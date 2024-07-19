У де Йонга самый высокий оклад в Ла Лиге-2024/25. Левандовски – 2-й, Мбаппе – 3-й, Беллингем и Винисиус – в топ-7

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Френки де Йонг возглавил список самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги.

По данным Capology, полузащитник «Барселоны» в сезоне-2024/25 гарантированно заработает 37 500 000 евро и может получить еще 20 210 000 евро в виде бонусов. Приведенные суммы – до уплаты налогов, премии известны лишь в отдельных случаях.

В топ-20 игроков с самым высоким окладом вошли:

1. Френки де Йонг («Барселона») – 37,5 млн евро (бонусы – 20,21 млн евро).

2. Роберт Левандовски («Барселона») – 33,3 млн евро.

3. Килиан Мбаппе («Реал») – 31,25 млн евро (бонусы – 64,58 млн евро).

4. Давид Алаба («Реал») – 22,5 млн евро.

5-7. Джуд Беллингем («Реал») – 20,83 млн евро (бонусы – 4,17 млн евро).

5-7. Ян Облак («Атлетико») – 20,83 млн евро.

5-7. Винисиус Жуниор («Реал») – 20,83 млн евро.

8. Илкай Гюндоган («Барселона») – 18,75 млн евро.

9. Федерико Вальверде («Реал») – 16,67 млн евро.

10. Тибо Куртуа («Реал») – 15 млн евро.

11-12. Эдер Милитао («Реал») – 14,58 млн евро.

11-12. Антонио Рюдигер («Реал») – 14,58 млн евро (4,17 млн евро).

13. Ансу Фати («Барселона») – 13,95 млн евро.

14. Жюль Кунде («Барселона») – 13,55 млн евро.

15-19. Родриго («Реал») – 12,5 млн евро.

15-19. Орельен Тчуамени («Реал») – 12,5 млн евро.

15-19. Рафинья Диас («Барселона») – 12,5 млн евро.

15-19. Антуан Гризманн («Атлетико») – 12,5 млн евро.

15-19. Эдуардо Камавинга («Реал») – 12,5 млн евро.

20. Клеман Лангле («Барселона») – 12 млн евро.

