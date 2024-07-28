Станкович об отстранении Соболева «Спартаком»: «Могу комментировать только игру и футболистов, которые с нами работают. Я доволен Угальде, идем вперед»

Деян Станкович отказался комментировать отстранение Александра Соболева.

В воскресенье «Спартак» в гостевом матче 2‑го тура Мир РПЛ обыграл « » со счетом 3:1. Соболев не был включен в заявку, футболист ранее был отстранен от тренировок с первой командой после игры первого тура с «Оренбургом» (0:2).

– Почему поменяли ?

– Тео провел хороший матч, за исключением эпизода с пенальти. Но это меня не особо тревожит, такое бывает. Но с точки зрения работы на поле я абсолютно доволен.

При счете 3:0 можно было дать отдохнуть некоторым футболистам и дать возможность другим ребятам проявить себя.

– Можете рассказать о ? И насколько эта потеря значима для «Спартака»?

– Клуб уже сделал заявление на этот счет. Я же могу комментировать только сегодняшнюю игру и тех футболистов, которые с нами работают.

Я доволен , он забил сегодня гол, мы идем вперед, – заявил главный тренер красно-белых.

« » в следующем туре 5 августа сыграет дома с «Крыльями Советов».

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