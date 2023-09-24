Рапино об игре за сборную США: «Давление было, что бы мы ни делали – преклоняли колено, говорили о равной оплате труда, правах трансгендеров. Моя радость была чем-то вроде демонстрации среднего пальца»

Меган Рапино рассказала о давлении, которое ощущала, играя за сборную США.

«Думаю, что на команду постоянно оказывали очень большое давление, особенно на поле. Особенно в течение последних семи лет. Так много давления по поводу всего, что мы говорили и делали – преклоняли ли мы колено (жест солидарности с движением Black Lives Matter, «Жизни чернокожих важны» – Sports.ru), говорили ли о равной оплате труда или о правах трансгендеров.

Я подумала, что мы тоже имеем право наслаждаться тем, что делаем. И мне кажется, что мое выражение радости зачастую было актом сопротивления, чем-то вроде демонстрации среднего пальца всем вокруг. Как будто это моя жизнь и моя карьера, и я могу делать с ней что хочу», – сказала футболистка сборной .

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