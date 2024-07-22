Генич о покупке дома: «Стоил 22 миллиона – примерно как однушка в центре Москвы. Он недалеко от базы «Спартака»
Константин Генич рассказал о покупке дома для своей семьи.
– В какой-то момент я подумал: «Надо подкопить денег». Я пооткапливал и вышел к семье с предложением: «Дети, жена, собака, я предлагаю переехать!» Они говорят: «Нет, мы не хотим». Я говорю: «Но я-то хочу, давайте переедем». И они говорят: «Ну, хочешь – занимайся», – сейчас ходят и благодарят меня.
Сумма, которая была подкоплена, – это не на квартиру детям, а на «здесь и сейчас», чтобы жить комфортно.
Я всегда хотел хороший большой дом. В итоге все отнеслись со скепсисом, сейчас благодарят. И все равно этих денег не хватило, пришлось брать ссуду и все это компенсировать.
Детям я сказал: «У вас есть по комнате, хотите – продавайте и покупайте себе квартиру». На обучение, наверное, надо будет что-то подкопить, но сейчас никаких накоплений нет.
– Сколько стоит дом, который ты купил для семьи? Можешь назвать хотя бы разброс?
– Он стоил 22 миллиона [рублей] – примерно как однокомнатная квартира в центре Москвы. Дом, кстати, недалеко от базы «Спартака».
Нам просто повезло: чувак уехал жить в другую страну – есть дом и еще один дом, который не зарегистрирован как жилой. В него пришлось вложиться, многое переделать, но он в нормальном месте, большой, у детей свои комнаты, есть куда припарковать машину – это хорошо, – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич в подкасте «За деньги».
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках. Промокод DAVKA82 даст доступ к PREMIER на 45 дней за 1 рубль.
Оказывается, Генич родственник Газзаева?
Идея Константина переехать в дом не понравилась его семье, но ему все равно, он переехал
Шнякин доволен? Будет где уединиться для совместных репортажей🤓
А по сабжу - немного лизоблюдства, много второсортных каламбуров, очень много высокомерия и вуаля, покупаешь дома✨
Я знаю, вы и за 100 миллионов возьмёте.
Вы можете.
===================
Че т я не понял, продать 2 комнаты в доме родителей, чтоб купить себе 2 отдельные однушки? И родители будут жить не со своими детьми, а с левыми квартирантами чтоли?)
« Константин Генич рассказал, что проиграл больше 10 миллионов рублей на ставках.
Активно я играю уже лет восемь. Это началось примерно в 2016 году. На Евро-2016 я уже играл.
– Какую сумму ты проиграл? 10 миллионов есть?
– Есть.
– До 20 миллионов? Или больше?
– Я не считал, но думаю, что примерно в этом диапазоне. 15-20 миллионов. Это глупость, я признаю».