Игроки «Реала» называют Куртуа Жирафом, Рюдигера – Психом, Беллингема – Беллиголом, Менди – Генералом, Камавинга – Пантерой, Алабу – Алабамой

Теги Реал Мадрид Ла Лига Давид Алаба Тибо Куртуа Антонио Рюдигер Ферлан Менди Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга ахахаха Джуд Беллингем Арда Гюлер Футбол

Стали известны прозвища игроков «Реала», которые они дали друг другу.

Вратаря Тибо Куртуа в раздевалке «Мадрида» называют Жирафом из-за высокого роста (200 см), сообщает The Athletic.

Защитник Антонио Рюдигер имеет прозвище Псих, Давид Алаба – Алабама. Ферлана Менди называют Генералом, а Эдуардо Камавинга – Пантерой.

Уругваец Федерико Вальверде получил прозвище Сокол, а также Гаучо – в честь всадников, которые являются одним из символов Уругвая. Кроме того, игроки «Реала» также называют его Бомбой из-за силы удара. 

Арда Гюлер получил прозвище Аби, что переводится как «старший брат» с турецкого языка. Джуда Беллингема в раздевалке «Мадрида» называют Беллиголом.

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58 комментариев
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Ответ кб измайлово
А Винисиуса как?
Белый
+111
-3
+108
А Винисиуса как?
+30
-2
+28
а я томат
+19
-2
+17
Карло - Папой
+12
-1
+11
Ответ Mr.Bean
а я томат
солнцу рад?
+12
-1
+11
А теперь ещё и черепашка прибавился.
+8
-1
+7
Ответ кб измайлово
А Винисиуса как?
Плакса
+10
-3
+7
Мбаппе вот уже переходит в Реал со всемирно известным прозвищем)
+5
0
+5
А Себальоса никак не зовут.)
+4
-1
+3
Ответ Александр Зубков
А Себальоса никак не зовут.)
Он сам приходит
+2
0
+2
Лунина Луневым?
+3
-1
+2
Ответ zzc2brvwhj
Родри в сити тут Родриго
Родриго в сити тоже Родриго
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
У распиаренного пенальтиста в последних 9 матчах против Мадрида стата 0+0
Это Реал хозяин кабинетного чемпиона мира
+14
-12
+2
Ответ Ллб
Распиареный пенальтист -- лучший бомбардир в истории класико
Он и чаще всех в нем играл. Если ты сыграешь 100 матчей, то и от твоей кочерышки мяч может отскочить в ворота.
+2
-1
+1
Ответ кб измайлово
А Винисиуса как?
Ну с учётом того, что прозвища давали на уровне детского сада, то скорее всего Винни-Пух🐻🐻🐻
+5
-4
+1
Ответ кб измайлово
А Винисиуса как?
Снежок
0
0
0
Ответ andrey kaluga
Не алабамой а абамой надо было))
Абама - это прозвище занято Обамеянгом)))
0
0
0
50 оттенков сливок?
+2
-2
0
Ответ gvo3d
Карло - Папой
Дон, извинись
0
0
0
Ответ Anya Belova
А Вини как называют товарищи? И Родри
Комментарий удален модератором
Ответ zzc2brvwhj
Родри в сити тут Родриго
Они оба Родриго (не так давно был чемпионат Европы - где вы могли видеть, что в сборной у Родри на футболке написано именно Родриго)
+1
-1
0
Ответ войд
У распиаренного пенальтиста в последних 9 матчах против Мадрида стата 0+0 Это Реал хозяин кабинетного чемпиона мира
Распиареный пенальтист -- лучший бомбардир в истории класико
+3
-3
0
Ответ кб измайлово
А Винисиуса как?
Книга (потому что много всего знает о жизни)
0
0
0
Ответ error505
Белый
...могут стрелять по мне, а зацепят вас (с)
0
0
0
Прозвища на майки -- и в медиалигу их
+1
-1
0
Ответ кб измайлово
А Винисиуса как?
Снежок
+2
-2
0
БеллиГОООООООЛ
0
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А как же Ферланд "Кирпич" Менди? В генерала зачем-то переименовали
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Не алабамой а абамой надо было))
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Хорошо что не алабаем
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