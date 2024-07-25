Аргентина пожаловалась в ФИФА после матча с Марокко на Олимпиаде. Гол аргентинцев отменили после возобновления игры через 2 часа

Аргентина обратилась в ФИФА по итогам игры с Марокко на Олимпиаде.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала жалобу в дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) после матча сборной страны и с командой Марокко (1:2) на Олимпиаде-2024.

На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина сравняла счет, но судья Гленн Нюберг отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда.

В этот момент на трибунах стадиона «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки – арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион.

Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев был отменен.

«Аргентинская футбольная ассоциация сообщает, что в связи с общеизвестными событиями, произошедшими в матче нашей сборной до 23 лет с командой Марокко, в дисциплинарный комитет ФИФА поступила официальная претензия с просьбой принять необходимые меры регулирования для события такой масштаба.

Необходимо обеспечить безопасность игроков для мирного развития этого прекрасного вида спорта, которым является футбол, и со своей стороны сделаем все необходимое для этого», – говорится в заявлении федерации.

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