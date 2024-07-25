Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде. Гол аргентинцев отменили после возобновления игры через 2 часа

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Аргентина обратилась в ФИФА по итогам игры с Марокко на Олимпиаде.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) после матча сборной страны и с командой Марокко (1:2) на Олимпиаде-2024.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В этот момент на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

«Аргентинская футбольная ассоциация сообщает, что в связи с общеизвестными событиями, произошедшими в матче нашей сборной до 23 лет с командой Марокко, в дисциплинарный комитет ФИФА поступила официальная претензия с просьбой принять необходимые меры регулирования для события такой масштаба.

Необходимо обеспечить безопасность игроков для мирного развития этого прекрасного вида спорта, которым является футбол, и со своей стороны сделаем все необходимое для этого», – говорится в заявлении федерации.

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60 комментариев
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Черным по белому в тексте жалобы написано, что она касается исключительно соблюдения мер безопасности. Одарённые в комментариях пишут про отменённый гол и добавленные 16 минут.
Так и живём 🤷🏻‍♂️
+72
-16
+56
Ответ Блуждающий странник
Вчера весь вечер таких обиженных читал и это ещё самые заплюсованные комментарии. Это жесть просто, аудитория уровня вконтакте. За несколько отдельных новостей не смогли прочитать текст. Те же самые ущемленные кричалкой, но которые защищают беспорядки на трибунах и паузы на два часа)
На спортсе люди не читают тексты, только заголовки. Это открытие для Вас?
И сам спортс этому потворствует делая эти заголовки максимально провокационными
+33
-2
+31
Ответ maximkamraz
Черным по белому в тексте жалобы написано, что она касается исключительно соблюдения мер безопасности. Одарённые в комментариях пишут про отменённый гол и добавленные 16 минут. Так и живём 🤷🏻‍♂️
Вчера весь вечер таких обиженных читал и это ещё самые заплюсованные комментарии. Это жесть просто, аудитория уровня вконтакте. За несколько отдельных новостей не смогли прочитать текст. Те же самые ущемленные кричалкой, но которые защищают беспорядки на трибунах и паузы на два часа)
+37
-10
+27
Почему никто не говорит о технаре для Марокко? Их болельщики неоднократно выбегали на поле, кидали посторонние предметы в аргентинских футболистов, наконец, начали бросать в них петарды. То есть здоровье было под угрозой.

Судья в итоге был вынужден увести команды с поля, опасаясь за безопасность игроков. И те спасались бегством!

