Станкович об отстранении Соболева «Спартаком»: «Могу комментировать только игру и футболистов, которые с нами работают. Я доволен Угальде, идем вперед»
Деян Станкович отказался комментировать отстранение Александра Соболева.
В воскресенье «Спартак» в гостевом матче 2‑го тура Мир РПЛ обыграл «Химки» со счетом 3:1. Соболев не был включен в заявку, футболист ранее был отстранен от тренировок с первой командой после игры первого тура с «Оренбургом» (0:2).
– Почему поменяли Бонгонда?
– Тео провел хороший матч, за исключением эпизода с пенальти. Но это меня не особо тревожит, такое бывает. Но с точки зрения работы на поле я абсолютно доволен.
При счете 3:0 можно было дать отдохнуть некоторым футболистам и дать возможность другим ребятам проявить себя.
– Можете рассказать о Соболеве? И насколько эта потеря значима для «Спартака»?
– Клуб уже сделал заявление на этот счет. Я же могу комментировать только сегодняшнюю игру и тех футболистов, которые с нами работают.
Я доволен Угальде, он забил сегодня гол, мы идем вперед, – заявил главный тренер красно-белых.
«Спартак» в следующем туре 5 августа сыграет дома с «Крыльями Советов».
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Вот теперь и Соболев.
Может всплыть и в Динамо /Махачкала/ :)