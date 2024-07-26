Безруков о шутке про «денежки»: «Бузова называет чушпаном – задумаешься, что это не просто так. Участвовала в сомнительных историях и мне говорит следить за языком. Как это?»

Руслан Безруков прокомментировал реакцию Ольги Бузовой на его шутку про «денежки».

В прошлом сезоне после победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.

– Комики ТНТ, экстрасенсы, Эвелина Бледанс – чем ты объяснишь эту кампанию?

– Помню, открываю видео и вижу, что Харламов шутит про меня. Ну интересно, думаю.

Я даже не понял, что это какие-то нападки. До определенного момента думал: просто подшучивают, невозможно на полном серьезе это говорить.

Но после таких резких высказываний – ну представь, Бузова тебя чушпаном называет – задумаешься о том, что это не просто так.

– Не просто так, а зачем?

– Кому-то, видимо, не понравилось то, что я сказал.

– И этот кто-то устроил кампанию травли?

– Наверное.

– Думаешь, эти комики хотя бы знают, кто такой футболист Безруков?

– Теперь узнали!

– Для меня самый шокирующий спикер – победитель 4-го сезона «Битвы экстрасенсов». Кто для тебя?

– Тоже экстрасенс. Когда он советует что-то, стоит обратить внимание: может, что-то знает?

Ну и Бузова, которая поучаствовала в стольких сомнительных историях, мне говорит следить за языком. Как это вот? И то не задело, а я посмеялся.

Как и с большинства комментариев, – сказал Руслан Безруков.

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