой в лицо. Ты думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно.

Ты здесь находишься, уважительно относись к нам, футболистам, тем более после поражения.

Я тебе отвечал очень много раз, между прочим, ты себя ведешь сейчас как дурачок», – ответил защитник после игры с « » (1:3).

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