Безруков о шутке про «денежки»: «Бузова называет чушпаном – задумаешься, что это не просто так. Участвовала в сомнительных историях и мне говорит следить за языком. Как это?»
Руслан Безруков прокомментировал реакцию Ольги Бузовой на его шутку про «денежки».
В прошлом сезоне после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.
– Комики ТНТ, экстрасенсы, Эвелина Бледанс – чем ты объяснишь эту кампанию?
– Помню, открываю видео и вижу, что Харламов шутит про меня. Ну интересно, думаю.
Я даже не понял, что это какие-то нападки. До определенного момента думал: просто подшучивают, невозможно на полном серьезе это говорить.
Но после таких резких высказываний – ну представь, Бузова тебя чушпаном называет – задумаешься о том, что это не просто так.
– Не просто так, а зачем?
– Кому-то, видимо, не понравилось то, что я сказал.
– И этот кто-то устроил кампанию травли?
– Наверное.
– Думаешь, эти комики хотя бы знают, кто такой футболист Безруков?
– Теперь узнали!
– Для меня самый шокирующий спикер – победитель 4-го сезона «Битвы экстрасенсов». Кто для тебя?
– Тоже экстрасенс. Когда он советует что-то, стоит обратить внимание: может, что-то знает?
Ну и Бузова, которая поучаствовала в стольких сомнительных историях, мне говорит следить за языком. Как это вот? И то не задело, а я посмеялся.
Как и с большинства комментариев, – сказал Руслан Безруков.
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За травлю по команде Миллера (или Медведева) стыдно если честно.
красавчик Руслан, без шуток , у тебя с юмором и с самоиронией все в порядке 👍🏻
на этот цирк уродов вообще не нужно обращать внимание , ну реально клоуны
А что, была аж травля? Харламов, Бузова, какой-то экстрасенс? И как всё это выглядело? Что вообще за ерунда, это серьёзно что ли, кто в курсе?
Как огромная госкорпорация может быть настолько ранима, что не способна даже взглянуть со стороны на всю убогую несоизмеримость своей реакции на совершенно обыкновенную шутку, которую поняло исключительно как шутку, наверное, подавляющее большинство людей (во всяком случае, хотелось бы в это верить).