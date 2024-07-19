У де Йонга самый высокий оклад в Ла Лиге-2024/25. Левандовски – 2-й, Мбаппе – 3-й, Беллингем и Винисиус – в топ-7
Френки де Йонг возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги.
По данным Capology, полузащитник «Барселоны» в сезоне-2024/25 гарантированно заработает 37 500 000 евро и может получить еще 20 210 000 евро в виде бонусов. Приведенные суммы – до уплаты налогов, премии известны лишь в отдельных случаях.
В топ-20 игроков с самым высоким окладом вошли:
1. Френки де Йонг («Барселона») – 37,5 млн евро (бонусы – 20,21 млн евро).
2. Роберт Левандовски («Барселона») – 33,3 млн евро.
3. Килиан Мбаппе («Реал») – 31,25 млн евро (бонусы – 64,58 млн евро).
4. Давид Алаба («Реал») – 22,5 млн евро.
5-7. Джуд Беллингем («Реал») – 20,83 млн евро (бонусы – 4,17 млн евро).
5-7. Ян Облак («Атлетико») – 20,83 млн евро.
5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 20,83 млн евро.
8. Илкай Гюндоган («Барселона») – 18,75 млн евро.
9. Федерико Вальверде («Реал») – 16,67 млн евро.
10. Тибо Куртуа («Реал») – 15 млн евро.
11-12. Эдер Милитао («Реал») – 14,58 млн евро.
11-12. Антонио Рюдигер («Реал») – 14,58 млн евро (4,17 млн евро).
13. Ансу Фати («Барселона») – 13,95 млн евро.
14. Жюль Кунде («Барселона») – 13,55 млн евро.
15-19. Родриго («Реал») – 12,5 млн евро.
15-19. Орельен Тчуамени («Реал») – 12,5 млн евро.
15-19. Рафинья Диас («Барселона») – 12,5 млн евро.
15-19. Антуан Гризманн («Атлетико») – 12,5 млн евро.
15-19. Эдуардо Камавинга («Реал») – 12,5 млн евро.
20. Клеман Лангле («Барселона») – 12 млн евро.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Ну а Бармалей с буратиной Лангле это первое место в параде идиотов.
Вон, агент Ямаля уже тоже требует повышения )
Вначале карьеры по голевому чутью, и чувстве игры он был в три раза лучше Ямаля, и намного более эффективнее, почти не упускал моменты и перебивал xG в два раза.
Когда подписали Гюндогана, я сразу сказал что Барса сорвала джекпот за такие деньги, и он действительно стал одним из лидеров команды