Генич об игре «Краснодара» с Махачкалой: «Просто чудовищно. Печальное зрелище в первом тайме: ни движения, ни мысли, ни страсти»

Теги премьер-лига Россия Константин Генич Краснодар Динамо Махачкала Футбол

Константин Генич раскритиковал игру «Краснодара» против «Динамо» Махачкала.

Матч 2-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 0:0.

«Честно говоря, «Краснодар» выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди [Смолова] на Кривцова – и все. Печальное зрелище в первом тайме», – написал комментатор.

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
пока что мы одни из худших по игре вообще, пасы неточные, игроки медленные, нападающих нет, Смолов дно, вратарь не тот, менять нужно что-то
+31
-1
+30
Ответ Ivan Fedorov
пока что мы одни из худших по игре вообще, пасы неточные, игроки медленные, нападающих нет, Смолов дно, вратарь не тот, менять нужно что-то
А вратарь тут каким боком? За два матча пропущен 1 мяч. Атаки нет, вот это верно.
+27
0
+27
Такой футбол нам не нужен .
+13
0
+13
Данное высказывание подходит и под его комментаторство
+13
-5
+8
Ответ Николай Максаков
Комментарий скрыт
Иногда Гения несёт херню, но сейчас прав на 100 процентов
+5
0
+5
Ответ igor.igorev
А вратарь тут каким боком? За два матча пропущен 1 мяч. Атаки нет, вот это верно.
Агкацев очень медленно начинает атаки. Будто ошибку боится совершить.
+6
-2
+4
Ответ spartak-v
Агкацев очень медленно начинает атаки. Будто ошибку боится совершить.
Может открытых игроков нет? Не думал об этом. Все стоят
+3
0
+3
паненка никакущий..
+3
0
+3
Ленивое хождение Смолов по полю - это квинтэссенция нынешнего состояния Краснодара, при всей симпатии к ним.
+3
0
+3
Ответ Питекантроп
Кстати генич сидит лично на спорте и ставит минусы к подобным комментам)
Со Шнякой
+3
0
+3
Ответ Vatikan
заголовок прям как на матч Спартака в первом туре
6 голевых моментов в гостях против Оренбурга и..сколько там вчера Краснодар дома против Махачкалы создал? Не стал бы сравнивать.
+3
0
+3
Ответ seMen_SM
6 голевых моментов в гостях против Оренбурга и..сколько там вчера Краснодар дома против Махачкалы создал? Не стал бы сравнивать.
Спартак чемпион по голевым моментам в матче с оренбургом
+3
0
+3
Главное Смолов получил все бонусы, а игра, кому она нужна, тренер мыслит масштабно, не пропустили и хорошо, да и хозяин доволен, к чему разговоры эти.
+2
0
+2
Ответ spartak-v
Агкацев очень медленно начинает атаки. Будто ошибку боится совершить.
Ну-да, ну-да. Агкацеву нужно бежать в атаку и забивать голы.
Если игроки не открываются и не бегут вперёд, то не надо в этом обвинять вратаря.
+2
0
+2
Ответ Jaxongir Shodiev
Данное высказывание подходит и под его комментаторство
Кстати генич сидит лично на спорте и ставит минусы к подобным комментам)
+3
-1
+2
Команда без тренера по сути. Как и Локомотив.
+3
-1
+2
Генич прав, смотреть было больно. Сперцян так много ошибается что не имеет права носить повязку. Зачем то заменили Мозеса в 1 тайме, он хотя бы силовую борьбу навязывал в такой вязкой игре в отличии от остальных.
+4
-2
+2
Ответ Mikl_5555
паненка никакущий..
Пан Смолов
+1
0
+1
Ответ Владимир Самсонов
Иногда Гения несёт херню, но сейчас прав на 100 процентов
да как-то трудно в этой ситуации быть "не правым" в отношении оценки игры Краснодара... даже Мусаев это увидел, и что сделал Генич? просто повторил вслед за Мусаевым очевидное, причем буквально слово в слово... о, да! Генич! он бывает таким гениальным!
+1
0
+1
заголовок прям как на матч Спартака в первом туре
+3
-2
+1
Ответ NIK7478
Кстати, Смолова зря они взяли! Толку от него не будет никакого.
об этом и речь. только место в заявке занимает. и в платежной ведомости.
0
0
0
Ответ Ivan Fedorov
пока что мы одни из худших по игре вообще, пасы неточные, игроки медленные, нападающих нет, Смолов дно, вратарь не тот, менять нужно что-то
Тренер норм?
0
0
0
Ответ spartak-v
Агкацев очень медленно начинает атаки. Будто ошибку боится совершить.
А вратарь и должен бояться ошибиться! Его ошибка-как правило гол! ) И, чтобы вратарь быстро начинал атаки, полевые игроки должны быстро открываться под его передачу. А если безопасно дать быстрый пас некому, то какой смысл рисковать?! )
0
0
0
Ответ ЗлойМайор
Ленивое хождение Смолов по полю - это квинтэссенция нынешнего состояния Краснодара, при всей симпатии к ним.
Кстати, Смолова зря они взяли! Толку от него не будет никакого.
0
0
0
Ответ Владимир Самсонов
Иногда Гения несёт херню, но сейчас прав на 100 процентов
Скорее, в основном несет херню, но сейчас прав))
0
0
0
Краснодару не хватает креатива в последней трети, Смолов это не нападающий для команды борющейся за медали. Козлов все таки не правый вингер ИМХО.
Пока Кордоба не вернется, Краснодар так и будет слабый.
0
0
0
Генич, пупсик, что ты имеешь в виду под словом "чудовищно"? Что конкретно ранило твой взор ? какие финты, пасы, обводки ?
0
0
0
Вчера на стадионе было даже немного стыдно за Краснодар
+1
-1
0
Да все нормально, Мусаев знает что делает , команда будет бороться за кубок Интертото. А если серьёзно , сами виноваты уволили в прошлом году тренера , отдали чемпионство , пусть теперь страдают
+2
-2
0
Кого это парит , если Галицкий наверняка доволен. Трофеи это для лохов, вот стиль, это да…
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий