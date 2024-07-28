Станкович о 3:1 с «Химками»: «В отличие от игры с «Оренбургом», «Спартак» действовал как единая команда, которая знает, чего хочет. Работы еще очень много, но я от нее не убегаю»

Теги Спартак Химки Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги игры с «Химками».

Красно-белые одержали победу со счетом 3:1 во втором туре Мир РПЛ. 

– Был очень эмоциональный матч. Как вы можете оценить игру «Спартака»?

– Хочу поздравить ребят, потому что в первом матче сезона в Оренбурге (0:2) мы не были на высоте, но мы хорошо поработали. У этой команды есть качество и футболисты, которые готовы и могут решать исход игры, что и произошло в матче с «Химками».

– Было ли что‑то в игре «Спартака», что вам не понравилось? Или все было идеально?

– Всегда есть над чем работать или что‑то улучшать. Я считаю, что не бывает идеальных матчей. В матче с «Химками», в отличие от игры с «Оренбургом», большую часть времени мы действовали именно так, как нужно – как единая команда, которая знает, чего она хочет, и добивается результата.

Нам следует идти шаг за шагом, прогрессируя и работая на тренировках. Я в «Спартаке» всего 30 дней, работы предстоит еще очень много, но я от нее не убегаю, – сказал Станкович. 

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29 комментариев
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Как бы то ни было с почином, с первой победой Станковича! Барко стал ключевым игроком с первого матча....
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Москва не сразу строилась !!! Надеюсь руководство Спартака даст Станковичу время !!!
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И Угальде забил
И новичок первый гол в первой же игре забил
И с углового забили наконец то
Но можно было и не пропускать)
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Ответ Bartez1986
Да ты чего, там вон питерские верещат, что мы уже все Спартак в чемпионы записали и у нас всех голова кругом от этой победы Ну, им виднее
Ничего нового, сами выдумали себе тейк про три тура и сами его разгоняют.
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Не ставь Умярова в старт,есть Литвинов.
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Станкович пообещал измениться и сдержал слово. Глядим дальше
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Химки так себе соперник даже на фоне Оренбурга, но хорошо сыграть сейчас с ними, чтобы почувствовать некую уверенность. Выводы и восторги преждевременны. Даже сегодня первый тайм был так себе, да и в конце второго расслабились. Надеюсь, Барко не с дуется до осени и у Умярова с Угальде будет единомышленник на поле.
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С почином так сказать, но это всего лишь Химки. Никто не обратил внимание, где вышел играть Пруцев? Станкович его отрядил бегать "10", интересное "видение" игроков, Деяну ещё работать и работать, но за Медину вне старта отдельное спасибо
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Ответ Андоррский почтальон
Комментарий удален модератором
За какое чемпионство, в этом сезоне даже ожиданий таких нет
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Ну что, цикл запущен?)
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Матч с Зенитом покажет че к чему….выиграть Химки и блатовать рано ещё
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Барко очень хорошее впечатление оставил. Угальде полегче психологически теперь будет. Осталось только с Умяровым что-то придумать.
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было с почином, с первой победой Станковича! Барко стал ключевым игроком с первого матча....
Надеюсь что так, но поглядим чего он действительно стоит, когда команды изучат его манеру и будут играть плотнее.
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Ответ Sashabolshoy
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Ответ Nba today games
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Nba today games
Комментарий удален модератором
а клоунам России разрешено выступать?)
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Ответ Александр Васильев
а клоунам России разрешено выступать?)
ты а чем насекомое
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Ответ Spartakus1984
Не ставь Умярова в старт,есть Литвинов.
Согласен.
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Ответ Spartakus1984
Не ставь Умярова в старт,есть Литвинов.
Как по мне литвинов ещё большее дно
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Ответ Fredy 33
Как по мне литвинов ещё большее дно
Он в обороне сильнее так ак и ЦЗ может играть,ноги длинее,в подкатах стелится,ростом выше,может в верху бороться и у него дальний пас лучше.
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Вернулись, что бы править!
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Ответ Андоррский почтальон
Комментарий удален модератором
Кто-то про чемпионство сказал или у вас глюк-секта?
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Ответ Peter Parker
Химки так себе соперник даже на фоне Оренбурга, но хорошо сыграть сейчас с ними, чтобы почувствовать некую уверенность. Выводы и восторги преждевременны. Даже сегодня первый тайм был так себе, да и в конце второго расслабились. Надеюсь, Барко не с дуется до осени и у Умярова с Угальде будет единомышленник на поле.
Да ты чего, там вон питерские верещат, что мы уже все Спартак в чемпионы записали и у нас всех голова кругом от этой победы
Ну, им виднее
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