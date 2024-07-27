Рапино призвала белых женщин жертвовать деньги и голосовать за Харрис на выборах президента США: «Это наша возможность проявить себя ради самих себя и чернокожих женщин. Важен каждый доллар»
Меган Рапино призвала голосовать за Камалу Харрис на выборах президента США.
Ранее экс-футболистка сборной США приняла участие в онлайн-мероприятии White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов») вместе с еще 160 тысячами женщин. В его ходе было собрано свыше двух миллионов долларов. Меган Рапино поддержала Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом
«Белые женщины, это наша возможность проявить себя не только ради самих себя, но и ради чернокожих женщин. Они дали нам руководство, как проявлять себя, заряжать энергией, быть организованными и действительно делать правильные вещи и использовать все возможности.
Так что давайте просто последуем их примеру, это будет невероятное время, и оно будет трудным. Мы все это знаем, но мы можем делать трудные вещи правильно. Все уже говорили об этом, но, например, организуйтесь, продолжайте общаться с людьми.
Продолжайте делать это, жертвуйте, конечно, если у вас есть средства, жертвуйте, жертвуйте, жертвуйте. Заставляйте своих друзей жертвовать, каждый доллар имеет значение, как мы знаем. И голосуйте, ничто не имеет значения, если вы не голосуете», – сказала экс-футболистка сборной США.
Рапино и Сью Берд поддержали Харрис в борьбе с Трампом за пост президента США: «Нельзя допустить возвращения сами знаете кого. Мы можем избрать не просто женщину, а чернокожую женщину»
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Не помню, кто сказал, но всегда вспоминаю эти слова, когда вижу очередную тупость от Рапино.
Блевать после прочтения этого дерьма хочется. Расизм наизнанку.
желаю , чтобы она замолчала и замолчала навсегда !
Завтра будет у меня на исповеди дополнительный грех ))
Врубаем на 5-ю,а в случае чего нейтралка и форсим сбросить камалловский драндулет в Гудзон.
Но смысл вашего комментария поддерживаю.