Как бы это все в совокупности совсем не «стаканчики с трибун кидали».
+36
-15
+21
Ответ korablev
Почему никто не говорит о технаре для Марокко? Их болельщики неоднократно выбегали на поле, кидали посторонние предметы в аргентинских футболистов, наконец, начали бросать в них петарды. То есть здоровье было под угрозой. Судья в итоге был вынужден увести команды с поля, опасаясь за безопасность игроков. И те спасались бегством! Как бы это все в совокупности совсем не «стаканчики с трибун кидали».
А к организаторам значит вопросов нет, как в принципе такое могли допустить? Понимаю, если бы в Марокко играли и такое произошло, но тут игра на нейтральном поле, во Франции, отношения между Франицей и Аргентиной, в свете последних событий, думаю описывать не нужно, поэтому, зачинщиками беспорядков и прочего могли быть как болельщики Марокко, так и французы, а может французы, которые не совсем французы, но с паспортом Франции)). В общем наказывать Марокко в данном случае будет неправильно
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Претензия в том, что добавили только 16 минут, а не 45
Прочитать полностью не пробовал?
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Ответ Папа Футбола
Пауза в 2 часа чтобы потом доиграть 2 минуты это конечно сюр, но офсайд был и гол отменили справедливо.
Так по отмененному голу - у них и нет претензий)
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+5
Ответ ЭкспертДиванный
Прочитать полностью не пробовал?
Это для него слишком длинный текст.
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Ответ Aleksey Yashin
Просто выбежали ребята из Анголы, которые любят трансов. Вы же в Аргентине знали, куда едете, чего жалуетесь?
а организаторы не должны обеспечить безопасность?
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Ответ Gutalin
как они могут отвечать за французов? безопасность они обеспечивают это раз. Откуда эти "болельщики"? Это же скорее всего французы и бельгийцы, потомки мароканцев имигрантов
Так как все команды отвечают за своих болел.. Или это были болелы аргов?.. Зачем им это?.. Какая разница чьи это потомки.. Накажут один раз - в следующий раз не будут подставлять свою команду.. Для этого и наказывают.. И "скорее всего" - не надо сюда прилетать.. Разберутся без диванных экспертов.. 👎
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Мда…. Вот писать вроде умеешь, а читать - похоже не научился🤦🏻‍♂️
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Ответ Vedved
Мда…. Вот писать вроде умеешь, а читать - похоже не научился🤦🏻‍♂️
Чукча не читатель. Чукча писатель (с)
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Ответ Хайзенберг
У Аргентины нытье в крови, проигрывать надо уметь
Громкое заявление от самого ноющего и плачущего персонажа 🥹
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Ответ Блуждающий странник
Вчера весь вечер таких обиженных читал и это ещё самые заплюсованные комментарии. Это жесть просто, аудитория уровня вконтакте. За несколько отдельных новостей не смогли прочитать текст. Те же самые ущемленные кричалкой, но которые защищают беспорядки на трибунах и паузы на два часа)
А чего ты ждал от информационного портала, на главной странице которого вчера целый день висел стыдный пасквиль роналдуфана про сборную Аргентины, где он просто на уровне ученика младших классов перевирает факты и выдаёт желаемое за действительное? Причём первые 30 самых популярных комментариев с обоснованной и дельной критикой этого пасквиля, но при этом у самой статьи рейтинг в серьёзном плюсе? 😄
С главным и базовым принципом журналистики - беспристрастностью - ребята не справились. А уж инструментов для насаждения своего мнения у них здесь масса. Такие времена, ничего не поделаешь 🤷🏻‍♂️
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За что технарь Морокко, как тут некоторые пишут? Можно понять если матч в Касабланке проходил , но таким Макаром этим можно пользоваться на любом турнире если так сильно нужна победа, раздаешь батракам по 500 евро , переодеваешь на цвета и просишь сорвать матч . Если речь о беспорядках, то тут виновата французская сторона
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Ответ Aleksey Yashin
Франция и безупречное проведение спортивных мероприятий - две прямые, которые не пересекаются
Это проблемы исключительно Франции. Не можешь нормально провести - не подавай заявку на проведение.
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Ответ maximkamraz
Черным по белому в тексте жалобы написано, что она касается исключительно соблюдения мер безопасности. Одарённые в комментариях пишут про отменённый гол и добавленные 16 минут. Так и живём 🤷🏻‍♂️
После 18.12.2022 одна несчастная фан база утеряла последние возможности думать.
Ими правит боль и обида.
Они готовы свой гнев даже на пацанов из U23 направить и обвинить что во всем виноват Месси.
Их кумир потерпел крах, они выживают как могут.
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Ответ Блуждающий странник
Вчера весь вечер таких обиженных читал и это ещё самые заплюсованные комментарии. Это жесть просто, аудитория уровня вконтакте. За несколько отдельных новостей не смогли прочитать текст. Те же самые ущемленные кричалкой, но которые защищают беспорядки на трибунах и паузы на два часа)
а чем пользователи вк не угодили?
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Ответ Папа Футбола
Пауза в 2 часа чтобы потом доиграть 2 минуты это конечно сюр, но офсайд был и гол отменили справедливо.
ты бы смотрел матч Узбекистан Испания, там вообще бардак, судьи не справляются, организаторы тоже не подготовлены.
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Ответ hustla story
всмысле, их наградить надо, закидать позорных аргов дело благое
Фанат бездаря роналду с вечной болью после 18.12.2022?
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Ответ strelok16
А к организаторам значит вопросов нет, как в принципе такое могли допустить? Понимаю, если бы в Марокко играли и такое произошло, но тут игра на нейтральном поле, во Франции, отношения между Франицей и Аргентиной, в свете последних событий, думаю описывать не нужно, поэтому, зачинщиками беспорядков и прочего могли быть как болельщики Марокко, так и французы, а может французы, которые не совсем французы, но с паспортом Франции)). В общем наказывать Марокко в данном случае будет неправильно
К организаторам вопросов много, в т.ч. и по техническому поражению Марокко за поведение их фанатов
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Да, это цирк, с этими просмотрами
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Ответ Игорь М.
К организаторам вопросов много, в т.ч. и по техническому поражению Марокко за поведение их фанатов
А если там часть дикарей были французы африкансого происхождения, тогда что делать?
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Ответ Илья Банюк
надеюсь,что они на себя же и написали жалобы за их аморальное поведение
Нет, они попросили фанатов бездаряроналду вылечить от вечной боли и обиды после 18.12.2022.
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Ответ Бегемотик
Франция ж цивилизованная страна, как в ней могут быть беспорядки? тююю Никто не знал же!
И это похоже ты не знал что Франция не то не сё
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Ответ Petter Hegre
Сами спровоцировали, а теперь жалобы строчат. Месси нужно тоже в эту сборную. Пусть он результат своих действий прочувствует на себе! А то отмалчивается, тихоня.
Так а кто быдло то в итоге
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Моё Мнение что это ни чего не изменит. Могу и ошибаться
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кидавших петарды вычислить, оштрафовать, забанить на всех турнирах. все довольны.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Претензия в том, что добавили только 16 минут, а не 45
Почему у тех, кто не имеет 🧠, есть потребность что то писать?
Написано же что претензия к БЕЗОПАСНОСТИ.
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