Месси лидирует по точным пасам вразрез за последние 2 сезона в топ-5 лиг. Лео покинул «ПСЖ» год назад

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Вильярреал Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Арсенал Кевин де Брюйне Бруну Фернандеш Мартин Эдегор Интер Майами Алекс Баэна Футбол

Лионель Месси лидирует по точным пасам вразрез за последние 2 сезона в топ-5 лиг Европы.

На счету 37-летнего аргентинца было 37 таких передач за «ПСЖ» в чемпионате Франции-2022/23. С августа прошлого года Месси играет за «Интер Майами» в МЛС.

Второе место занимает Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» – 35 пасов вразрез в АПЛ-2022/23 и 2023/24, третье – Мартин ЭдегорАрсенал», 32).

В топ-5 также входят Алекс Баэна («Вильярреал», 25) и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 24).

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103 комментария
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Он еще по обводкам лет 10 будет лидировать в топ лигах
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Ответ Vatikan
Месси велик!
🚲
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Чувак год уже не играет в европе." Неудачная стаститика " в ПСЖ -аналогична "космической" ститистике претендента на Золотой мяч Винисиуса,тьфу,позорище
+82
-23
+59
Ответ Алексей Соколов
Золото мяч этому господину)))
Не самом деле не чего смешного, его год уже нету в Европе и до сих не один плеймейкер,не догнал его в ключевой для своей позиции статистике.
+51
-9
+42
Никто и никогда не играл в футбол лучше Месси
+59
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Это неправда! Такого показателя не существует! Его придумали специально для Месси! Это всё мировой заговор против Роналды! Ррррррррря!!
+34
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Ответ Экспертное мнение
Он еще по обводкам лет 10 будет лидировать в топ лигах
Ну с учётом, что он ещё будет играть и дай Бог до конца 2026 года как минимум, то король точных пасов вразрез и по любым диагоналям будет лидировать все 💯 лет!!!
+11
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+7
Ответ BananaMantana
отдай 20 пасов в разрез против Клермонов,(где и без этих пасов результат не изменится) и выйди против Реала в ЛЧ, похоронив своим пенальти для ПСЖ сезон и твои фанаты все так же будут сходить по тебе с ума )))
Они тот матч выиграли ,как он мог похоронить этим пенальти ПСЖ.Логика в каком месте у Вас?Винисиус то же 80 % матчей против Осасун играет,а не против топов
+13
-6
+7
Ответ Алексей Скамейчук
Комментарий удален модератором
Представляют крик в пустыне ! Одного португальца с криком вы все врете по всем показателям лучший я !
+17
-10
+7
Вся эта продвинутая статистика - просто иллюстрация того, что может увидеть каждый: уровень влияния игрока на команду, его вовлечённость в атакующие действия. Кто-то скажет, что это мелочи, и в чём-то будет прав, но из таких мелочей (обводки, касания мяча и многое другое) складывается общее значение футболиста на поле. А Месси сомнений в этом никогда не вызывал
+13
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+7
Ответ BananaMantana
Комментарий скрыт
такие же дуралеи, которые смотрят только в протокол матча
+8
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+7
Ответ fussballer
Что это, если не ...?
Слезы семейства Авейру 🤔
+20
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+6
Ответ Вальдано
На ЧЕ видели.. "Кучу" голов.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
Кучу от Роналду на Евро я видел) Голов - не видел 😄
+8
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+5
Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
Дорогой ты видимо из фифы только в реальный футбол двинулся, в новостях пока путаешься. Дембеле заменил меси ещё как год назад. Итог ПСЖ взял все 3 внутренних трофея и вышел в 1/2 ЛЧ. Прогресс абсолютно по всем показателям. Дембеле лучший ассистент чемпионата, сыграв меньше половины матчей. Забил два гола и заработал пенальти в плей-офф ЛЧ, тогда как у меси 0+0 и промах с пеналя за 2 года! Можешь считать, что я пишу из будущего, потому что ты до сих пор в 2023 сидишь походу.
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Месси за один сезон сделал больше, чем другие топы за два сезона. И у Месси это считается проваленным сезоном
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Ответ Оригинальный Ник
Это так смешно смотрится, что каждый год появляется новая статистика, по которой Месси лучший в мире, хотя до этого за статистика никому не была нужна и не учитывалась
Месси по всем критериям лучший в мире и поэтому его до сих пор никто не переплюнул в таком виде спорта как футбол.Эпоха Лео Месси.
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Но, очевидно, прогрев на ЗМ пошел.
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Ответ Федя Букин
Но это никто не будет считать, неудобненько. Но мы то помним как в матчах с Баварией его съели не заметив.
Буквально вся статистика меси разоблачается в пух и прах, стоит только посчитать эффективность. Тут и слепой бомж вася может нафармить стату, если вся игра будет замыкаться на нём. Практически все рекорды по неудачным действиям в футболе принадлежат меси. Он рекордсмен по промахам с пенальти во всех крупных турнирах (ЧМ и ЛЧ). Буквально каждый год он один из худших игроков мира по потерям мяча. Бывали матчи, где он терял мяч 30+ раз! Игроку атаки дай бог, чтобы получить мяч 30, а для меси это просто процент брака!) В ПСЖ меси был худшим игроком топ-5 лиг по реализации голевых моментов, то есть засрал больше всех, он также был топ-4 игроком в Лиге 1 по потерям мяча. И это всё реальные цифры, а не мои выдумки. И его штрафные чертовски переоценены. Бывали сезоны, когда один меси бил больше штрафных, чем любой клуб Европы. У ПСЖ единственный сезон когда никто не забил со штрафного, это когда их бил меси. О каком вяличии тут может идти речь? Меси игрок ниже среднего, тут недавно публиковали видео, что какой-то бомж с улицы играет один в один как меси. Это говорит о чём-то.

