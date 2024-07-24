Начо заплакал, прощаясь с «Реалом»: «Этот клуб значит все для меня, это мой дом, семья. Спасибо за то, что сделали меня человеком с идеальными ценностями»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Начо Фернандес Футбол

Начо заплакал на церемонии прощания с «Реалом».

Начо, дебютировавший за основной состав «Реала» 23 апреля 2011 года, ранее перешел в саудовский клуб «Аль-Кадисия». Сегодня «Мадрид» провел торжественную церемонию в честь 34-летнего чемпиона Европы в составе сборной Испании.

Экс-капитан «Мадрида» растрогался после просмотра видео, подготовленного для него клубом.

«Я не знаю, стоит ли плакать сейчас… Сегодня трудный день, необычный, и эмоциональный.

Вы дали мне больше, чем я смог вернуть вам. Вы научили меня решительности в жизни. Я защищал этот герб на поле и за его пределами каждую секунду своей жизни.

Этот клуб значит все для меня и всей моей семьи. 24 года я передвигался по одному и тому же маршруту: из моего дома в мой другой дом... Потому что здесь моя семья. Вы не представляете, что это был за путь – стать игроком первой команды и в конечном итоге поднять 15-й кубок Лиги чемпионов. Я ухожу в самый лучший момент, будучи капитаном этого клуба.

Спасибо «Реалу» за то, что он сделал меня человеком с идеальными ценностями. Спасибо Анчелотти за веру в меня. Спасибо товарищам по команде, вы лучшие. Спасибо всем. Мысли о вас делают меня счастливым… Спасибо всем работникам клуба, потому что вы сделали меня лучшим игроком и человеком...

Мама, папа... Все это благодаря вам. Вы стольким пожертвовали для меня и моего брата Алекса. Спасибо моей сестре Майте за то, что столько раз возила нас на тренировки и игры. И спасибо моей жене Марии, лучшему человеку на свете, за то, что никогда не отпускала мою руку...» – сказал Начо.

Фото: x.com/MadridXtra

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49 комментариев
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Спасибо за игру, капитан!
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Человек числившийся в команде Реала никогда не будет одинок!!респект Начо
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Легендарный мужик! В истории Реала помнить будут, однозначно!
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Ответ Jeicob Harlon
Человек числившийся в команде Реала никогда не будет одинок!!респект Начо
Мне кажется, что слово "числившийся" немного не корректно по отношению к Начо. Он ИГРАЛ за Мадрид!
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Спасибо за все, капитан! Для многих мальчишек может смело являться примером для подражания. С такими проблемами со здоровьем стал профессиональным футболистом. Да, возможно он не был одарен каким-то большим талантом, но всегда отдавал всего себя на поле и за счет своей работоспособности и желания перекрывал технические недостатки.
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Слежу за минусами но меня не парит 🤣 человек-последовательность
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Настоящий мадридист! По любому останется в истории клуба как капитан, поднявший 15й Кубок ЛЧ.
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Спасибо за всё, Начо!
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спасибо за все, боец, капитан и мадридист.
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Настоящий капитан и мадридиста 💜🤍
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Жаль всё-таки, что не продлился как Васкес. Очень важный был игрок, хоть и второплановый. Когда нужно было выручал. Были и косяки, но больше всё же хороших вещей с ним связывается.
Удачи в дальнейшем! Ну и назад думаю ещё вернётся в структуру клуба.
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Вспоминаю как салах возил алабу в финале, а потом вышел Начо, и просто съел Мо
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Многие мужчины плачут, это естественный процесс. тем более когда ты столько лет жил можно сказать в семье.
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За 34 года у Начо больше ЛЧ чем у бчк за 150 лет существования💪
Прощай легенда)
+11
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+5
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий скрыт
Ямаль и Уильямс лайкнули..(((
+7
-2
+5
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Можно подумать другие пользователи не получают минусов. То же мне «звёзды» 🤣
+9
-4
+5
Ответ akaAzazello
Мне кажется, что слово "числившийся" немного не корректно по отношению к Начо. Он ИГРАЛ за Мадрид!
Я просто не хотел никого обделять,а так вы правы
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Спасибо за всё, родной 🤍
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Что сказать. Идеальная карьера
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Ответ фанат спартака с 1967
меньше пассажиров легче автобусу
Меньше говори - сойдёшь за умного.
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Футболисты стали многовато плакать. В подавляющем большинстве случаев это нелепая игра на публику, как у недавних Месси и Рональду.
Да они всё время ревели, тот же Салах. Хименес на ЧМ18 играя на поле прям плакал, когда французы второй забили.
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Настоящая легенда, любой клуб может только мечтать о таких футболистах, как Начо. Обязательно должен вернуться по завершению карьеры!
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Кто не видел в пямом эфире прощание Начо - вот запись https://www.youtube.com/watch?v=UbYso0kjnN0
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До сих пор в шоке с того, что человек играет в футбол на высочайшем уровне с диабетом. Какой пример миллионам на планете!
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До сих пор в шоке с того, что человек играет в футбол на высочайшем уровне с диабетом. Какой пример миллионам на планете!
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Кверти - тупой дебил
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Очередной футбольный нытик
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Я так скоро перестану вообще футболом интересоваться.
Зае как это по русски? Достали..., а нет, всё-таки - зае...ли ныть!
Придется полностью отдаться хоккею!
Шоу федиков!
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Спасибо, уходит на мажорной ноте (зря, конечно).
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Ждем тренером обороны в Реале! Спасибо за крутую игру
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