У де Йонга самый высокий оклад в Ла Лиге-2024/25. Левандовски – 2-й, Мбаппе – 3-й, Беллингем и Винисиус – в топ-7

Френки де Йонг возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги.

По данным Capology, полузащитник «Барселоны» в сезоне-2024/25 гарантированно заработает 37 500 000 евро и может получить еще 20 210 000 евро в виде бонусов. Приведенные суммы – до уплаты налогов, премии известны лишь в отдельных случаях.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом вошли:

1. («Барселона») – 37,5 млн евро (бонусы – 20,21 млн евро).

2. («Барселона») – 33,3 млн евро.

3. («Реал») – 31,25 млн евро (бонусы – 64,58 млн евро).

4. («Реал») – 22,5 млн евро.

5-7. («Реал») – 20,83 млн евро (бонусы – 4,17 млн евро).

5-7. («Атлетико») – 20,83 млн евро.

5-7. («Реал») – 20,83 млн евро.

8. Илкай Гюндоган («Барселона») – 18,75 млн евро.

9. («Реал») – 16,67 млн евро.

10. («Реал») – 15 млн евро.

11-12. Эдер Милитао («Реал») – 14,58 млн евро.

11-12. («Реал») – 14,58 млн евро (4,17 млн евро).

13. Ансу Фати («Барселона») – 13,95 млн евро.

14. Жюль Кунде («Барселона») – 13,55 млн евро.

15-19. Родриго («Реал») – 12,5 млн евро.

15-19. Орельен Тчуамени («Реал») – 12,5 млн евро.

15-19. Рафинья Диас («Барселона») – 12,5 млн евро.

15-19. Антуан Гризманн («Атлетико») – 12,5 млн евро.

15-19. Эдуардо Камавинга («Реал») – 12,5 млн евро.

20. Клеман Лангле («Барселона») – 12 млн евро.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду