Генич о покупке дома: «Стоил 22 миллиона – примерно как однушка в центре Москвы. Он недалеко от базы «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес телевидение Константин Генич Матч ТВ деньги Футбол

Константин Генич рассказал о покупке дома для своей семьи.

– В какой-то момент я подумал: «Надо подкопить денег». Я пооткапливал и вышел к семье с предложением: «Дети, жена, собака, я предлагаю переехать!» Они говорят: «Нет, мы не хотим». Я говорю: «Но я-то хочу, давайте переедем». И они говорят: «Ну, хочешь – занимайся», – сейчас ходят и благодарят меня.

Сумма, которая была подкоплена, – это не на квартиру детям, а на «здесь и сейчас», чтобы жить комфортно.

Я всегда хотел хороший большой дом. В итоге все отнеслись со скепсисом, сейчас благодарят. И все равно этих денег не хватило, пришлось брать ссуду и все это компенсировать.

Детям я сказал: «У вас есть по комнате, хотите – продавайте и покупайте себе квартиру». На обучение, наверное, надо будет что-то подкопить, но сейчас никаких накоплений нет.

– Сколько стоит дом, который ты купил для семьи? Можешь назвать хотя бы разброс?

– Он стоил 22 миллиона [рублей] – примерно как однокомнатная квартира в центре Москвы. Дом, кстати, недалеко от базы «Спартака».

Нам просто повезло: чувак уехал жить в другую страну – есть дом и еще один дом, который не зарегистрирован как жилой. В него пришлось вложиться, многое переделать, но он в нормальном месте, большой, у детей свои комнаты, есть куда припарковать машину – это хорошо, – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич в подкасте «За деньги».

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках. Промокод DAVKA82 даст доступ к PREMIER на 45 дней за 1 рубль.

118 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я пооткапливал и вышел к семье с предложением: «Дети, жена, собака, я предлагаю переехать!»

