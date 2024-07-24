Месси лидирует по точным пасам вразрез за последние 2 сезона в топ-5 лиг. Лео покинул «ПСЖ» год назад

Лионель Месси лидирует по точным пасам вразрез за последние 2 сезона в топ-5 лиг Европы.

На счету 37-летнего аргентинца было 37 таких передач за « » в чемпионате Франции-2022/23. С августа прошлого года играет за « » в .

Второе место занимает из « » – 35 пасов вразрез в АПЛ-2022/23 и 2023/24, третье – (« », 32).

В топ-5 также входят Алекс Баэна (« », 25) и Кевин де («Манчестер Сити», 24).

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