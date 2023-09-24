Рапино об игре за сборную США: «Давление было, что бы мы ни делали – преклоняли колено, говорили о равной оплате труда, правах трансгендеров. Моя радость была чем-то вроде демонстрации среднего пальца»

Теги сборная США по футболу женский футбол сборная США жен Меган Рапино Политика дискриминация Футбол

Меган Рапино рассказала о давлении, которое ощущала, играя за сборную США.

«Думаю, что на команду постоянно оказывали очень большое давление, особенно на поле. Особенно в течение последних семи лет. Так много давления по поводу всего, что мы говорили и делали – преклоняли ли мы колено (жест солидарности с движением Black Lives Matter, «Жизни чернокожих важны» – Sports.ru), говорили ли о равной оплате труда или о правах трансгендеров.

Я подумала, что мы тоже имеем право наслаждаться тем, что делаем. И мне кажется, что мое выражение радости зачастую было актом сопротивления, чем-то вроде демонстрации среднего пальца всем вокруг. Как будто это моя жизнь и моя карьера, и я могу делать с ней что хочу», – сказала футболистка сборной США.

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9 комментариев

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Zed_patriot
раз требуют равную оплату, то и условия нужно создать равные, нужно ради эксперимента объединить женский и мужской чемпионат во второй лиге, тогда и посмотрим чего они стоят
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Собиратель хаоса
Человек даже свои радостные моменты рассматривает через призму протеста. Или другими словами радуется назло какому-то фантомному врагу. Тут только посочувствовать можно.
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drow elf
То есть ты уже не скрываешь, что твои поступки - это по факту показ среднего пальца общественности? И после этого требовать участия и сочувствия?
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НеПотерплю!
Давление на поле мог только соперник оказывать. У Рапино набор лозунгов какой-то. О чём она вообще? Её вообще на руках носили, она как была как знамя!))
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Uriah Heep
Лучше бы тренировала одиннадцатиметровые.
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Bleffinho
drama queen
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Kirkorofff
А в футбол они играть не пробовали?
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