Безруков о шутке про «денежки»: «Бузова называет чушпаном – задумаешься, что это не просто так. Участвовала в сомнительных историях и мне говорит следить за языком. Как это?»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Ольга Бузова Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков прокомментировал реакцию Ольги Бузовой на его шутку про «денежки».

В прошлом сезоне после победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.

– Комики ТНТ, экстрасенсы, Эвелина Бледанс – чем ты объяснишь эту кампанию?

– Помню, открываю видео и вижу, что Харламов шутит про меня. Ну интересно, думаю.

Я даже не понял, что это какие-то нападки. До определенного момента думал: просто подшучивают, невозможно на полном серьезе это говорить.

Но после таких резких высказываний – ну представь, Бузова тебя чушпаном называет – задумаешься о том, что это не просто так.

– Не просто так, а зачем?

– Кому-то, видимо, не понравилось то, что я сказал.

– И этот кто-то устроил кампанию травли?

– Наверное.

– Думаешь, эти комики хотя бы знают, кто такой футболист Безруков?

– Теперь узнали!

– Для меня самый шокирующий спикер – победитель 4-го сезона «Битвы экстрасенсов». Кто для тебя?

– Тоже экстрасенс. Когда он советует что-то, стоит обратить внимание: может, что-то знает?

Ну и Бузова, которая поучаствовала в стольких сомнительных историях, мне говорит следить за языком. Как это вот? И то не задело, а я посмеялся.

Как и с большинства комментариев, – сказал Руслан Безруков.