Оказывается, Генич родственник Газзаева?
+143
-15
+128
Намекает что рекламы букмекеров будет от него еще больше
+124
-5
+119
Почему геничи и шнякины ведут себя как какие то звезды футбола, интервью у них берут, где дом купил и т.д. и чем больше они понимают что народу на них всё равно, они тем больше позиционирует себя как селебрити каких то)
+103
-16
+87
Ответ trav
Намекает что рекламы букмекеров будет от него еще больше
Генич наконец-то научился зарабатывать на ставках
+85
-2
+83
Ответ Do Cent
Жизнь удалась? Спасибо матч ТВ и лично Тине.
Ну не плохо, как он описывает дом и для Подмосковья совсем недорого по нынешним временам, почти даром! Ну раз смог заработать, значит смог, молодец)
+45
-1
+44
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Подскажите, пожалуйста, мне, псковичу, где это в Пскове можно найти трешку за 2.2 млн? Сейчас за такие деньги разве что однушку в старом фонде с бабкиным ремонтом возьмешь.
+37
-2
+35
получается еще один такой дом он проиграл на ставках
+34
0
+34
Ответ Vatikan
я на его прогнозах поднял 5 тысяч рублей со ста
Со ста тысяч?🌚
+29
0
+29
Ответ tzasasa
Я пооткапливал и вышел к семье с предложением: «Дети, жена, собака, я предлагаю переехать!» Оказывается, Генич родственник Газзаева?
Возможно Валерий Георгиевич у Генича живет, дом охраняет.
+32
-5
+27
Ответ Шурик Шурик
Подскажите, пожалуйста, мне, псковичу, где это в Пскове можно найти трешку за 2.2 млн? Сейчас за такие деньги разве что однушку в старом фонде с бабкиным ремонтом возьмешь.
Здесь, недалеко, в 2015ом
+23
0
+23
Приплели Спартак и сунули в "главные новости" - вот это, я понимаю, вершина спортивной журналистики😐
+24
-3
+21
Жизнь удалась? Спасибо матч ТВ и лично Тине.
+22
-2
+20
"Я пооткапливал"... и с такой лексикой и знаниями русского языка, они на Матч ТВ ещё работают комментаторами. На Матч ТВ только и место для ПТУшников ( Помогите Тупому Устроиться )
+19
-2
+17
Репортажи Константина не нравятся людям, но ему все равно, он гнет свое
Идея Константина переехать в дом не понравилась его семье, но ему все равно, он переехал
+17
-2
+15
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Со ста тысяч?🌚
Со ста попыток.
+15
0
+15
«Семья отнеслась со скепсисом - сейчас благодарят»
Шнякин доволен? Будет где уединиться для совместных репортажей🤓
А по сабжу - немного лизоблюдства, много второсортных каламбуров, очень много высокомерия и вуаля, покупаешь дома✨
+18
-9
+9
Ответ Russ Ivan
Отличный и востребованный хирург из условного Архангельска не сможет и на треть дома Генича пооткапливать, а тут за бредовые истерики в эфире домик наоткапливался...
Властям вопросы задавайте, никто кроме них не виноват что у врачей в рф нищенские зарплаты.
+9
-1
+8
Ответ Vatikan
Комментарий скрыт
Наверное поэтому в свое время и слил на ставках 6-8 миллионов, есди не больше. Он сам об этом признался даже статья об жтом была на Спортс.
+7
0
+7
"Пооткапливал" - реально такое слово есть? Или это что-то из "безызбежного"?
+10
-3
+7
Кредитники минусуют.
Я знаю, вы и за 100 миллионов возьмёте.
Вы можете.
+8
-2
+6
Ответ Russ Ivan
Отличный и востребованный хирург из условного Архангельска не сможет и на треть дома Генича пооткапливать, а тут за бредовые истерики в эфире домик наоткапливался...
Соловьев чем лучше, у которого домик в Италии, а сколько еще в РФ
+6
0
+6
Молодец, что осуществил мечту но комментируй нормально, пожалуйста. Вы просто портите футбольный матч. У меня нет возможности посещать матчи Локо на стадионе из-за того, что живу в другой стране, Окко у нас тут тоже нет. Так что приходится ваш бред во время матча слушать и предвзятое комментирование.
+6
-1
+5
«У вас есть по комнате, хотите – продавайте и покупайте себе квартиру»
===================
Че т я не понял, продать 2 комнаты в доме родителей, чтоб купить себе 2 отдельные однушки? И родители будут жить не со своими детьми, а с левыми квартирантами чтоли?)
+6
-2
+4
Отличный и востребованный хирург из условного Архангельска не сможет и на треть дома Генича пооткапливать, а тут за бредовые истерики в эфире домик наоткапливался...
+8
-4
+4
Жора-ипотека и Костя-ссуда
+3
0
+3
Ответ Glukinho
так старый фонд лучше
Вообще не спорю, как по мне в центре города жить куда приятнее, другое дело, что не всех устраивают старые коммуникации в домах, советские планировки и жуткие дворы (к сожалению, в Пскове так).
+3
0
+3
Ответ Владимир Хоббит
«У вас есть по комнате, хотите – продавайте и покупайте себе квартиру» =================== Че т я не понял, продать 2 комнаты в доме родителей, чтоб купить себе 2 отдельные однушки? И родители будут жить не со своими детьми, а с левыми квартирантами чтоли?)
Ребятам с матч тв не привыкать с кем попало контактировать
+3
0
+3
а это кстати правильнее «здесь и сейчас», чем постоянно откладывать... синдром отложенной жизни очень противная штука, по себе знаю
+3
-1
+2
На ставках Генич слил стоимость еще одного дома.

« Константин Генич рассказал, что проиграл больше 10 миллионов рублей на ставках.

Активно я играю уже лет восемь. Это началось примерно в 2016 году. На Евро-2016 я уже играл.

– Какую сумму ты проиграл? 10 миллионов есть?

– Есть.

– До 20 миллионов? Или больше?

– Я не считал, но думаю, что примерно в этом диапазоне. 15-20 миллионов. Это глупость, я признаю».
+2
0
+2
Ответ tzasasa
Я пооткапливал и вышел к семье с предложением: «Дети, жена, собака, я предлагаю переехать!» Оказывается, Генич родственник Газзаева?
Холодно стало в будке без усов🥸
+9
-7
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий