Чалов согласился перейти в ПАОК. ЦСКА хочет, чтобы форвард сыграл с «Пари НН», он встретится с руководством в пятницу (Иван Карпов)

Федор Чалов решил перейти в ПАОК.

Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА взял время на принятие окончательного решения о трансфере.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сомнения игрока рассеялись после разговора с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди. Чалов дал ему окончательное согласие на переход.

Перед уходом из ЦСКА игрок должен встретиться с руководством армейцев – это может произойти в пятницу. В ЦСКА рассчитывают, что полетит в Нижний Новгород на матч с «Пари НН».

При этом уже уведомил ЦСКА об активации отступных в размере 3 млн евро. В Греции хотят, чтобы россиянин присоединился к команде как можно быстрее.

Не исключено, что завтрашний день будет для Чалова последним в составе московского клуба.

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