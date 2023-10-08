Последний домашний матч Рапино в регулярке женской лиги Америки собрал рекордную аудиторию – 34 130 зрителей. Многие были в розовых париках

Теги женский футбол болельщики сборная США жен рекорды Меган Рапино Футбол

Меган Рапино в последний раз сыграла в домашнем матче в женской лиге США.

38-летняя футболистка «ОЛ Рейн» приняла участие в игре регулярного чемпионата против «Вашингтон Спирит» (0:0). 

Ранее двукратная чемпионка мира в составе сборной США объявила, что завершит карьеру после этого сезона. 

Матч в Сиэтле посетили 34 130 зрителей – рекорд для американской женской футбольной лиги.

Многие болельщики были в розовых париках в стиле известной прически Рапино. 

«Я знаю, что оказываю влияние, но одно дело знать, а другое – по-настоящему почувствовать и увидеть это.

Трудно выразить словами это глубокое чувство благодарности, радости и признательности за возможность пережить такой момент», – сказала Рапино

Фото: соцсеть «ОЛ Рейн». 

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13 комментариев

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Today I feel Qatari
Ее фифашная Ultimate Team карточка одна из самых задислайканных в истории. Просто реальный показатель отношения к ней общества :)

Самая залайканная кстати у Алиши Леманн. А то будете писать, что это все токсичное фифа-коммьюнити ненавидищее весь женский футбол :))
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marco -81
Меган как спортсменка молодец, как представитель общества - ноль заурядный.
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ivan Morozov 20
негусто, средняя посещаемость апл выше
а эти бучихи еще хотят зарабатывать как в мужском футболе 🤣
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Опа, Митяй
Бал Сатаны)
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.ru
и теперь Меган наконец то сможет всецело посвятить себя своей борьбе... не отвлекаясь на всякие глупости вроде футбола
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Demyan Grachev
Некрасивый парень на фото
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FEZ10
На Павлюченко похожа
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Александр Сандалов
Ответ Today I feel Qatari
Ее фифашная Ultimate Team карточка одна из самых задислайканных в истории. Просто реальный показатель отношения к ней общества :) Самая залайканная кстати у Алиши Леманн. А то будете писать, что это все токсичное фифа-коммьюнити ненавидищее весь женский футбол :))
Ну кто бы в здравом уме Алишу не залайкал)?
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EzioFlava
Ответ Today I feel Qatari
Ее фифашная Ultimate Team карточка одна из самых задислайканных в истории. Просто реальный показатель отношения к ней общества :) Самая залайканная кстати у Алиши Леманн. А то будете писать, что это все токсичное фифа-коммьюнити ненавидищее весь женский футбол :))
Так а в чем гордость? Стремную Рапино задизлайкали, зато красотку Алишу отлайкали. Типичные спермотоксикозники
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Today I feel Qatari
Ответ EzioFlava
Так а в чем гордость? Стремную Рапино задизлайкали, зато красотку Алишу отлайкали. Типичные спермотоксикозники
Если почитать комментарии под ее карточкой, то дислайкали ее не за внешность
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