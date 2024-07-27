Тикнизян – журналисту: «Ведешь себя как дурачок. Тычешь мне камерой в лицо – думаешь, меня выведешь? Уважительно относись к нам, футболистам»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян призвал журналиста «Известий» Алексея Фомина быть уважительнее.

Инсайдер Иван Карпов отмечает, что работник СМИ у выхода из микст-зоны крикнул игроку «Локомотива»: «Это дверь в «Спартак».

«Веди себя достойно. Ты тычешь сейчас мне камерой в лицо. Ты думаешь, ты меня выведешь? Веди себя достойно.

Ты здесь находишься, уважительно относись к нам, футболистам, тем более после поражения.

Я тебе отвечал очень много раз, между прочим, ты себя ведешь сейчас как дурачок», – ответил защитник после игры с «Динамо» (1:3).

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60 комментариев
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Наир все правильно сделал, эти пьяные или малолетние горе телеграм-хайпожоры уже надоели, честное слово!
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судя по вопросам, этот товарищ такой же журналист, как генич комментатор
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Мерзкий тип.
Я про журналиста))
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По заголовку подумал, что Тикнизян оборзел и захотел на него наехать. После прочтения поста вопросов не осталось
+76
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И в правду некрасиво
+26
-2
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журналист - вторая из древнейших профессий, впрочем, она недалека от первой древнейшей профессии.
+25
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+21
Ответ Michael Sh
судя по вопросам, этот товарищ такой же журналист, как генич комментатор
Шнякин
+22
-3
+19
по факту
+18
-1
+17
Этот "журналист" также повздорил с охраной «Зенита» в своё время. Бегал в запрещённых местах стадиона и выцеплял футболистов, чтобы взять интервью.
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Ответ Антон Bratishchev
Шнякин
Оба днари
+18
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+15
Симпатии всецело на стороне Тикнязина. По "я тебе отвечал не раз" понятно, что поп Гапон от СМИ не впервые провоцирует.
+12
0
+12
Ой молодчага Тикнизян! Так эту шатию! Совсем охамели!
+12
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+11
Ответ горбатый видеосудья
спортс и этот.... журналист - одних убеждений
одной ориентации будем объективны
+15
-4
+11
Всё правильно, пора уже вносить в регламент штрафы для журналистов. Футболист обязан в перерыве, обязан после матча, но ради чего? Да, шоу должно быть, но при таких специалистах это разве Шоу?
+7
-1
+6
Ответ Болельщик Биатлона
а причем тут Тикнизян, как он к футболистам относится?
Лучше биатлон смотри
+11
-6
+5
Ответ Greenwhite
Комментарий скрыт
Вы неправильно понимаете.
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Ответ Андрей Савин
Журналист работает под Шнякина!!!
Под засранца журавеля
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Ответ Артемий Батищев
По заголовку подумал, что Тикнизян оборзел и захотел на него наехать. После прочтения поста вопросов не осталось
спортс и этот.... журналист - одних убеждений
+8
-4
+4
хорошо клоуном не назвал.
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0
+3
Ответ Антон Bratishchev
Шнякин
аксиома Эскобара
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Почему этих "журналистов" не лишают аккредитации? Попровокацииим помойным СМИ не применяют наказания? Или у нас можно только футболистов типа Безрукова за безобидные шутки наказывать? Одного такого "журналиста" наказать максимально строго, другие в следующий раз подумают, стоит ли такие идиотские реплики бросать ради провокации.
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Среди нынешних комментаторов и журналистов, дурачки преобладают
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Ответ Wiley Fox
Под засранца журавеля
Выделить некого.Почти все.Ниже плинтуса..
+4
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+3
Ответ Greenwhite
Комментарий скрыт
..журналистский бэдж это не некая индульгенция, освобождающая от любой ответственности. Необходимо соблюдать персональные границы. Бросать в спину человеку проигравшей команды подобные "остроты" - крайне дурной тон.
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Друзья, это не журналист плохая профессия. Это в профессии все меньше адекватных журналистов
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Если так всё и было, то молодец, с выдержкой
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правильно!!!
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Ответ Red Line
Оба днари
Согласен
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Банда шнякобладхаундов
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Ответ Артемий Батищев
По заголовку подумал, что Тикнизян оборзел и захотел на него наехать. После прочтения поста вопросов не осталось
Возможно потому, что вы сами с их наглостью еще не сталкивались. Тут главное не растерятся, взять ситуацию под контроль, пока эти твари тебя тепленьким не поимели. Какой-нибудь блогер сейчас в любой момент может выскочить, как черт из табакерки, со своими дурацкими вопросами.
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