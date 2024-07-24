Начо заплакал, прощаясь с «Реалом»: «Этот клуб значит все для меня, это мой дом, семья. Спасибо за то, что сделали меня человеком с идеальными ценностями»

Начо заплакал на церемонии прощания с «Реалом».

Начо, дебютировавший за основной состав «Реала» 23 апреля 2011 года, ранее перешел в саудовский клуб « ». Сегодня «Мадрид» провел торжественную церемонию в честь 34-летнего чемпиона Европы в составе сборной .

Экс-капитан « » растрогался после просмотра видео, подготовленного для него клубом.

«Я не знаю, стоит ли плакать сейчас… Сегодня трудный день, необычный, и эмоциональный.

Вы дали мне больше, чем я смог вернуть вам. Вы научили меня решительности в жизни. Я защищал этот герб на поле и за его пределами каждую секунду своей жизни.

Этот клуб значит все для меня и всей моей семьи. 24 года я передвигался по одному и тому же маршруту: из моего дома в мой другой дом... Потому что здесь моя семья. Вы не представляете, что это был за путь – стать игроком первой команды и в конечном итоге поднять 15-й кубок Лиги чемпионов. Я ухожу в самый лучший момент, будучи капитаном этого клуба.

Спасибо «Реалу» за то, что он сделал меня человеком с идеальными ценностями. Спасибо Анчелотти за веру в меня. Спасибо товарищам по команде, вы лучшие. Спасибо всем. Мысли о вас делают меня счастливым… Спасибо всем работникам клуба, потому что вы сделали меня лучшим игроком и человеком...

Мама, папа... Все это благодаря вам. Вы стольким пожертвовали для меня и моего брата Алекса. Спасибо моей сестре Майте за то, что столько раз возила нас на тренировки и игры. И спасибо моей жене Марии, лучшему человеку на свете, за то, что никогда не отпускала мою руку...» – сказал .

Фото: x.com/MadridXtra

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду