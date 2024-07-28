Станкович о 3:1 с «Химками»: «В отличие от игры с «Оренбургом», «Спартак» действовал как единая команда, которая знает, чего хочет. Работы еще очень много, но я от нее не убегаю»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги игры с «Химками».
Красно-белые одержали победу со счетом 3:1 во втором туре Мир РПЛ.
– Был очень эмоциональный матч. Как вы можете оценить игру «Спартака»?
– Хочу поздравить ребят, потому что в первом матче сезона в Оренбурге (0:2) мы не были на высоте, но мы хорошо поработали. У этой команды есть качество и футболисты, которые готовы и могут решать исход игры, что и произошло в матче с «Химками».
– Было ли что‑то в игре «Спартака», что вам не понравилось? Или все было идеально?
– Всегда есть над чем работать или что‑то улучшать. Я считаю, что не бывает идеальных матчей. В матче с «Химками», в отличие от игры с «Оренбургом», большую часть времени мы действовали именно так, как нужно – как единая команда, которая знает, чего она хочет, и добивается результата.
Нам следует идти шаг за шагом, прогрессируя и работая на тренировках. Я в «Спартаке» всего 30 дней, работы предстоит еще очень много, но я от нее не убегаю, – сказал Станкович.
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И новичок первый гол в первой же игре забил
И с углового забили наконец то
Но можно было и не пропускать)
Ну, им виднее