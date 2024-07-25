Чалов согласился перейти в ПАОК. ЦСКА хочет, чтобы форвард сыграл с «Пари НН», он встретится с руководством в пятницу (Иван Карпов)
Федор Чалов решил перейти в ПАОК.
Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА взял время на принятие окончательного решения о трансфере.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сомнения игрока рассеялись после разговора с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди. Чалов дал ему окончательное согласие на переход.
Перед уходом из ЦСКА игрок должен встретиться с руководством армейцев – это может произойти в пятницу. В ЦСКА рассчитывают, что Федор полетит в Нижний Новгород на матч с «Пари НН».
При этом ПАОК уже уведомил ЦСКА об активации отступных в размере 3 млн евро. В Греции хотят, чтобы россиянин присоединился к команде как можно быстрее.
Не исключено, что завтрашний день будет для Чалова последним в составе московского клуба.
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Да и ЦСКА важен каждый игрок в плане ротации и замен пока не нашли замену Чалову.
Иван Саввиди это бывший спонсор ФК Ростов и бывший владелец «Донского табака”. Он очень обеспеченный человек.
А так получат хотя бы какие-то деньги за переход Феди.
https://www.forbes.ru/profile/360327-ivan-savvidi
« С 2012 года владеет футбольным клубом ПАОК из города Салоники.
Состояние 1,4 миллиарда долларов».