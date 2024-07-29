Генич об игре «Краснодара» с Махачкалой: «Просто чудовищно. Печальное зрелище в первом тайме: ни движения, ни мысли, ни страсти»
Константин Генич раскритиковал игру «Краснодара» против «Динамо» Махачкала.
Матч 2-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:0.
«Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди [Смолова] на Кривцова – и все. Печальное зрелище в первом тайме», – написал комментатор.
Если игроки не открываются и не бегут вперёд, то не надо в этом обвинять вратаря.
Пока Кордоба не вернется, Краснодар так и будет слабый.