Генич об игре «Краснодара» с Махачкалой: «Просто чудовищно. Печальное зрелище в первом тайме: ни движения, ни мысли, ни страсти»

Константин Генич раскритиковал игру «Краснодара» против «Динамо» Махачкала.

Матч 2-го тура Мир завершился со счетом 0:0.

«Честно говоря, « » выглядит просто чудовищно сегодня. Ни движения, ни мысли, ни страсти. Один пас Феди [Смолова] на Кривцова – и все. Печальное зрелище в первом тайме», – написал комментатор.