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100 комментариев
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в Примере самые высокие зарплаты в мире. зато у них нет системы автоматической фиксации гола, "потому что она очень дорогА".
+83
-8
+75
Фати выше Родриго 😆
+33
-1
+32
Больше всего в этом списке шокирует з/п Фати.
+31
-1
+30
Ответ Любезный Коссутий
в Примере самые высокие зарплаты в мире. зато у них нет системы автоматической фиксации гола, "потому что она очень дорогА".
Зарплаты платят клубы, а систему фиксации гола должна закупать федерация.
+24
-2
+22
За что ему столько насыпали ?
+18
-2
+16
Ответ Игорь Новиков
Проблема в том, что КЛУБЫ выступили против нее.
Единственные кто хотел оставить систему, это Реал и Атлетик. ФК Нэгрейра первым был за отмену системы))
+22
-6
+16
Де Йонг это понятно, перенос, но за что сбитым летчикам Леве и Гюндо Лапорта столько насыпал, это загадка. Эффективный менеджмент от Лапорты, блин.
Ну а Бармалей с буратиной Лангле это первое место в параде идиотов.
+24
-8
+16
Ответ Madhamish
Де Йонг это понятно, перенос, но за что сбитым летчикам Леве и Гюндо Лапорта столько насыпал, это загадка. Эффективный менеджмент от Лапорты, блин. Ну а Бармалей с буратиной Лангле это первое место в параде идиотов.
Гюндо то сбитый?:D
+18
-3
+15
Ответ Евгений Сидоров
Больше всего в этом списке шокирует з/п Фати.
И Де Йонга
+13
-2
+11
Баоселона такой клуб, который наступает на грабли, делает вывод, что проблема в граблях и менят их на более дорогие.
+13
-2
+11
Ну это до сих пор наследие Барто. Но вот Фати с такой личкой, польский дровосек - уже наследие Ляпорты 🤡
+9
-3
+6
Ответ BurBon
Комментарий скрыт
Удобная у Вас позиция. Все, что связано с Барселоной- фейк, а все что Вы пишите Мадрид, причем с головы, истина последней инстанции.
+5
0
+5
Сине-гранатовый середняк в своем стиле)) Ничего толком не может выиграть, но даёт космические зарплаты))
+15
-10
+5
Ответ Максим Сотников
Зарплаты платят клубы, а систему фиксации гола должна закупать федерация.
Проблема в том, что КЛУБЫ выступили против нее.
+12
-7
+5
Ответ Trey4rch
Комментарий скрыт
Она была
+5
-1
+4
Ну у Де Йонга такой контракт из-за отсрочки на которую он согласился во времена ковида. Контракт Левандовски вызывает в разы больше вопросов. Его же подписал Лапорта в период, когда клуб попал под жёсткую экономию
+3
0
+3
Ответ atomio
Ну это до сих пор наследие Барто. Но вот Фати с такой личкой, польский дровосек - уже наследие Ляпорты 🤡
"Польский дровосек" принёс чемпионство в позапрошлом сезоне, став лучшим игроком клуба, а то и чемпионата. И в прошлом сезоне не так уж и мало забил.
+6
-3
+3
Чистыми они получают только 50% от этой суммы да?
+2
0
+2
А потом спрашивают откуда у барсы долги
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Больше всего в этом списке шокирует з/п Фати.
Ну молодой-талантливый-перспективный.
Вон, агент Ямаля уже тоже требует повышения )
+2
0
+2
Продавать Френки за 100 мультов
+4
-2
+2
Ответ Евгений Сидоров
Больше всего в этом списке шокирует з/п Фати.
А лангле нет? Фати когда то подавал надежды на то что он будет суперзвездой.
+3
-1
+2
Ответ Gaz_11
Фати выше Родриго 😆
новый Месси говорили они)))
+3
-1
+2
Ответ atomio
Ну это до сих пор наследие Барто. Но вот Фати с такой личкой, польский дровосек - уже наследие Ляпорты 🤡
У Фати начало карьеры было на уровне Ямаля, и даже в сборной. Поэтому ему и насыпали столько, кто ж знал что потом травматом станет, как Педри, и играть будет по праздникам.
Вначале карьеры по голевому чутью, и чувстве игры он был в три раза лучше Ямаля, и намного более эффективнее, почти не упускал моменты и перебивал xG в два раза.
+3
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+2
Ответ Александр Чернышев
За что ему столько насыпали ?
Один из последних контрактов, который давал Бартомеу…
+4
-2
+2
Ответ Madhamish
Де Йонг это понятно, перенос, но за что сбитым летчикам Леве и Гюндо Лапорта столько насыпал, это загадка. Эффективный менеджмент от Лапорты, блин. Ну а Бармалей с буратиной Лангле это первое место в параде идиотов.
Капитан сборной Германии,лучший по г+п полузащитник Барсы,сбитый летчик?Лол
+3
-1
+2
Я бы попросил обоих, или уменьшить аппетиты или на выход.
+1
0
+1
Тебпас доволен, почти все РМ и Барса, на остальную лигу плевать. Пущай раскупают.
+1
0
+1
а с бонусами у МБаппе?
+1
0
+1
Ответ Madhamish
Де Йонг это понятно, перенос, но за что сбитым летчикам Леве и Гюндо Лапорта столько насыпал, это загадка. Эффективный менеджмент от Лапорты, блин. Ну а Бармалей с буратиной Лангле это первое место в параде идиотов.
Капитан сборной Германии, которая показала лучший после испанцев футбол на Евро - это сбитый летчик??
Когда подписали Гюндогана, я сразу сказал что Барса сорвала джекпот за такие деньги, и он действительно стал одним из лидеров команды
+1
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