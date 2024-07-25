Игроки «Реала» называют Куртуа Жирафом, Рюдигера – Психом, Беллингема – Беллиголом, Менди – Генералом, Камавинга – Пантерой, Алабу – Алабамой

Стали известны прозвища игроков «Реала», которые они дали друг другу.

Вратаря Тибо Куртуа в раздевалке «Мадрида» называют Жирафом из-за высокого роста (200 см), сообщает The Athletic.

Защитник имеет прозвище Псих, – Алабама. называют Генералом, а – Пантерой.

Уругваец Федерико Вальверде получил прозвище Сокол, а также Гаучо – в честь всадников, которые являются одним из символов Уругвая. Кроме того, игроки « » также называют его Бомбой из-за силы удара.

Арда Гюлер получил прозвище Аби, что переводится как «старший брат» с турецкого языка. Джуда Беллингема в раздевалке «Мадрида» называют Беллиголом.

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