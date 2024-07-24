Месси лидирует по точным пасам вразрез за последние 2 сезона в топ-5 лиг. Лео покинул «ПСЖ» год назад
Лионель Месси лидирует по точным пасам вразрез за последние 2 сезона в топ-5 лиг Европы.
На счету 37-летнего аргентинца было 37 таких передач за «ПСЖ» в чемпионате Франции-2022/23. С августа прошлого года Месси играет за «Интер Майами» в МЛС.
Второе место занимает Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» – 35 пасов вразрез в АПЛ-2022/23 и 2023/24, третье – Мартин Эдегор («Арсенал», 32).
В топ-5 также входят Алекс Баэна («Вильярреал», 25) и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 24).
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С МЮ выиграл ЛЧ , 3 раза АПЛ, клубный чемпионат мира, суперкубок Англии, кубок Англии
С Ювентусом 2 раза серию А, кубок Италии, 2 раза суперкубок
Со сборной Чемпионат Европы и Лигу Наций
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