Станкович об отстранении Соболева «Спартаком»: «Могу комментировать только игру и футболистов, которые с нами работают. Я доволен Угальде, идем вперед»

Теги Спартак Химки Деян Станкович премьер-лига Россия Тео Бонгонда Матч ТВ Александр Соболев Манфред Угальде Футбол

Деян Станкович отказался комментировать отстранение Александра Соболева.

В воскресенье «Спартак» в гостевом матче 2‑го тура Мир РПЛ обыграл «Химки» со счетом 3:1. Соболев не был включен в заявку, футболист ранее был отстранен от тренировок с первой командой после игры первого тура с «Оренбургом» (0:2).

– Почему поменяли Бонгонда?

– Тео провел хороший матч, за исключением эпизода с пенальти. Но это меня не особо тревожит, такое бывает. Но с точки зрения работы на поле я абсолютно доволен.

При счете 3:0 можно было дать отдохнуть некоторым футболистам и дать возможность другим ребятам проявить себя.

– Можете рассказать о Соболеве? И насколько эта потеря значима для «Спартака»?

– Клуб уже сделал заявление на этот счет. Я же могу комментировать только сегодняшнюю игру и тех футболистов, которые с нами работают.

Я доволен Угальде, он забил сегодня гол, мы идем вперед, – заявил главный тренер красно-белых.

«Спартак» в следующем туре 5 августа сыграет дома с «Крыльями Советов».

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27 комментариев
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Чётко и по делу. Без лишней воды об игроке, который, по-сути, сам себя выписал из состава. И еще далеко не факт, что по итогам он окажется в Питере.
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Ответ Артем Галкин
Комментарий удален модератором
А выплывет в Чёрном море, в районе Сочи.
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Будут так и дальше играть, Соболева и вспоминать никто не будет, его ещё в Оренбурге не стоило выпускать, а у пацанов надеюсь сейчас глаза загорят и коллектив никто разлагать не будет и победы пройдут
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Как бы не оказалось в итоге,что Соболев будет играть за Спартак2 во второй лиге.Ну пока игрок Спартака,помогай,и показывай товар лицом зениту,а он заявляет,что плохо сыграл потому,что его мысли связаны с зенитом.ЧТо прям бегал во время матча с Оренбургом и думал о контракте с зенитом?что за бред!!!!!
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Только так и надо отвечать на такие вопросы. Есть факт, клуб этот факт официально прокомментировал. Всё, тема закрыта.
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Видимо, украл деньги у одноклубника, и теперь ждёт трансфер в наш зенит
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Соболь конечно бездарь , дисциплины нет , постоянные скандалы . Ему постоянно , что то мешает . Парню наверное нужен город где меньшее соблазнов , а лучшее в деревню переехать
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Соболь дурак! Мог с Барко хорошо сыграться!
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Ответ DoDidDone
Клуб может помочь тренеру отстранив от тренировок Умярова, Зобнина и Игнатова.
Тебя бы кто от клавиатуры отстранил!
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Ответ Александр Васильев
нам объедки не нужны
Ну надо же, правда? До сих пор именно их вы и собирали. Или уже подзабыли о Дзюбе, Бакаеве? :)
Вот теперь и Соболев.
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Ответ Артем Галкин
Комментарий удален модератором
Москва город пяти морей.
Может всплыть и в Динамо /Махачкала/ :)
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Ответ Артем Галкин
Комментарий удален модератором
и он в Яузе заблудился)
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Ответ Александр Васильев
видимо переход в дочку спартака - в Химки с ЗП в спартаке)
Тот же Краснодар может купить, если Кардоба решит уйти.
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Станкович дал понять журналисту, что на провокационные вопросы он не сбирается отвечать. Таким образом жарёха отменяется.
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Почему не играет М.Перейра?
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Спартак идёт за чемпионством,зенит трепещите.
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Где Николсон, нужен столб в центре нападения. Мелешину не доверяют, бразилец толстый, на пенсию приехал
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С победой Спартака всех болелов. А про соболя в дельфином обличие не кто не вспомнит. Скоро все забудут. Дорожку такую он выбрал сам. Теперь ему только удачи в новом клубе.
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Ответ Геннадий Киселев
А выплывет в Чёрном море, в районе Сочи.
А там на берегу Джикия у мангала потеет
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Комментарий удален модератором
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