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52 комментария
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Ничего подозрительного, просто по совпадению почти все медийные люди высказывавшиеся про Безрукова связаны с Газпром-медиа
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+103
Бузова на контракте у "Газпром-Медиа".
За травлю по команде Миллера (или Медведева) стыдно если честно.
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+83
В недавнем обзоре Бэда видел как первый канал чувака с битвы экстрасенсов пригласил в качестве эксперта по космосу и тот с высоты своего экспертного мнения рассказывал, что американцы никогда не бывали на Луне, а их знаменитое видео об этом липа. Так что я бы на месте этого Безрукова осторожнее был. В новой России 2020-х годов экстрасенсы - серьёзная сила
+51
-5
+46
«ну и Бузова, которая поучаствовала в стольких сомнительных историях , мне говорит , следить за языком. Меня не задело , я посмеялся»
красавчик Руслан, без шуток , у тебя с юмором и с самоиронией все в порядке 👍🏻
на этот цирк уродов вообще не нужно обращать внимание , ну реально клоуны
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+34
Особенно странно слышать подколы от Гарика "куколд" Харламова. Давно сам отмылся от позора??
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Эту травлю организовало руководство позора российского футбола
+17
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+12
Я чё-то не понял. Слышал, где-то в Камеди его слова обыгрывали, шутили как-то.
А что, была аж травля? Харламов, Бузова, какой-то экстрасенс? И как всё это выглядело? Что вообще за ерунда, это серьёзно что ли, кто в курсе?
+13
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+10
Да и Песьякова не трогают после "миллионов от "Зенита"
+7
0
+7
Ответ Алексей Филиппов
Хз что глупее, так шутить, давать штрафы за такую шутку, или считать что Газпром попросил Бузову назвать Безрукова чушпаном
глупее думать, что комики сами по себе решили отчушпанить футболиста... ведь они все ярые болельщики, о футболе говорят постоянно, шутят о нем, вскрывают разные там проблемы... да-да, сами по себе...
+7
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+7
Ответ Чечеватов
В недавнем обзоре Бэда видел как первый канал чувака с битвы экстрасенсов пригласил в качестве эксперта по космосу и тот с высоты своего экспертного мнения рассказывал, что американцы никогда не бывали на Луне, а их знаменитое видео об этом липа. Так что я бы на месте этого Безрукова осторожнее был. В новой России 2020-х годов экстрасенсы - серьёзная сила
Хуже всего, что многие в это поверят и плевать, что штаты, после этого еще 5 раз высаживались на луне
+6
-1
+5
Где газпром - там муть!!!
+7
-3
+4
Ответ Алексей Филиппов
Хз что глупее, так шутить, давать штрафы за такую шутку, или считать что Газпром попросил Бузову назвать Безрукова чушпаном
Ну не Газпром. А Медведев лично или Митрофанов могли попросить.
+5
-1
+4
Бузова с Питера это говорит о многом
+4
0
+4
бузова это позор
+4
0
+4
Ответ culpa
Я чё-то не понял. Слышал, где-то в Камеди его слова обыгрывали, шутили как-то. А что, была аж травля? Харламов, Бузова, какой-то экстрасенс? И как всё это выглядело? Что вообще за ерунда, это серьёзно что ли, кто в курсе?
Тоже самое думаю , многие вообще забыли давно уже про эту шутку , я думаю тут большинство впервые узнало об этом всем )
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Ответ Pertinax Gandi
Ну не Газпром. А Медведев лично или Митрофанов могли попросить.
Теперь надо уточнять, какой Медведев.
+3
0
+3
Ответ culpa
Я чё-то не понял. Слышал, где-то в Камеди его слова обыгрывали, шутили как-то. А что, была аж травля? Харламов, Бузова, какой-то экстрасенс? И как всё это выглядело? Что вообще за ерунда, это серьёзно что ли, кто в курсе?
Да, именно так и было, высказались, как это неэтично. типа высказывались люди из разных профессий, но уши Газпроммедиа ничем не скрыть
+3
0
+3
Ответ ZarvuR2020
Комментарий скрыт
Она за этуж "травлю" по контракту нехило зарабатывает. Всё по сценарию. Так же как якобы случайный мат от "экспертов" МатчТВ...
+8
-5
+3
Все по факту раскидал.
+3
0
+3
Походу из всех перечисленных Безруков единственный достойный чел
+3
0
+3
Ответ Тимур Таубаев
«ну и Бузова, которая поучаствовала в стольких сомнительных историях , мне говорит , следить за языком. Меня не задело , я посмеялся» красавчик Руслан, без шуток , у тебя с юмором и с самоиронией все в порядке 👍🏻 на этот цирк уродов вообще не нужно обращать внимание , ну реально клоуны
Про эту недоразвитую вообще можно было не упоминать в вью. Слова этой инфузории ни копейки не стоят
+2
0
+2
Спортс, хорош тащить сюда всякий шлак. Бузова, Харламов,прочая шантропа с ТНТ. Какое отношение они имеют к спорту? У Харламова скоро физиономия в экран не поместится. И шутки у него одна тупее другой. Безруков тоже ещё в мире футбола никто.
+2
0
+2
Ответ Чечеватов
В недавнем обзоре Бэда видел как первый канал чувака с битвы экстрасенсов пригласил в качестве эксперта по космосу и тот с высоты своего экспертного мнения рассказывал, что американцы никогда не бывали на Луне, а их знаменитое видео об этом липа. Так что я бы на месте этого Безрукова осторожнее был. В новой России 2020-х годов экстрасенсы - серьёзная сила
Хуже всего, что многие в это поверят и плевать, что штаты, после этого еще 5 раз высаживались на луне
+5
-3
+2
Ответ culpa
Не, я просто хочу понять хотя бы, как это выглядит. Как выглядят шутки по ТВ от этих персонажей я понимаю, а вот в каком формате выглядит травля от Харламова или Бузовой, или экстрасенса – я не понимаю. На какой передаче они это говорили, как к этой травле всё подводилось, какой контекст был у их обращения или что там это было, я вот представить даже не могу)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3239350.html
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Ответ Alina_77
Да, именно так и было, высказались, как это неэтично. типа высказывались люди из разных профессий, но уши Газпроммедиа ничем не скрыть
Ну и кооомплексы)🤦🏻‍♂️
Как огромная госкорпорация может быть настолько ранима, что не способна даже взглянуть со стороны на всю убогую несоизмеримость своей реакции на совершенно обыкновенную шутку, которую поняло исключительно как шутку, наверное, подавляющее большинство людей (во всяком случае, хотелось бы в это верить).
+3
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+2
Да паутина все окутывает,если за шутку не обидную такой вой сразу по команде начинается,прям как короновирус
+1
0
+1
Ну уж если и Бузова....,тогда да...
+1
0
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Ответ Pertinax Gandi
Ну не Газпром. А Медведев лично или Митрофанов могли попросить.
И пасутся эти комики на канале, входящем в холдинг Газпром-медиа, какое совпадение
+3
-2
+1
Ответ Алексей Филиппов
Хз что глупее, так шутить, давать штрафы за такую шутку, или считать что Газпром попросил Бузову назвать Безрукова чушпаном
Все знают, что Бузова и Эвелина Блюданс очень любят Рпл и регулярно комментируют футбольные события.
+1
0
+1
Ответ culpa
Ну и кооомплексы)🤦🏻‍♂️ Как огромная госкорпорация может быть настолько ранима, что не способна даже взглянуть со стороны на всю убогую несоизмеримость своей реакции на совершенно обыкновенную шутку, которую поняло исключительно как шутку, наверное, подавляющее большинство людей (во всяком случае, хотелось бы в это верить).
Да там у всех комплексы, включая РФС
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