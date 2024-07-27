Рапино призвала белых женщин жертвовать деньги и голосовать за Харрис на выборах президента США: «Это наша возможность проявить себя ради самих себя и чернокожих женщин. Важен каждый доллар»

Теги женский футбол сборная США жен Меган Рапино Политика Дональд Трамп Футбол

Меган Рапино призвала голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США.

Ранее экс-футболистка сборной США приняла участие в онлайн-мероприятии White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов») вместе с еще 160 тысячами женщин. В его ходе было собрано свыше двух миллионов долларов. Меган Рапино поддержала Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом

«Белые женщины, это наша возможность проявить себя не только ради самих себя, но и ради чернокожих женщин. Они дали нам руководство, как проявлять себя, заряжать энергией, быть организованными и действительно делать правильные вещи и использовать все возможности.

Так что давайте просто последуем их примеру, это будет невероятное время, и оно будет трудным. Мы все это знаем, но мы можем делать трудные вещи правильно. Все уже говорили об этом, но, например, организуйтесь, продолжайте общаться с людьми.

Продолжайте делать это, жертвуйте, конечно, если у вас есть средства, жертвуйте, жертвуйте, жертвуйте. Заставляйте своих друзей жертвовать, каждый доллар имеет значение, как мы знаем. И голосуйте, ничто не имеет значения, если вы не голосуете», – сказала экс-футболистка сборной США.

Рапино и Сью Берд поддержали Харрис в борьбе с Трампом за пост президента США: «Нельзя допустить возвращения сами знаете кого. Мы можем избрать не просто женщину, а чернокожую женщину»

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50 комментариев
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вперёд Трамп !
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-12
+67
Возможность для белых проявить себя для чернокожих женщин? Да что она несёт в своём каждом интервью... Надеюсь она хотя бы колено преклонила прежде чем упоминать таких господ
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-3
+43
На долларах изображены мужчины. Предлагаю им придумать свою валюту!
+33
0
+33
Как-же эти леваки боятся Трампа)))
+13
0
+13
Какая мерзость. Но учитывая какие американцы неразвитые эта нелепая манипуляция сработает
+14
-3
+11
Дайте грошей!
+11
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+8
Лучше бы негры из америки собрали деньжат для своих предков из Африки , и закинули бы им. Чем ерундой заниматься.
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Пацаны, я зашел в приложение посмотреть рекламу, долго смотрел, но вдруг перекинуло на новостной сайт о БЛМ, у всех так?
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«Во всех партиях, сообществах, сектах - самые невежественные в то же время самые фанатичные»(с)
Не помню, кто сказал, но всегда вспоминаю эти слова, когда вижу очередную тупость от Рапино.
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Буду голосовать за Трампа.
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До чего же Америка докатилась, что люди даже рады будут шоумену на посту президента и это будет лучший выбор представленный в этой показушной псевдодемократии:)) Такое ощущение, что мир в какой-то цирк превратился, Трамп, Джонсон, Макрон со своей бабкой. На самом деле печально смотреть на нынешние штаты, в 90х они казались другим миром, а сейчас каким-то цирком уродов, где нормальный человек не может открыто сказать свое мнение, его тут же отменят:))
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Ответ StHappyOne
God это гендерно-нейтральное слово, держу в курсе
В редакции левацкого богословия?
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Ответ benjamin92
На долларах изображены мужчины. Предлагаю им придумать свою валюту!
И это не самое страшное. Ведь еще есть девиз "Im God We Trust", от чего их корежит.
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Как задонатить Камале Харрис на жареную курочку и арбуз???
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Уже вторая новость с этой... Рапино. То она про женскую физиологию, теперь вот этот черно-белый маразм. Есть два предположения: эти новости с учётом "известности" в России этого персонажа проплачиваются и перевод их делается онлайн-переводчиком 20-летней давности, ну или есть такой диагноз "футболистка".
+3
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Как-же эти леваки боятся Трампа)))
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Как эта мисс Шапокляк уже всех утомила. Бартона на нее нет.
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👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
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«Белые женщины, это наша возможность проявить себя не только ради самих себя, но и ради чернокожих женщин. Они дали нам руководство, как проявлять себя, заряжать энергией, быть организованными и действительно делать правильные вещи и использовать все возможности".
Блевать после прочтения этого дерьма хочется. Расизм наизнанку.
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Ответ Блуждающий странник
Возможность для белых проявить себя для чернокожих женщин? Да что она несёт в своём каждом интервью... Надеюсь она хотя бы колено преклонила прежде чем упоминать таких господ
Всякий раз , когда читаю новость из её уст,
желаю , чтобы она замолчала и замолчала навсегда !
Завтра будет у меня на исповеди дополнительный грех ))
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Капец какой-то текст. Непонятно кто на ком стоял, но белые виноваты.
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Ответ AprasidzE
В редакции левацкого богословия?
Бог в любом случае не имеет физического тела, а значит не может быть он или она. Все правильно вам ответили.
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Ответ Eric_Cartman
Она индус!!!
Она потом заявила, что она чернокожая женщина
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Ответ Eric_Cartman
Она индус!!!
За деньги она может исполнить и негритянку
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Ответ oribe peralta
вперёд Трамп !
Согласен.
Врубаем на 5-ю,а в случае чего нейтралка и форсим сбросить камалловский драндулет в Гудзон.
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Ответ Жан Вальжан
Пацаны, я зашел в приложение посмотреть рекламу, долго смотрел, но вдруг перекинуло на новостной сайт о БЛМ, у всех так?
Иногда бывает
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Ну в такой ситуации... Пускай победит белый мужчина, на радость Рапино
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Удачи Трампу! Надеюсь, он посадит всех черных на корабли и вернет их на родину в Африку и тогда в США упадет преступность, наркоторговля и не нужно будет тратить столько денег на пособия.
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Ответ AprasidzE
И это не самое страшное. Ведь еще есть девиз "Im God We Trust", от чего их корежит.
"In God We Trust".
Но смысл вашего комментария поддерживаю.
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Ответ Artuom Batishev
Бог в любом случае не имеет физического тела, а значит не может быть он или она. Все правильно вам ответили.
Дело не в теле, а в патриархальном аспекте религии. В христианстве Бог - отец. Как начинается молитва?
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