https://youtu.be/hH93im_2vb4
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Ответ Федя Букин
Так а кто ему такую стату помог набить? Здесь помимо паса, надо ещё чтобы нап/вингер убежал от защитника и получил этот самый пас за спиной у защитников. Это не пас в ноги, здесь большая часть заслуги принимающего = выигравшего борьбу за счёт скоростных характеристик игрока. Так что пусть скажет спасибо Мбаппе и Неймару, за то что они помогли ему набить данный статистический показатель. Разжевал и в рот положил, спасибо за внимание ✍️
Неймар в том сезоне закончил играть в футбол примерно 25 декабря. Так, для статистики.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
На ЧЕ видели.. "Кучу" голов.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
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Зачем эти футбольные аспекты ? Для почитателей сладкой клубники это не о чём !
Их интересуют предметы цыганской роскоши,растяжки 🐬 в парилке и стринги под брендом CR7 😎
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Ответ Нейтральный критик
🚲
https://m.soccer.ru/sites/default/files/styles/content_image/public/images/ronaldo-2.jpg?itok=R_6Xc-8G
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Ответ Alex.K71
Ну с учётом, что он ещё будет играть и дай Бог до конца 2026 года как минимум, то король точных пасов вразрез и по любым диагоналям будет лидировать все 💯 лет!!!
А может и дольше…🐐10🇦🇷
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Ответ Оригинальный Ник
Мой кумир Анри давно завершил карьеру, а ты сектант
Это, конечно, мой любимый вид местных роналдуфанов) Его кумир - Анри, поэтому он прибегает в каждую новость о Роналду и Месси, чтоб вылизывать до блеска первого и поливать грязью второго 😄 Но кумир у него Анри, да-да 😄
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Меси в ПСЖ лидер по пасам в обрез.
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Ответ Александр Охотко
Чувак год уже не играет в европе." Неудачная стаститика " в ПСЖ -аналогична "космической" ститистике претендента на Золотой мяч Винисиуса,тьфу,позорище
Предлагаю за эту статистику вновь вручить Лео зм, заслужил слоняра
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Ответ proojiy12@gmail.com
Реал без Криша штампует ЛЧ А у Криша без Реала что? похвались,про пустыню не пиши. Месси без Хави инесты ,чемпион ЮА,чемпион мира.
Ну, держись 😹🤣😅
С МЮ выиграл ЛЧ , 3 раза АПЛ, клубный чемпионат мира, суперкубок Англии, кубок Англии
С Ювентусом 2 раза серию А, кубок Италии, 2 раза суперкубок
Со сборной Чемпионат Европы и Лигу Наций
---------------------------
Ты ещё здесь?🤣
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Если Месси сделал больше всех пасов вразрез - это значит только одно: Месси сделал больше всех пасов вразрез

Ничего другого это значить не может
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Ответ RomanVin
Никто и никогда не играл в футбол лучше Месси
Роналдиньо иногда выдавал такие матчи, что Месси и не снились. Только стабильности не было
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Ответ Федя Букин
В подтверждение моих слов, гениальный, ладно не гениальный а черпачок за спину защитников пас Месси и улетевший на первой космической Мбаппе. https://www.youtube.com/watch?v=_i0IjKSac_0 Ликбез проведён, все довольны
Так месибои считают и этот пас гениальным. Почитай их комменты после того матча)) Что меси сделал шедевр, а черепаху оставалось просто замкнуть чуть ли не в пустые. Месибоям показать бы, как футболисты перед матчем от бровки до бровки пасуют друг другу точно в ноги, у них наверно припадок случится)))
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