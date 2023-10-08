Последний домашний матч Рапино в регулярке женской лиги Америки собрал рекордную аудиторию – 34 130 зрителей. Многие были в розовых париках
Меган Рапино в последний раз сыграла в домашнем матче в женской лиге США.
38-летняя футболистка «ОЛ Рейн» приняла участие в игре регулярного чемпионата против «Вашингтон Спирит» (0:0).
Ранее двукратная чемпионка мира в составе сборной США объявила, что завершит карьеру после этого сезона.
Матч в Сиэтле посетили 34 130 зрителей – рекорд для американской женской футбольной лиги.
Многие болельщики были в розовых париках в стиле известной прически Рапино.
«Я знаю, что оказываю влияние, но одно дело знать, а другое – по-настоящему почувствовать и увидеть это.
Трудно выразить словами это глубокое чувство благодарности, радости и признательности за возможность пережить такой момент», – сказала Рапино.
Фото: соцсеть «ОЛ Рейн».
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Самая залайканная кстати у Алиши Леманн. А то будете писать, что это все токсичное фифа-коммьюнити ненавидищее весь женский футбол :))
а эти бучихи еще хотят зарабатывать как в мужском футболе 🤣