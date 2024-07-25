Чалов согласился перейти в ПАОК. ЦСКА хочет, чтобы форвард сыграл с «Пари НН», он встретится с руководством в пятницу (Иван Карпов)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Футбол

Федор Чалов решил перейти в ПАОК.

Ранее стало известно, что нападающий ЦСКА взял время на принятие окончательного решения о трансфере.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, сомнения игрока рассеялись после разговора с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди. Чалов дал ему окончательное согласие на переход.

Перед уходом из ЦСКА игрок должен встретиться с руководством армейцев – это может произойти в пятницу. В ЦСКА рассчитывают, что Федор полетит в Нижний Новгород на матч с «Пари НН». 

При этом ПАОК уже уведомил ЦСКА об активации отступных в размере 3 млн евро. В Греции хотят, чтобы россиянин присоединился к команде как можно быстрее.

Не исключено, что завтрашний день будет для Чалова последним в составе московского клуба.

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32 комментария
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Феде успехов,в Базеле не был пассажиром!
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Ответ Виктор Василевич
А какой смысл лететь в Нижний ему?
ну например набрать мне очки в фентези лиге, а то некрасиво будет :)
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А какой смысл лететь в Нижний ему?
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+18
Долгие проводы - лишние слезы
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+17
Ответ Виктор Василевич
А какой смысл лететь в Нижний ему?
Так сказать, на прощание помочь родному клубу и проститься со всеми на хорошей ноте.
Да и ЦСКА важен каждый игрок в плане ротации и замен пока не нашли замену Чалову.
+17
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+16
Напомню для тех кто не знает или забыл.

Иван Саввиди это бывший спонсор ФК Ростов и бывший владелец «Донского табака”. Он очень обеспеченный человек.
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Удачи, спасибо за все, уже вписал имя в историю клуба❤️💙
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ну ясно, Паок Чалова, даже не обсуждается
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Ответ Buti India
ну ясно, Паок Чалова, даже не обсуждается
ПАОК Оздоева и Чалова
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Ответ Streetbor
3млн смешные отступные, за них даже Селюковских африканцев не купишь.
ЦСКА это сделал для того, чтобы Федя зимой не ушел за бесплатно.
А так получат хотя бы какие-то деньги за переход Феди.
+4
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+3
Ответ Кирилл
Так сказать, на прощание помочь родному клубу и проститься со всеми на хорошей ноте. Да и ЦСКА важен каждый игрок в плане ротации и замен пока не нашли замену Чалову.
Уж лучше играть без него, надо сыгрываться.
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Удачи ❤️💙
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Ответ Любитель шоколада
Напомню для тех кто не знает или забыл. Иван Саввиди это бывший спонсор ФК Ростов и бывший владелец «Донского табака”. Он очень обеспеченный человек.
Помним-помним. "Донской табак" продал японцам за полтора миллиарда долларов.
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Одних приобретаем, других теряем. А на замену Феде кто? Антошу по-моему мнению правильно не подписали, а замена на кого? Минус два нападающих.
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Ответ Streetbor
3млн смешные отступные, за них даже Селюковских африканцев не купишь.
ЦСКА не Зенит который может себе позволить выкинуть 2 миллиона на мертвого Фернандеса. Каждую копейку приходится считать.
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Ответ Кирилл
Так сказать, на прощание помочь родному клубу и проститься со всеми на хорошей ноте. Да и ЦСКА важен каждый игрок в плане ротации и замен пока не нашли замену Чалову.
Вот будет прикол если получит травму в Нижнем.
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Удачи Чалову! Оздоев быстро поможет ему освоиться, а фаны сделают так, что Фёдору покажется будто он здесь родился)) Главное чтоб хорошо делал своё дело!
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Думали в греческий клуб переходит, а это опять наш
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Федя сделал звонок другу и решил перейти в ПАОК. Удачи на футбольных полях Европы.
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Удачи. Спасибо за всё
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думаю,что всё-таки не так - еврострадалец Федя, представлял себе переезд в Европу
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Профиль Ивана Саввиди на сайте Форбс.

https://www.forbes.ru/profile/360327-ivan-savvidi

« С 2012 года владеет футбольным клубом ПАОК из города Салоники.

Состояние 1,4 миллиарда долларов».
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В итоге улучшили личку за раздумья?
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Если хочет парень- в Греции есть все) в Нижнем может получить травму - зачем на поле пассажир, который едет в Афины??
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Ответ Виктор Василевич
А какой смысл лететь в Нижний ему?
Из Нижнего оч хорошо лететь в низ, на Салоники! Там прям по прямой...)
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Ответ Виктор Василевич
А какой смысл лететь в Нижний ему?
удачи Федор это твой выбор.
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Удачи Федоту. Он никогда не был чисто форвардом, а именно командный игрок, хотя многие этого не понимают. Один из его минусов, он игрок настроения.
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Ответ Streetbor
3млн смешные отступные, за них даже Селюковских африканцев не купишь.
Почитайте всю суть. У Чалова контракт закончился. Он хотел в Европу, предложений не было, поэтому он и ЦСКА заключили такое вот соглашение, что он играет за клуб и получает ЗП с опцией 3 млн для Европы. По сути, клуб сохранил игрока, который должен был уйти и трансфером покрыл трату на продление контракта на короткий срок.
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Не дай бог сломается...
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Ответ Del-28
Удачи Чалову! Оздоев быстро поможет ему освоиться, а фаны сделают так, что Фёдору покажется будто он здесь родился)) Главное чтоб хорошо делал своё дело!
Чтоб быстро освоился,нужно выучить ,быстро,греческий,Оздоев поможет.
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